ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປີໃໝ່ລາວ ພສ 2562 ຢູ່ ສະຖານທູດລາວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ບຸນປີໃໝ່ລາວ ໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປສອງສັບດາແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຕາມຮີດຄອງ
ປະເພນີ ຂອງຊາວລາວ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ ກໍຕ້ອງໄດ້ຈັດພິທີບາສີສູ່ຂວັນ ຈັດງານ
ລ້ຽງສັງສັນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ແລະງານອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະສຳລັບສະຖານ
ທູດລາວ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ແລ້ວ ປີນີ້ຖືວ່າເປັນປີທີ່ມີ
ການສັບປ່ຽນໝຸນວຽນໃນໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນອກຈາກນັ້ນ
ກໍຍັງມີການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ຕໍ່ປະຊາຊົນເຊື້ອສາຍ
ລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕ່າງແດນນຳດ້ວຍ ສິ່ງນຶ່ງທີ່ແນ່ນອນແລະໄດ້ປະຕິບັດຕະຫຼອດມານັ້ນ
ກໍຄືການຈັດພິທີບາສີສູ່ຂວັນ ການແຂ່ງຂັນກິລາຕີກັອຟປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 9 ແລະງານລ້ຽງ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ຂອງສະຖານທູດລາວ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນເສົາ ທີ 27 ເມສາ
2019 ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບງານດັ່ງກ່າວມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາ ທີ 27 ເມສາ 2019 ທາງສະຖານທູດລາວປະຈຳນະຄອນ
ຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໂດຍການນຳພາຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄົນໃໝ່ຜູ້ທີ 7 ປະຈຳ
ສະຫະລັດ ແລະການາດາ ທ່ານຄຳພັນ ອັ່ນລາວັນ ແລະຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ທ່ານຄຳແພງ ດວງຄຳລາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະນັກງານປະຈຳ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ
ການແຂ່ງຂັນກິລາຕີກັອຟ ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 9 ເພື່ອຊີງເອົາຂັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ລາວ ພສ 2562 ໂດຍການປະສານງານຮ່ວມມື ກັບສະມາຄົມ
ນັກກັອຟລາວ-ອາເມຣິກັນ ປະຈຳລັດ ເວີຈີເນຍ ແມຣີແລນ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ແລະ
ດາລາແວຣ ຈຶ່ງໄດ້ເຊື້ອເຊີນບັນດານັກຕີກັອຟທັງຫຼາຍຢູ່ໃນລັດອ້ອມແອ້ມ ນະຄອນ
ຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ທັງຢູ່ໃກ້ແລະໄກ ຕະຫຼອດເຖິງນັກກັອຟຈາກປະເທດການາດາ
ມາຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັ້ນຕີກັອຟເພື່ອມິດຕະພາບ ຢູ່ທີ່ສະໜາມກັອຟ Pohick Bay
ໃນລັດເວີຈີເນຍ ຫຼາຍກວ່າ 80 ຄົນ.
ຫຼັງຈາກເສັດສິ້ນການແຂ່ງຂັນຕີກັອຟແລ້ວ ຕົກມາເຖິງຕອນແລງ ຂອງມື້ດຽວກັນ
ບັນດາຄະນະຈັດງານ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປີໃໝ່ລາວ ແລະບັນດານັກຕີກັອຟພ້ອມດ້ວຍ
ບັນດາແຂກທັງຄົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີບາສີສູ່ຂວັນທີ່ທາງ
ສະທູດລາວ ໄດ້ຫ້າງຫາກະກຽມໄວ້ຖ້າແລ້ວນັ້ນ ຊຶ່ງມາຮ່ວມໃນພິທີນີ້ ມີທ່ານເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊດ ດຣ ຂຽນ ພັນສຸລິວົງ ແລະທ່ານຫຽມ
ພົມມະຈັນ ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈຳ ສະຫະລັດ ການາດາ ແລະ
ເມັກຊິໂກ ແລະ ປະຈຳ ໄທ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານຫຽມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າ
ຄະນະທີ່ປຶກສາວຽກງານກ່ຽວກັບຄົນລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຈຳນວນນຶ່ງ.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ໃນເວລາ 8 ໂມງ 30 ທ່ານຄຳແພງ ດວງຄຳລາ ໄດ້ກ່າວປະກາດເປີດງານ
ລ້ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປີໃໝ່ລາວ ພສ 2562 ຢ່າງເປັນທາງການ
