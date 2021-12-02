ການສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີນີ້ ບໍ່ຄືປີກ່ອນໆ. ມີທັງສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈ ແລະພາໃຫ້ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍໄປພ້ອມໆກັນ. ສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ການສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນຊາດປີນີ້ ມີຄວາມໝາຍທາງປະຫວັດສາດຫລາຍ ກໍຄືໄດ້ມີພິທີເປີດນຳໃຊ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ຫາວັນທີ 3 ທັນວາ.
ໃນນັ້ນມີພິທີເບີກໂຊກໄຊຍະມົງຄຸນຊຶ່ງເປັນພິທີທາງສາສະໜາພຸດ ແລະມີການພົບປະຢ່າງເປັນທາງການ ຜ່ານທາງອອນລາຍລະຫວ່າງປະທານປະເທດລາວ, ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ປະທານປະເທດສີ ຈິ້ນຜິງຂອງຈີນ, ມີພິທີການເປີດການນຳໃຊ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຜ່ານທາງວີດິໂອ ຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕິດຕາມດ້ວຍການເປີດລົດໄຟໂດຍສານ ຖ້ຽວປະຖົມມະເລີກທີ່ຈະອອກເດີນທາງຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄປຫາເມືອງວັງວຽງແລ້ວກັບມາ. ນຳພາແຂກຜູ້ມີກຽດຂີ່ລົດໄຟຮອບປະຖົມມະເລີກນີ້ ຈະແມ່ນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພັນຄຳ ວິພາວັນ. ພ້ອມໆກັນນັ້ນກໍຈະມີຂະບວນລົດໄຟຈາກນະຄອນຄຸນໝິງຂອງຈີນມາເຖິງດ່ານຊາຍແດນບໍ່ເຕັນຂອງລາວ ຕິດຕາມດ້ວຍຂະບວນລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າຖ້ຽວປະຖົມມະເລີກ ທີ່ອອກເດີນທາງແຕ່ນະຄອນວຽງຈັນ ໄປຫາບໍ່ເຕັນແລ້ວຂ້າມຊາຍແດນໄປຫາຈີນ. ພິທີທັງໝົດນີ້ ຈະມີການຖ່າຍທອດສົດພິເສດຜ່ານທາງໂທລະພາບ ແລະວິທະຍຸຕ່າງໆ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ້າມກາງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດຢ່າງແຮງຢູ່ນີ້ທາງການອະນຸຍາດນັກຂ່າວໃນຈຳນວນຈຳກັດໃຫ້ເຂົ້າໄປຖ່າຍທຳ ແລະລາຍງານຂ່າວໄດ້ ແລະແຂກເຂົ້າໄປຮ່ວມກໍມີຈຳກັດເຊັ່ນກັນດັ່ງທີ່ພະນັກງານທ່ານນຶ່ງໃນກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ພ້ອມກັນນັ້ນທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໄປຮັບໃຊ້ ແລະເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດການນຳໃຊ້ລົດໄຟນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນເຂັມທີສາມຫລື ເຂັມເພີ້ມອີກດ້ວຍ. ໃນດ້ານນຶ່ງວັນຊາດປີນີ້ ກໍບໍ່ຄືກັບປີກ່ອນໆ ບໍ່ໄດ້ມີການຈັດງານສະຫລອງ ຫລືກິນລ້ຽງຢູ່ຕາມຫ້ອງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນແຕ່ຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ຕ່າງເຮືອນກໍມີຄຳສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈັດງານຊຸມແຊວກັນເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19.
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