ລາຍນາກທີ່ຕ່ຳໃນຜ້າບ່ຽງ, ສິ້ນ, ແລະຜ້າແພອື່ນໆ ເປັນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸປະເພດນຶ່ງຂອງລາວ, ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ລົງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2020. ປັດຈຸບັນການປະດິດສ້າງ ຫລືພູມປັນຍາຂອງຊຸມຊົນເຊື້ອຊາດລາວທີ່ມີມາແຕ່ດຶກດຳບັນອັນນີ້ ກຳລັງຖືກນຳສະເໜີໃຫ້ເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ທີ່ທາງການລາວເອີ້ນວ່າ ມໍລະດົກທາງນາມະທຳຂອງມວນມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະວັດທະນະທຳ ຫລື UNESCO ຊຶ່ງກຳລັງຖືກພິຈະລະນາ ໂດຍຄະນະກຳມະການຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ຢູ່ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍເພື່ອຄັດເລືອກ ແລະຮັບຮອງເອົາ. ກອງປະຊຸມນັ້ນດຳເນີນມາແຕ່ວັນທີ 13 ຮອດວັນທີ 18 ເດືອນນີ້. ເຖິງຈະຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຜົນຂອງການຄັດເລືອກເທື່ອກໍຕາມ ແຕ່ຄົນລາວຫລາຍຄົນກໍຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະພູມໃຈຫລາຍທີ່ທາງການລາວໄດ້ນຳເອົາພູມປັນຍາອັນນີ້ຂອງລາວ ໄປສະເໜີຈົດເຂົ້າບັນຊີນັ້ນ ດັ່ງ ດຣ. ວິນຍາ ສາຍສະໝຸດ, ອຳນວຍການສູນລາວສຶກສາບອກວ່າ:
ທ່ານອະທິບາຍສູ່ຟັງອີກວ່າ ພະຍານາກອາດເປັນຄວາມເຊື່ອຖືໃນວັດທະນະທຳຂອງຫລາຍຊາດ ເຊັ່ນກຳປູເຈຍ, ໄທ ແລະມຽນ ມາ ແຕ່ທ່ານບອກວ່າ:
ຜ່ານມາໃນປີ 2017 ແຄນລາວກໍໄດ້ຖືກຈົດເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳຂອງມວນມະນຸດ ຫລື Intangible Cultural Heritage of Humanity ຂອງ UNESCO.
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