ຊຶ່ງທ່ານ ໄດ້ນຳສະເໜີ ຮຽນເຊີນ ທ່ານຄຳພັນ ອັ່ນລາວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ
ປະຈຳ ສະຫະລັດ ແລະການາດາ ຂຶ້ນມາກ່າວຄຳປາໄສ ຊຶ່ງທ່ານຄຳພັນ ໄດ້ກ່າວໃນ
ຕອນນຶ່ງເຖິງຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແພ່ຂອງພີນ້ອງຊາວລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ລະດົມທຶນຮອນຊັບສິນ ເປັນເງິນຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອປະຊາ
ຊົນຊາວລາວ ທີ່ໄດ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າແຕກ ໃນເມືອງສະໜາມໄຊ
ແຂວງອັດຕະປື ແລະສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ປະ
ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊ່ອຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ. ທ່ານຄຳພັນ ຍັງໄດ້ລາຍງານເຖິງພາລະກິດ
ວຽກງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນດ້ານການພົວພັນທາງດ້ານການທູດ ກັບ
ປະເທດອື່ນໆ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະໂດຍສະເພາະ ການຮ່ວມມືຂອງລັດຖະບານລາວ ກັບ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຫຼັງຈາກທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງສຳເລັດເສັດສິ້ນໄປແລ້ວ ທ່ານ
ຄຳແພງ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽນເຊີນທ່ານຫຽມ ພົມມະຈັນ ຂຶ້ນຖະແຫລງຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງທ່ານຫຽມ ທີ່ໄດ້ເດີນ
ທາງມາຍັງສະຫະລັດ ໃນຄັ້ງນີ້ “ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
ເປັນທີ່ປຶກສາວຽກງານຄົນລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ” ໂດຍມີ
ຄະນະຕິດຕາມມາດ້ວຍສາມທ່ານຄື: ທ່ານສົມປະສົງ ທ່ານບົວພອນ ແລະທ່ານວຽງໄຊ
ນອກນັ້ນ ທ່ານຫຽມ ກໍໄດ້ກ່າວເຖິງພາລະກິດວຽກງານກ່ຽວກັບຄົນເຊື້ອສາຍລາວຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດ ໂດຍສະເພາະນະໂຍບາຍຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ກໍຄືນະໂຍບາຍ ຂອງ
ລັດຖະບານລາວ ອີກວ່າ:
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນ
ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄົນເຊື້ອສາຍ
ລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງທ່ານຫຽມໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຍັງໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ທີ່ເປັນຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ຢູ່ຕ່າງປະ
ເທດ ໄປເປັນກຳມະການຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໂດຍຈະມີມາຈາກປະເທດຝຣັ່ງ ຈາກແບລຈ້ຽມ
ອອສເຕຣເລຍ ນິວຊີແລນ ອັງກິດ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ຕໍ່ມາກໍແມ່ນຈາກການາດາ ແລະຈາກ
ປະເທດອື່ນໆ” ສຳລັບຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະກຳມະການຢູ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ປະຈຳ
ປະເທດການາດາ ກໍຄື ທ່ານບົວເງິນ ສີຫາໂລໃໝ່ ສ່ວນຈາກສະຫະລັດ ແມ່ນທ່ານຄຳຜຸຍ
ມະນີແສງ ແລະ ທ່ານດຣ ແຊມລຳຕູ້ ແລະທ້າຍສຸດ ທ່ານຫຽມກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວລາວ
ທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນເພື່ອຫາຊ່ອງທາງທີ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳກັນ
ແລະເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທ່ານ ກໍຄືນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໃຫ້ກາຍເປັນຮູບປະທຳ. ການກ່າວຖະແຫລງຂອງທ່ານຫຽມ ກໍໄດ້ຈົບລົງໄປດ້ວຍດີ ຊຶ່ງ
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານຄຳແພງ ຈຶ່ງໄດ້ເຊື້ອເຊີນບັນດາແຂກຜູ້ມີກຽດທີ່ມາຮ່ວມໃນງານ
ຍົກຈອກອວຍໄຊໃຫ້ກັນເນື່ອງໃນປີໃໝ່ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ປະກາດເຊີນບັນດາແຂກ
ຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳຮ່ວມກັນ.
