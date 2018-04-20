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ລາວ

ລັດຖະບານລາວ ສັ່ງປິດໂຮງເລື່ອຍ ພັນກວ່າແຫ່່ງ ທີ່ພົວພັນກັບ ການຄ້າໄມ້ ຜິດກົດໝາຍ

ໄມ້ເຖື່ອນ ຢູ່ສະໜາມມ້ຽນໄມ້ແຫ່ງນຶ່ງໃນລາວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສັ່ງ​ປິດ​ໂຮງ​ເລື່ອຍ 1,206 ​ແຫ່ງ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ການ​ລັກລອບ​
ຕັດ ​ແລະ​ຄ້າ​ໄມ້​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ໂດຍ​ມີບັນດາ​ພະນັກງານ​ພັກ​ລັດ ​ເຂົ້າ​ໄປ​ມີ​ສ່ວນ​ໄດ້​ຮັບ
​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດດັ່ງກ່າວ​ດ້ວຍ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ຈະ​ເລີ​ນ ​ເຢຍ​ປາວ​ເຮີ ລັດຖະມົນຕີ ​ແລະ​ໂຄສົກ​ລັດຖະບານ​ລາວ ຖະ​ແຫລ​ງຢືນ
​ຢັນ​ວ່າ ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ປິດ​ໂຮງ​ເລື່ອຍ 1,206
​ແຫ່ງໃນ​ປີ 2017 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ ເນື່ອງ​ຈາກ​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ການ​ລັກລອບ​ຕັດ ​ແລະ​
ຄ້າ​ໄມ້​ໂດຍຜິດ​ກົດໝາຍ ​ແລະໃນ​ນີ້​ກໍ​ເປັນ​ໂຮງ​ເລື່ອຍ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະການ​ໂດຍ​ບໍ່ໄດ້​ຂໍ
ອະນຸຍາດ​ຕາມ​ລະບຽບກົດໝາຍ​ເຖິງ 1,186 ​ແຫ່ງ ສ່ວນ​ອີກ 20 ​ແຫ່ງ​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ລັກ
ລອບ​ຕັດ​ໄມ້​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ການ​ທີ່​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂຮງ​ເລື່ອຍ​ສາ
ມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໄດ້​ຄື​ແນວ​ນີ້​ກໍ​ເພາະວ່າ ພະນັກງານ​ພັກ​ລັດ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ມີ​ສ່ວນ​ໄດ້​ຮັບ
​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດດ້ວຍ​ນັ້ນເອງ. ​

ຕໍ່​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ ທ່ານ​ສົມ​ມາດ ພົນ​ເສນາ ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ​ຊັບພະ​ຍາກ​ອນ
ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ກໍ​ຍອມຮັບ​ວ່າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການຟື້ນ​ຟູ​ປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມທຳ​ມະ​ຊາດ ໃນ​ລາວ​ຢ່າງ​ຫຼີກ​ລ້ຽງບໍ່​ໄດ້
​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ ໄປ​ຢ່າງ​ຊັກ​ຊ້າ ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​
ປະສິດທິພາບ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ພະນັກງານ​ພັກ​ລັດ ທີ່​ມີ​ໜ້າທີ່​ໂດຍ​ກົງ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວນີ້
ຍັງ​ຂາດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ທັງ​ຕໍ່ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພວກ​ຕົນ ​ແລະ​ຕໍ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ປະ​ເທດ​
ຊາດ ທັງ​ຍັງ​ບໍ່​ຊື່ສັດສຸດ​ຈະ​ລິດ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ່ ທ່ານ​ສົມມາດ ​ໄດ້ຢືນຢັນ​ວ່າ :

“ສະມາຊິກ​ພັກ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ຍັງຈົງ​ຈຽມ ​ແລະເກງ​ໃຈ​ບໍ່​ທັນ​ກ້າຫານ​ພຽງພໍ​ໃນ​ການ​ຕຳ​
ນິຕິຊົມ​ຊຶ່ງ​ກັນ ​ແລະ​ກັນ ບໍ່​ທັນ​ມີ​ມາດ​ຕະການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຫຍໍ້​ທໍ້​ຊຳ້​ເຮື້ອ ​ໃຫ້​ໄດ້ຢ່າງ
​ຂາດຕົວເຖິງ​ມີ​ກະ​ຍັງບໍ່​ໜັກ​ແໜ້ນ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ ຍັງບໍ່​ທັນເປັນ​ປົກກະຕິ ກ້າວ​ໄກ​ມະຫາ
ຊົນ ການ​ລົງຮາກ​ຖານ ລົງ​ໃກ້ຊິດຕິດ​ແທດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ບໍ່​ທັນ​ທົ່ວ​ເຖິງ ຍັງ​ມີ​ຫາງ​ສຽງ​ທາງ​
ດ້ານຄວາມ​ບໍລິສຸດ ສັດ​ຊື່ ບໍ່​ມີ​ຄວາມໂປ່​ງ​ໃສ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມຄອງ ​ແລະ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ງົບ​ປະ
ມານ ບໍ່​ປະຢັດ​ມັດທະຍັດ ​ຫຼິ້ນ​ກິນ​ຟຸ​ມ​ເຟືອຍ ທັດສະນະ​ພົວພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ສັງຄົມ ບໍ່
​ທັນ​ເປັນ​ແບບຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ມະຫາຊົນ.”

