ສະພາແຫ່ງຊາດລາວຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍແດນ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍປາບປາມອາຊະຍາກໍາຢູ່ເຂດຊາຍແດນລາວ ກັບເພື່ອນບ້ານທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ທີ່ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍານັ້ນ, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫຼື ປກສ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວເປີດເຜີຍວ່າ ການຈັບກຸມ ແລະຢຶດຂອງກາງເປັນຢາບ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 77 ລ້ານເມັດ, ຢາໄອຊ໌ກວ່າ 1,537 ກິໂລກຣາມ, ສານເຄມີກວ່າ 220 ກິໂລກຣາມ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດຢ່າງຄົບຊຸດພ້ອມທັງຍານພາຫະນະ, ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະອາວຸດສົງຄາມອີກຈໍານວນຫຼາຍທັງຍັງເປັນການຈັບກຸມ ແລະຢຶດຂອງກາງຈາກແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດພຽງຜູ້ດຽວໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດວິເຄາະໄດ້ວ່າ ການຄ້າຢາເສບຕິດຢູ່ເຂດຊາຍແດນລາວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໄດ້ຍົກລະດັບເປັນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມື້ ທັງໄດ້ມີການຈັດແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງກັນ ຢ່າງເປັນລະບົບອີກດ້ວຍ ໂດຍສໍາລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແກັ່ງໃນລາວ ກໍຄືການຂົນຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳ ຜ່ານລາວ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປຈີນ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ແລະຫວຽດນາມແລ້ວຈຶ່ງສົ່ງຕໍ່ໄປທົ່ວອາຊຽນ ແລະໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາບ້າ ແລະຢາໄອສ໌ ນັບວ່າເປັນຢາເສບຕິດທີ່ມີການຜະລິດຫລາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມ ຢາເສບຕິດ ແຫ່ງຊາດໄທປະເມີນວ່າ ມີການຜະລິດຢາບ້າ ແລະຢາໄອຊ໌ໃນ ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາກວ່າ 7,000 ໂຕນຕໍ່ປີ.
ທັງນີ້ ໂດຍແກັ່ງອາຊະຍາກໍາຈີນ ຖືເປັນແກັ່ງອາຊະຍາກອນ ທີ່ຖືກຈັບກຸມໃນລາວຫຼາຍທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງພະແນກປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ສົ່ງ ໂຕຊາວຈີນທີ່ແຂວງຢຸນນານຫຼາຍກວ່າ 980 ຄົນທີ່ພົວພັນກັບແກັ່ງ ຄ້າຢາເສບຕິດ, ແກັ່ງຄ້າມະນຸດ, ແກັ່ງການພະນັນອອນລາຍນ໌ ແລະແກັ່ງ ຟອກເງິນທີ່ມີລັກສະນະເປັນອາດຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດໃນປີ 2018-2020, ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈໍາກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະງົບໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີ ບໍ່ລົດລະຕໍ່ເຈດຈໍານົງຫວັງມ້າງເພທໍາລາຍ, ກໍ່ຄວາມບໍ່ ສະຫງົບດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາສັງຄົມ, ສາສະໜາ, ນັກສືບສອດແນມ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີ ເຫດການຍຸຍົງ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ແຜ່ລາມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຢາເສບຕິດ, ກໍ່ອາລະວາດຕີກັນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ຂີ້ລັກ-ງັດແງະ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ຄ້າມະນຸດ, ຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ຫຼິ້ນການພະນັນເຖື່ອນ ແລະບັນຫາອາດຊະຍາກໍາຕ່າງໆ.”
ສ່ວນທ່ານບົວຄົງ ນາມມະວົງ, ເຈົ້າແຂວງແຂວງບໍ່ແກ້ງຍອມຮັບວ່າ ການກໍ່ອາດຊະຍາກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະການຫຼິ້ນການພະນັນທີ່ພົວພັນກັບແກັ່ງຈາກຈີນ ໂດຍທີ່ມີພະນັກງານຂອງລັດຖະບານລາວເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍນັ້ນ ກໍມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມ ແລະຢຶດຢາບ້າໄດ້ເກີນກວ່າ 77 ລ້ານເມັດ ໃນເດືອນຕຸລາ 2021. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີດບັນຫາການລະບາດ ໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ປີ 2020 ເລື້ອຍມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງໄດ້ ດໍາເນີນມາດຕະການປິດຊາຍແດນ ທຸກດ້ານທີ່ຕິດຕໍ່ກັບປະເທດ ເພື່ອນບ້ານກໍຕາມ, ແຕ່ວ່າກໍຍັງປາກົດມີການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍມາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການແຂວງບໍ່ແກ້ວໄດ້ເພີ້ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດ ເຂົ້າໃນການ ປາບປາມຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດ 39 ບ້ານຂອງເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ອັນເປັນທີ່ຕັ້ງ ຂອງເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ທັງຍັງໄດ້ລົງໂທດພະນັກງານລັດ ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນໃນອາດຊະຍາກໍາດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນອີກດ້ວຍ.
ນອກຈາກນີ້ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວກໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນພະຈິກ 2021, ແນໃສ່ການເພີ້ມປະສິດທິພາບໃນການປາບປາມອາດຊະຍາກໍາ ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນລາວກັບເພື່ອນບ້ານ ລວມເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດການຄ້າ ການລົງທຶນທີ່ປາດສະຈາກບັນຫາ ອາດຊະຍາກໍາໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ, ດັ່ງທີ່ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະສົນທິສັນຍາທີ່ ສປປ.ລາວ ລົງນາມກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ທັງເປັນບ່ອນອີງດ້ານກົດໝາຍທີ່ໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງ ຈະກາຍເປັນບ່ອນອີງທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອກໍາໜົດແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ບໍລິເວນຊາຍແດນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ.”
ທັງນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກໍຄືພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ທັງຈະຕ້ອງສາມາດປົກປັກຮັກສາ ແລະສ້າງເສີມການເມືອງ-ການປົກຄອງ ໃນລາວໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສາກົນເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະກອງທັບປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ຍັງຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນໍາຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດອີກດ້ວຍ.
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