ໃນລະຫວ່າງການຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳຢູ່ນັ້ນ ບັນດານ້ອງນ້ອຍນັກສະແດງຈາກ
ສະຖານທູດ ແລະຈາກອົງການມໍລະດົກລາວ ຫຼື Lao Heritage ກໍໄດ້ສະແດງສິລະປະ
ວັນນະຄະດີ 7 ລາຍການດ້ວຍກັນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດ ສຳພາດແຂກທ່ານນຶ່ງຜູ້ທີ່ມາຈາກນະຄອນ
ໂຕຣານໂຕ ປະເທດການາດາ ຄືທ່ານສົມແກ້ວ ຮົມພະວົງ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ:
ສ່ວນອີກທ່ານນຶ່ງ ກໍຄືທ່ານນາງ ແຄັດເຕີຣິນ ໂສພາບມີໄຊ ຜູ້ທີ່ເປັນພັນລະຍາຂອງທ່ານພິມພາ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ:
ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ເພິ່ນໄດ້ມາຮ່ວມໃນງານນີ້ ເຈັດເທື່ອແລ້ວ ເພາະວ່າ ເພິ່ນຮູ້ຈັກຮັກແພງ
ກັບທ່ານທູດ ແລະບັນດາພະນັກງານປະຈຳສະຖານທູດ ສາມີຂອງເພິ່ນໄດ້ມາບໍລິການ
ປະສົມເຫຼົ້າເພາະເປັນວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ແກ່ແຂກ ຊຶ່ງ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ້າເຈົ້າດີໃຈ. ເພິ່ນໄດ້ກິນອາຫານລາວມາຫຼາຍແລ້ວ ແລະວ່າແຊບຫຼາຍ ແລ້ວຍັງຮູ້ຈັກຄົວອາຫານລາວ
ນຳດ້ວຍ. ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປລາວເທື່ອ ແຕ່ຢາກຈະໄປເມື່ອລູກສາວຮຽນຈົບແລ້ວເສຍກ່ອນ.
ແລະສາມເອື້ອຍນ້ອງທີ່ມີເຊື້ອສາຍລາວ ຈາກນະຄອນ ບອລຕີມໍຣ໌ ລັດແມຣີແລນ ທີ່ມີແມ່
ຜູ້ທີ່ເປັນຄົນລາວ ແລະພໍ່ເປັນຄົນອາເມຣິກາ ໂດຍມີນາງ ບຣີອາງກາ ນາງນີນາ ແລະນາງ
ເອວາ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ກ່າວກ່ຽວກັບງານປີໃໝ່ລາວ ວ່າ:
"ງານລ້ຽງມ່ວນຫຼາຍພວກເຂົາເຈົ້າຢາກຈະເຊື່ອມຊຶມກັບວັດທະທຳຂອງລາວ ເພາະ
ຢູ່ບ່ອນ ທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່ນັ້ນ ຄືໃນນະຄອນບອລຕີມໍຣ ບໍ່ມີຄົນລາວຫຼາຍ ແລະ
ພວກເຮົາກໍໄດ້ມີໂອກາດໄປທ່ຽວລາວ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ ແລະຫຼວງພະບາງ ເມືອງ
ລາວ ງາມຫຼາຍ ແລ້ວຢາກຈະກັບໄປອີກໃນປີໜ້າ."
ພາຍຫຼັງຈາກໄດ້ກິນອາຫານລາວອິ່ມໜຳສຳລານແລ້ວ ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງຂາດໄປ
ບໍ່ໄດ້ ກໍຄືລຳວົງ ຊຶ່ງບັນດາແຂກທັງຄົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້ ພາກັນຂຶ້ນຟ້ອນ
ລຳວົງເກືອບວ່າທຸກຮອບເລີຍຈົນຮອດເດີກຊຶ່ງບັນດາແຂກກໍຄ່ອຍໆທະຍອຍກັບຄືນ
ສູ່ຖິ່ນຖານ.
ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ພສ 2562 ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຖືວ່າ ມີຄວາມໝາຍເປັນ
ຢ່າງຍິ່ງຊຶ່ງທາງລັດຖະບານລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
ໄດ້ມີນະໂຍບາຍເພື່ອທີ່ຈະດຶງດູດເອົາຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມາມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
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