ທັງນີ້​ລັດຖະບານ​ລາວ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນການ​ເພີ້​ມການ​ປົກ​ຫູ້ມຂອງ​ປ່າ​ໄມ້​ໃຫ້​ໄດ້ 37,000 ​
ເຮັກຕາ​ຕໍ່​ປີ​ໂດຍ​ແນ​ໃສ່​ການ​ເພີ້​ມຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ປ່າ​ໄມ້​ໃຫ້​ເຖິງ 70 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ
​ພື້ນ​ທີ່​ທັງໝົດ​ຕາມ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ປ່າ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເຖິງ​ປີ 2020 ​ໂດຍ​ການ​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​
ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ໃນ​ເຂດ​ອ່າງ​ໂຕ່ງ​ຂອງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ ​ແລະ​ເຂດ​ຄອງ​ຊົນລະປະ​ທານ​ຕ່າງໆ​ນັ້ນ
ຖື​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳຄັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ໃຫ້​ໄດ້​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ.

​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທ່ານ​ລ່ຽນ ທິ​ແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ​ກະສິກຳ ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້​
ກໍ​ໄດ້​ໃຫ້​ທັດສະນະ ​ລັບ​ປະ​ເມີນ​ວ່າ ສະພາບ​ປ່າ​ໄມ້​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​
ໜາ​ແໜ້ນ​ເຫຼືອຢູ່​ປະມານ 40 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ໃນ​ລະຍະ​ນັບ
​ແຕ່ປີ 2017-2020 ລັດຖະບານ​ລາວ​ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເພີ່ມ​ການ​ປົກ​ຫູ້ມຂອງ​ປ່າ​ໄມ້​ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ
​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 10 ​ເປີ​ເຊັນຕໍ່​ປີ ​ໃນ​ທຸກ​ຂະ ​ແໜງໃນ​ທົ່ວປະ​ເທດ ​ໂດຍ​ເຂດ​ທີ່​ລັດຖະບານ
ຖື​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳຄັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫ້​ໄດ້​ກໍ​
ຄື​ເຂດ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ກໍ​ຍັງ​ປາກົດ​ວ່າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ລັກລອບ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຕັດ​ໄມ້​ຢູ່​
ເລື້ອຍ​ມາ.

ທັງນີ້​ໂດຍ​ອົງການ​ອະ​ນຸລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ Global Witness ລາຍ​ງານວ່າ ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​
ການ​ລັກ​ລອບຕັດ​ໄມ້ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຄື​ເຂດ​ທີ່ຕິດ​ຕໍ່​ຊາຍ​ແດນ​ກັບ​ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງ​ລວມ​ເຖິງ
ເຂດ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງຊາດນາ​ກາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ຊຶ່ງ​ບັນດາ​ນາຍ​ທຶນ ​ແລະ​ພະນັກ
ງານ​ລັດ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຮວມກັນ ​ວ່າ​ຈ້າງ​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ໃນ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃຫ້​ພາກັນ​ເຂົ້າ
​ໄປ​ລັກລອບ​ຕັດ​ໄມ້​ເປັນ​ເຂດ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນາ​ກາຍ ​ແລ້ວ​ກໍ​ລັກ​ລອບ​ຂົນ​ໃນ​
ເວລາ​ກາງຄືນ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຊາຍແດນ​ດ້ານ​ຫວຽດນາມ​ຕາມ​ລຳດັບ.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ​ສຸຊາດ ​ໄຊ​ຍະ​ກຸມມານ ຫົວໜ້າ​ກົມ​ປ່າ​ໄມ້ ກະຊວງ​ກະ​ຊິ​ກຳ ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້
​ໃຫ້ການ​ຍອມຮັບ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ຍາກ ​ແລະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ້າ​ທາຍ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ເພີ້​ມການ​ປົກ​ຫຸ້ມ
​ຂອງປ່າ​ໄມ້​ໃນ​ລາວ​ໃຫ້​ໄດ້​ເຖິງ 70 ​ເປີເຊັນຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ປີ 2020 ​ເພາະ​ການຈັດ
​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2005 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ບັນຫາ​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ທີ່​ລວ​ມ​ເຖິງ​ບັນ
ຫາ​ການ​ປະສານ​ງານ ລະຫວ່າງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ດ້ວຍ.

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