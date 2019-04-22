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ລັດ​ຖະ​ບານ ຈະສ້າງ​ດຳ​ລັດເພື່ອ​ ດຶງ​ດູດເອົາ ​ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວ ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ກັບ​ຄືນ​ໄປລາວ ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ

ບັນ​ດາ​ຄົນ​ລາວ​ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ພົບ​ປະ​ກັນ ຢູ່​ສ​ປ​ປ ລາວ ໃນ​ປີ 2018​

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານລາວຈະ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກໃຫ້​ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ກັບ​ຄືນ​ມາ​ລາວ ໃຫ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ດ້ວຍ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ປະ​ກາດ​ແຈ້ງ​ການ​ເປັນ​ດຳ​ລັດ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານການ​ຮ່າງ​ດຳ​ລັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ລາວ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ແສງ​ເພັດ ຮູງ​ບຸນຍວງ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ ຖະ​ແຫລງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ແຜນ​ການ ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດກຳ​ລັງ​ກະ​ກຽມຢູ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸບັນ​ນີ້ ດ້ວຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ​ອຳ​ນວຍ ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການຈະ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ລາວ ທັ້ງ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ ແລະ​ເປັນ​ການ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ ກໍ​ຄື​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບປະ​ກາດ​ແຈ້ງ​ການ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃຫ້ຂຶ້ນ​ເປັນ​ດໍ​ລັດ​ຂອງປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວ ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໝັ້ນ​ໃຈໄດ້​ວ່າ ລັດ​ຖະບານໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ ຕໍ່​ການ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ລາວ ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ບາວ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ແສງ​ເພັດ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ທາງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກຳ​ລັງ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຮ່າງ​ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ ແລະ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກດ້ານ​ວີ​ຊາ ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວເຮົາ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ໃນ​ປັດ​ຈະ​ບັນ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນລັກ​ສະ​ນະ​ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ວ່າການ ສຳ​ນັກ​ງານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແຕ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕໍ່​ໄປ ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ສ້າງ​ເປັນ​ດຳ​ລັດ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ໜັກ​ແໜ້ນ​ຂຶ້ນ. ອີກ​ຢ່າງ​ນຶ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ນິ​ຕິ​ກຳ ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ຕື່ມ ເພື່ອ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ ໃຫ້​ແກ່​ພີ່​ນ້ອງ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ອ່ວຍ​ໜ້າ​ກັບ​ມາ​ຫາ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ຊາວອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ທີ່​ເດີນ​ທາງຟ​ປ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັອ​ຟ​ໃນ​ລາວ ໃນ​ປີ 2018
ຊາວອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ທີ່​ເດີນ​ທາງຟ​ປ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັອ​ຟ​ໃນ​ລາວ ໃນ​ປີ 2018

ທາງ​ດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຢືນຢັນວ່າ ສູນກາງ ແນວລາວສ້າງຊາດໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກສູນກາງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໃນການດຳ

ເນີນງານເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ໃນ
ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງການຈະເດີນທາງກັບຄືນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ
ຢູ່ໃນລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະເຊື່ອວ່າຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ໃນຕ່າງປະເທດ ຈະປະກອບ
ສ່ວນຢ່າງສຳຄັນເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດລາວ ໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ໃນ
ອະນາຄົດນັ້ນ​ເອງ.

ທັງນີ້ ທ່ານໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນຖານະປະ
ທານ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ
ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ຈາກຕ່າງປະເທດ ມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ
ເຊັ່ນຄະນະຄົນເຊື້ອຊາດລາວຈາກລັດ Queen Land ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທີ່ໄດ້
ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະຈັດກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນກິລາຕີກັອຟ ເພື່ອມິດຕະພາບ ຢູ່
ນະຄອນວຽງຈັນ ແລະຫລວງພະບາງເມື່ອປີ 2018 ຊຶ່ງກໍປາກົດວ່າ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ
ຂອງຄົນເຊື້ອຊາດລາວດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜຸນ ແລະການຕອບສະໜອງຈາກລັດຖະບານລາວ ຊຶ່ງຮວມເຖິງການໄດ້ຮັບ
ສິດໃນການຖືຄອງຊັບສິນຢູ່ທີ່ລາວ ເຊັ່ນທີ່ດິນ ເຮືອນ ແລະສິດທີ່ຈະພັກອາໄສຢູ່ໃນ
ລາວ ຢ່າງຖາວອນ ຫຼື permanent resident (PR) ເປັນ​ຕົ້ນ.

ທັງນີ້ໂດຍໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສາມັນຄົບຄະນະຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຄັ້ງ
ທີ 4 ສະໄໝທີ 10 ເມື່ອກາງເດືອນມີນາ 2019 ນີ້ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ກຳນົດໃຫ້
ການພົວພັນ-ຮ່ວມມືກັບຄົນເຊື້ອຊາດລາວໃນຕ່າງປະເທດ ເປັນວຽກງານນຶ່ງ ທີ່ຈະຊຸກ
ຍູ້ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍ​ການ​ສົ່ງ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ແນວ​ລາວ ສ້າງ​ຊາດ​ໄປ​ປະ​ຈຳ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທູດ ແລະ​ສະ​ຖານ​ກົງ​ສຸນ​ລາວ ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

​ສ່ວນກົດໝາຍວ່າດ້ວນສັນຊາດລາວທີ່ດັດແກ້ ແລະປະກາດໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 11 ທັນວາ
2017 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຄົນເຊື້ອຊາດ
ລາວ ທີ່ຢາກຈະໄດ້ສັນຊາດລາວ ເປັນກໍລະນີພິເສດ ເຊັ່ນ ການເປັນພົນລະເມືອງກິຕິມະ
ສັກສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຢາກສະຫຼະສັນຊາດຕ່າງປະເທດແຕ່ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນທີ່ປະ
ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະເປັນນັກທຸລະກິດດີເດັ່ນທີ່ສັງຄົມລາວຍອມຮັບ
ແລະເພື່ອໃຫ້ວ່ອງໄວ ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ກໍໄດ້ໂອນອຳນາດການພິຈາລະນາ ໃຫ້
ສັນຊາດລາວ ຈາກຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດມາເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະ
ບາລາວ ອີກດ້ວຍ.

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