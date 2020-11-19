ບໍລິສັດຂາຍ ອາຫານທາງ ອອນໄລນ໌ ຂອງຄົນ ລາວ ໃນ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລດີ ໃນລະຫວ່າງ ໂຣກລະບາດ COVID-19

ທຸລະກິດຂອງຄົນ ລາວ ທີ່ຂາຍສິນຄ້າທາງອອນໄລນ໌ ໃນ ສະຫະລັດ ໃນ ລະຫວ່າງ COVID-19 ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍ ແລະ ມີຜົນກຳໄລດີກວ່າທຸລະກິດທີ່ເປີດຮ້ານຂາຍຕ່າງໆ.
ເຖິງແມ່ນທຸລະກິດທັງຫຼາຍ ໃນ ສະຫະລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ອາຫານຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຄືນພາຍໃນປະເທດກໍຕາມ. ລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການຮ້ານອາຫານນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ດີຄືກ່ອນໂຣກ ລະບາດ COVID-19 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ຄົນ ລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍແມ່ນໄດ້ຍຶດອາຊີບເປັນພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ແລະ ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຣກລະບາດໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ແລະ ບາງຄົນກໍໄດ້ປິດກິດຈະການໄປຢ່າງຖາວອນ ຍ້ອນບໍ່ມີລາຍຮັບ.
ທຸລະກິດອອນໄລນ໌ທີ່ຄົນ ລາວ ເຮັດໃນ ສະຫະລັດ ສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນຂອງກິນແຫ້ງ ແລະ ນໍ້າແຈ່ວຕ່າງໆທີ່ຂາຍເປັນແກ້ວ. ອາຫານທີ່ວ່ານີ້ສາມາດເກັບໄວ້ດົນ ແລະ ກໍສະດວກໃນການຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກ ຄ້າ.
ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດນໍ້າແຈ່ວສົ້ມ ມາເດີ ມາເດີ, ທ່ານນາງ ບີ ສະຫວັດດີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ລາວ ວ່າ: ຂາຍບາງເທື່ອເດືອນນຶ່ງ 5,000 ແກ້ວນີ້ແຫຼະ. ແກ້ວນຶ່ງກະແລ້ວແຕ່, ຕະຫຼາດອີຫຍັງ, ຂ້ອຍອອນໄລນ໌ $5.99. ຕະຫຼາດຢູ່ແຊນດີເອໂກ ກະຂາຍປະມານ $5.99 ຫາ $6.99. ເຂົາເຈົ້າກະຊິຊື້ຫຼາຍກ່ອນເກົ່າເພາະວ່າ ຄົນຫຼາຍກວ່າເກົ່າເຂົາເຈົ້າຢູ່ເຮືອນ. ຢູ່ເຮືອນເຮັດກິນເດີ ບາດນີ້ເຂົາເຈົ້າກະຢູ່ ຕະຫຼາດຫຼາຍຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າກໍເລີຍຊື້ແຈ່ວ ໄປກິນຢູ່ເຮືອນ.”
ໃນຂະນະທີ່ໂຣກລະບາດ COVID-19 ຍັງສືບຕໍ່ຮຸນແຮງຢູ່ນີ້, ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະມີຢາວັກຊີນອອກມາ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດໄດ້.
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