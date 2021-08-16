ສະມາຊິກແຫ່ງຊາດ ລາວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ກ່ຽວກັບ ການຍຶດຂອງກາງ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງນັກຄ້າຢາເສບຕິດ

ສະມາຊິກແຫ່ງຊາດ ລາວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຍຶດຂອງກາງ ແລະ ຊັບສິນຂອງນັກຄ້າຢາເສບຕິດນັ້ນມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນໄປຕາມກົດ ໝາຍ.
ທ່ານ ຄຳປະສົງ ລາດຊະຈັກ ສະມາຊິກແຫ່ງຊາດຈາກແຂວງອັດຕະປືໄດ້ສະແດງການຮຽກຮ້ອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ວ່າການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ດຳເນີນການໄປຕາມກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ມີຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະນັກ ງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງເສີມຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂັ້ນຕອນຂອງການພິສູດຊັບສິນ ແລະ ຂອງກາງທີ່ຍຶດໄດ້ຈາກນັກຄ້າຢາເສບຕິດນັ້ນ ນອກຈາກຈະຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແລ້ວກໍຄວນຈະຕ້ອງເປີດໃຫ້ພະນັກງານລັດຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນການພິສູດດັ່ງກ່າວດ້ວຍ ເພາະຜ່ານມາໄດ້ມີຫາງສຽງເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ລາວ ຢ່າງກວ້າງ ຂວາງວ່າພະນັກງານລັດໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຕ້ອງຫາໃຫ້ພົ້ນຜິດ ແລະ ໄດ້ຍຶດ ເອົາຊັບສິນຂອງກາງທັງໝົດມາເປັນຂອງພວກຕົນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳປະສົງ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
“ກ່ຽວກັບການພິສູດ-ວິໄສຢານີ້ ຄວນມີຄະນະຮັບຜິດຊອບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງໃນເວລາເອົາໄປພິສູດ ເປັນຕົ້ນອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງສາທາ ລະນະສຸກ ຂອງໄອຍະການເຂົ້າມາຮ່ວມວ່າຊັ້ນສະ ໄລຍະຜ່ານມາກະມີຫາງສຽງວ່າມີການສັບປ່ຽນການຢັ້ງຢືນວ່ານີ້ເປັນຜົງແປ້ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນໂທດຫັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນຈຸດນີ້ ຄວນມີຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການກວດພິສູດຢາ ອັນນີ້ມັນຈະຮັບປະກັນເພາະວ່າໄລຍະຜ່ານມາມັນມີກໍລະນີທີ່ວ່າເວລາຈັບແລ້ວ ຊັບສິນຍຂອງເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະກັບຄືນມາຜັດບໍ່ແມ່ນຕົວຈິງ ມີການສັບ ປ່ຽນ.”
ສ່ວນພົນໂທ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຖະແຫຼງຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນ ລາວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ມາດຕະການສຳຄັນທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ກໍຄືການດຳເນີນມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ພະນັກງານລັດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບກຸ່ມແກັ່ງອາຊະຍາກອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ ນັ້ນຖືເປັນບັນຫາທີ່ສັງຄົມ ລາວ ໄດ້ມີການຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສຕໍ່ບົດບາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍເຊື່ອວ່າການທີ່ແກັ່ງອາຊະຍາກອນສາມາດລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳ ຫຼວດ ລາວ ນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ພົນໂທ ວິໄລ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ສັງຄົມເຂົາເຈົ້າກະສ່ອງແສງເປັນຫຍັງມັນມີຫວ້ານ ມີຢາຫຼາຍແທ້ ເຂົາວ່າຕຳຫຼວດ-ທະຫານນີ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຂົາວ່າແນວນັ້ນເດ ດຽວນີ້ໃຫ້ແກ້ແທ້ເດ້ກຳລັງຢູ່ນຳຜູ້ໃດ ຖືກຜູ້ໃດເອົາອອກໂລດຈາກກຳລັງ ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ອີກ ໃສ່ວິໄນ ໃສ່ໂທດ ໃສລະບຽບໂລດ ເອົ້າເຈົ້າເປັນໜ້າທີ່ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປເຮັດແນວນັ້ນ ໃຜຊິໄປນັບຖື ບັດນີ້ສັງຄົມກະເວົ້າເລື້ອຍໆ ຮອດສະພາເພິ່ນກະເວົ້າເດ້ ມັນກະໄປໄດ້ແທ້ຢາ ມັນບໍ່ແມ່ນຄືໂຕແມງໝີ່ ແມງວັນ ມັນເປັນເທົ່າໃດໂຕນລາກໃສ່ລົດໄປໄດ້ແມ່ນຍ້ອນຫຍັງ ຂອງຕຳຫຼວດຫັ້ນເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທະຫານພາກັນໄປເຮັດເຂົາວ່າແນວນັ້ນເດ້.”
ທັງນີ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ບັນຫາອາຊະຍະກຳທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມລາວໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 90 ເປີເຊັນຂອງອາຊະຍະກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດດ້ວຍການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະນັກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ ເພາະວ່າບັນຫາໄພສັງຄົມໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍ່ອາຊະຍະກຳທີ່ພົວພັນກັບແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດ ຊຶ່ງໃນ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາທາງການ ລາວ ຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 13,900 ຄົນຈາກ 9,430 ກວ່າຄະດີ ຍຶດຢາບ້າໄດ້ເຖິງ 37 ກວ່າລ້ານເມັດ, ເຮໂຣອິນກວ່າ 735 ກິໂລກຣາມ, ຢາໄອຊ໌ 2 ໂຕນກວ່າ, ກັນຊາ 6.3 ໂຕນ, ຝິ່ນກວ່າ 500 ກິໂລກຣາມ, ໂຄເຄນ 80 ກິໂລກຣາມ, ສານເຄມີ 10 ໂຕນ, ອາວຸດປືນ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝຫຼາຍກວ່າ 10,000 ລາຍການ.
ທາງດ້ານສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິບັດ ລາວ ລາຍງານວ່າມີເຍົາວະຊົນ ລາວ ກວ່າ 400,000 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນການເຂົ້າໄປມີສ່ວນໃນການຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນ ສ່ວນອົງການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍະກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNODC) ປະເມີນວ່າມີການລັກລອບປູກຝິ່ນ 15,000 ກວ່າເຮັກຕາໃນແຂວງພາກເໜືອຂອງ ລາວ ແລະ ກວ່າ 50,000 ເຮັກຕາໃນມຽນມາ ກັບອີກ 5,000 ເຮັກຕາໃນພາກເໜືອຂອງ ໄທ ແລະ ກອງກຳລັງຊົນຊາດວ້າໃນເຂດລັດສານຂອງມຽນມາ ຜະລິດຢາບ້າຫຼາຍກວ່າ 8,000 ລ້ານເມັດໃນແຕ່ລະປີ.
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