ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ປີໃໝ່ລາວກໍໄດ້ບັນຈົບຄົບຮອບມາອີກວາລະນຶ່ງ. ເໝືອນກັນ
ກັບຊາວລາວຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະໃນທົ່ວໂລກ, ປະຊາຄົມລາວໃນເຂດນະຄອນ
ຫລວງວໍຊິງຕັນຊຶ່ງນໍາພາໂດຍພະສົງອົງພະເຈົ້າ ກໍຄືເຈົ້າອາວາດວັດລາວພຸດທະວົງ
ໄດ້ຈັດງານສະຫລອງປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ. 25061 ຂຶ້ນຢ່າງຄຶກ ຄື້ນມ່ວນຊື່ນເປັນເວ
ລາສອງວັນ ຄືໃນວັນເສົາ ແລະວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງມີແຂກຕ່າງດ້າວ ທ້າວ
ຕ່າງແດນ ແລະຄົນລາວມາຈາກຫລາຍລັດ ນັບທາງຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າໄປ
ຮ່ວມທໍາພິທີທາງສາດສະໜາ ແລະທ່ຽວໄປຊົມງານແລະພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນງານດັ່ງກ່າວຫລາຍກວ່າ 5,000 ຄົນ. ການສະຫລອງງານດັ່ງ
ກ່າວເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ບົວສະຫວັນຈະນໍາເອົາການສໍາພາດກັບ ພຣະອາຈານ ດຣ.
ມະຫາຈັນດາພອນ ຈັກກະວາໂລ ຮອງເຈົ້າອະທິການວັດ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ຄ້າ ແມ່ຄ້າ ແລະ
ແຂກຄົນຈໍານວນນຶ່ງງທີ່ໄດ້ໄມາຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນແມ່ນສຽງຕີຄ້ອງຮ້ອງໂຮເສບ
ແຫ່ນາງສັງຂານບຸນປີໃໝ່ ພ.ສ. 25061 ປີຈໍປີນີ້ ຢູ່ທີ່ວັດລາວພຸດທະວົງ, ເມືອງ
Cattlet, ລັດເວີຈິເນຍ ໃນວັນເສົາ ແລະວັນອາທິດທີ 14-15 ຜ່ານມານີ້ ແລະ
ຫລາຍໆ ທ່ານກໍອາດຈະໄດ້ເບິ່ງໄດ້ຊົມການຖ່າຍທອດສົດການສະຫລອງປີໃໝ່ລາວ
ຄັ້ງນີ້ ຢູ່ໃນເຟັສບຸກຂອງວິທະຍຸວີໂອເອແລ້ວເນາະວ່າ ວັດລາວພຸດທະວົງ ເປັນວັດທີ່
ກວ້າງໃຫຍ່ ແລະງາມຕາ ແລະງານສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ປີນີ້ເປັນປີທີ່ພິເສດ ເພາະມັນ
ເປັນງານສະຫລອງວັນຄົບຮອບ 40 ປີຂອງການສ້າງຕັ້ງວັດລາວພຸດທະວົງໃນເຂດ
ນະຄອນວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ແລະດໍາເນີນໄປສອງວັນ. ງານບຸນທີ່ດັ່ງກ່າວເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍພິທີ
ທາງສາດສະໜາ, ການສົງພະ, ງານສະແດງສິນລະປະ ແລະແຫ່ນາງສັງຂານ. ຢູ່ໃນ
ສາລາໂຮງທໍາຂອງວັດກໍອັ່ງອໍໄປດ້ວຍບັນດາອອກຕົນຍາດໂຍມພຸດທະສາຊະນິກະ
ຊົນ ແລະຝູງຊົນທີ່ເດີນທາງມາຈາກໃກ້ ແລະໄກ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນພີ່ນ້ອງຢູ່ໃນເຂດ
ອ້ອມແອ້ມນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຫ້າງຫາອາຫານການກິນ ແລະປັດໄຈຕ່າງໆມາ
ຕັກບາດ ຖວາຍພະສົງອົງຄະເຈົ້າ ແລະຟັງທໍາມະເທດສະໜາມຕາມປະເພນີລາວ. ງານບຸຄັ້ງນີ້ດໍາເນີນໄປພາຍໃຕ້ດິນຟ້າອາກາດທີ່ອົບອຸ່ນ ຊຶ່ງໃນມື້ທໍາອິດມີແດດຈ້າ ແລະທ້ອງ
ຟ້າແຈ່ມໃສດີ. ສ່ວນມື້ທີ 2 ເຖິງຈະມີຝົນຕົກຍິຍໆ ແດ່ເລັກນ້ອຍ ແຕ່ການສະຫລອງ
ແລະຄົບງັນກໍຍັງດໍາເນີນໄປຢ່າງຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ. ພຣະອາຈານ ດຣ. ມະຫາຈັນດາພອນ
ຈັກກະວາໂລ, ຮອງເຈົ້າອະທິການວັດລາວພຸດທະວົງໄດ້ຖືໂອກາດເລົ່າເຖິງຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງງານສະຫລອງປຸນປີໃໝ່ລາວປີນີ້ ແລະສົ່ງຄໍາອວຍພອນປີໃໝ່ອັນປະເສີດຜ່ານ
ທາງວີໂອເອດັ່ງນີ້:
ງານນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ດຶງດູດເອົາຄົນລາວ ແລະຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຈາກບັນດາລັດ
ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ເຊັ່ນລັດແມຣີແລນ, ລັດເວຈີເນຍ ແລະ
ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງດຶງດູດເອົາຜູ້ຊົມຄົນລາວມາຈາກປະເທດ
ລາວອີກດ້ວຍ. ນາງມີ່ມີ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກວຽງຈັນເພື່ອມາປະ ຕິບັດງານໃນນະຄອນ
ຫລວງວໍຊິງຕັນ ກໍໄດ້ໄປຮ່ວມງານນີ້ ຊຶ່ງນາງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກປະທັບ
ໃຈຂອງນາງໃຫ້ຟັງວ່າ:
ຢູ່ເດີ່ນວັດທາງຂ້າງ ແລະຫລັງຂອງສາລາໂຮງທຳກໍມີລົດລາຫລາຍໆຮ້ອຍຄັນຈອດລຽງ
ລາຍກັນຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະມີຝູງຄົນ ຊຶ່ງນອກຈາກແມ່ນຄົນເຊື້ອສາຍລາວແລ້ວກໍ
ຍັງມີຄົນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນໄທ, ຫວຽດນາມ, ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍຢູໂຣບ ເປັນພັນໆ
ຄົນພາກັນມາທ່ຽວງານດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ພາກັນຍ່າງໄປມາ ທັກທາຍກັນ, ຢືນຊົມການ
ສະແດງສິນລະປະ ແລະການປະກວດນາງສັງຂານ ແລະພ້ອມທັງພາກັນເລາະຫາຊື້
ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖື ເຄື່ອງເອ້ຂອງຊົງ ທີ່ຜະລິດມາຈາກລາວຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ. ທ່ານ
ວື ຢາງ ຊຶ່ງເປັນຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວມົ້ງ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກລັດມັດຊາຈູເຊັສ
ເພື່ອເອົາເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະເຄື່ອງເອ້ຕ່າງໆ ທີ່ນໍາມາຈາກລາວມາຂາຍຢູ່ໃນງານບຸນປີໃໝ່
ລາວ ທີ່ວັດລາວພຸດທະວົງມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວນັ້ນ ເລົ່າສູ່ວີເອເອຟັງ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້
ສຶກຂອງທ່ານຕໍ່ການສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວປີນີ້ວ່າ:
ນອກຈາກນັ້ນ ຝູງຄົນທັງລາຍກໍໄດ້ພາກັນໄປຊື້ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ ເຊັ່ນຕົ້ນຜັກບົວລະ
ພາ, ຜັກກະເພົາ, ຕົ້ນຂີ້ຫູດ ຕົ້ນຜັກສະເມັກ ແລະຜັກກະໂດນເປັນຕົ້ນ. ນອກຈານັ້ນ
ກໍຍັງມີຜັກສົດ ແລະຕົ້ນດອກໄມ້ເຂດຮ້ອນເຊ່ັນຕົ້ນດອກຈໍາປາ, ຕົ້ນດອກຊ້ອນ ແລະອື່ນໆ ທີ່ຫາຍາກຈາກລັດຟລໍຣິດາ ແລະລັດອື່ນຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດທີ່ມີອາ
ກາດອົບອຸ່ນ ແລະມີລະດູໜາວສັ້ນກວ່າຢູ່ໃນເຂດວໍຊິງຕັນດີຊີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນ
ອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດນີ້ຫລາຍ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ງານບຸນປີໃໝ່ໃນວັດລາວພຸດທະວົງນີ້ ທຸກປີກໍຈະມີຜູ້ຄົນມາເລາະຊື້,
ເລາະກິນອາຫານພື້ນເມືອງລາວ ເຊັ່ນເຂົ້າໜົມຄົກ, ນໍ້າອ້ອຍ, ນໍ້າໝາກພ້າວ, ເຂົ້າ
ຫລາມ, ປີ້ງໄກ່, ລາບຊີ້ນ, ລາບໄກ່, ສົ້ມປາ, ຕຳໝາກຮຸ່ງ ແລະອື່ນໆອີກ ຊຶ່ງນາງເພັດ
ສະໝອນ ແກ້ວວົງເພັດ ຈາກເມືອງຣີວມອນ, ລັດເວີຈີເນຍ ກໍເປັນແມ່ຄ້າຄົນນຶ່ງທີ່ມາ
ຂາຍອາຫານລາວພື້ນເມືອງເຫລົ່ານີ້ຢູ່ໃນງານບຸນຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຢູ່ໃນວັດລາວພຸດທະ
ວົງ ລວມທັງປີໃໝ່ລາວມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວນັ້ນກໍໄດ້ບອກວີໂອເອ ກ່ຽວກັບການ
ຂາຍເຄື່ອງໃນງານສົງການປີວ່າ:
ການສະຫລອງງານປີໃໝ່ລາວຂາດບໍ່ໄດ້ກໍຄືການຄົບງັນດ້ວຍສິນລະປະພື້ນເມືອງລາວ,
ພື້ນເມືອງ ແລະດົນຕີທັນສະໄໝຂອງປະເທດໃກ້ເຮືອນຄຽງເຊັ່ນຊາວຫວຽດນາມ ແລະຊາວໄທອີ່ສານ ຊຶ່ງມີຮີດຄອງປະເພນີຄ້າຍຄືກັນກັບລາວ ມາຄົບງັນກັນທງສອງມື້ ຊຶ່ງ
ອາຈານປະພາດ ສະທ້ານອິດທິຣິດ ຮອງປະທານສໍານັກງານວັດທະນະທໍາຈັງຫວັດ
ມະຫາສາລະຄາມກໍໄດ້ນໍາເອົາຄະນະດົນຕີພື້ນເມືອງວັດທະນະທໍາຂອງໄທອີສານມາ
ສະແດງເພື່ອເປັນການຄົບງັນ ຮ່ວມກັບວົງດົນຕີຂອງປະຊາຄົມລາວ ແລະຊາວຫວຽດ
ນາມຢູ່ໃນຂົງເຂດນະຄອນວໍຊິງຕັນ ດີຊີອີກດ້ວຍ.
ໃນພ.ສ. 2561 ນີ້ ການສະຫລອງບຸນສົງການປີໃໝ່ຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ກໍຄ້າຍຄືກັບປີທີ່
ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນນີມາເປັນຕົ້ນມາ. ມີບາງແຫ່ງເຊັ່ນວ່າ ສະມາ
ຄົມຄົນລາວໃນເຂດອ່າວທະເລ ຫລື Bay Area ໃນເມືອງຣິສມອນ (Richmond)
ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຈັດງານສະໂມສອນສາມັກຄີບຸນປີ ໃໝ່ຂອງຊາວລາວ ໂດຍ 18 ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມຄົນລາວຈາກຫລາຍເຜົ່າຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ມີນາ, ອີງຕາມການ
ລາຍງານຂອງທ່ານໝັ້ນ ພົງບຸບຜາ, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນຄະນະກໍາມະການສະມາຄົມລາວ
ໃນເຂດອ່າວທະເລ ຫລື Bay Area ແລະຕາງໜ້າໃຫ້ຊາວລາວເຜົ່າກຶມຸ. ຕິດຕາມມາ
ດ້ວຍວັດລາວລັດຕະນະລາມໃນເມືອງຣິສມອນ ກໍໄດ້ຈັດງານສະຫລອງດັ່ງກ່າວໃນວັນ
ທີ 14 ເມສາ ແລະວັດລາວຢູ່ໃນເມືອງ ຊາຄຣາແມນໂຕ (Sacramento), ລັດຄາລິຟໍ
ເນຍ ແມ່ນສະຫລອງງານດັ່ງກ່າວໃນວັນອາທິດທີ 15 ເມສາ. ທ້າຍສຸດກໍເປັນການຈັດ
ງານສະຫລອງປີໃໝ່ລາວ ຢູ່ທີ່ສະຖານທູດລາວໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ຊຶ່ງປີນີ້ຈະ
ຈັດຂຶ້ນໃນວັນເສົາ ທີ 28 ເມສາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະທາງວິທະຍຸວີໂອເອ ກໍຈະນຳເອົາ
ລາຍງານກ່ຽວກັບການສະຫລອງງານດັ່ງກ່າວ ມາສະເໜີທ່ານໃນທ້າຍເດືອນນີ້. ກະ
ລຸນາຄິດຕາມຟັງດ້ວຍ.
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