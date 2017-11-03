ສະມາຊິກສະພາ ເຂດ 1 ສະເໜີ ໃຫ້ປະຕິຮູບ ການຄັດເລືອກເອົາ ການນຳຂັ້ນສູງ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ປະຕິຮູບວິທີການຄັດເລືອກ ເອົາການນຳທີ່ຕຳ
ແໜ່ງຕັ້ງແຕ່ ລັດຖະມົນຕີຂຶ້ນໄປ ດ້ວຍການລົງຄະແນນຢ່າງປິດລັບ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຜູ້ທີ່
ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທ່ານນາງບົວຄຳ ທິບພະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເຂດ 1 ນະຄອນວຽງຈັນ
ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຕ້ອງມີການປະຕິຮູບວິທີການຄັດເລືອກເອົາ
ບຸກຄະລາກອນຂັ້ນສູງໃນວົງການລັດຖະບານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ບຸກຄະລາກອນຜູ້ທີ່ມີ
ຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມສາມາດ ໃນການປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ
ການແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນ ຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງນີ້ດ້ວຍການປ່ຽນແປງວິທີ ການລົງຄະແນນຮັບຮອງ
ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງເປີດເຜີຍ ໄປເປັນການລົງຄະແນນຢ່າງປິດລັບ
ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການລົງຄະແນນດັ່ງກ່າວ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ມີອິດສະລະ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າ ຜູ້ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນ ຈະບໍ່
ພໍໃຈ ຖ້າຫາກປາກົດວ່າ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຄົນໃດ ບໍ່ລົງຄະແນນຮັບຮອງເອົາ
ຜູ້ເປັນເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນເອງ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງຈະຕ້ອງມີການກວດກາຊັບສິນ ແລະກວດສອບ ປະວັດການປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຜ່ານມາ ຂອງຜູ້ເປັນເປົ້າໝາຍຢ່າງລະອຽດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ ທ່ານ
ນາງບົວຄຳ ຢືນຢັນວ່າ:
“ບຸກຄະລາກອນນີ້ ເຮົາຕ້ອງປະຕິຮູບ ຄັດເຟ້ນເອົາຄົນດີຢູ່ຕໍ່ ຄົນບໍ່ດີທຳລາຍປະເທດ
ຊາດ ເອົາອອກໄປ ແລ້ວເຮົາຈະກວດກາຊັບສິນ ກວດສອບປະວັດແຈ້ງຂາວແນວໃດ
ຄຸນສົມບັດ ຊື່ສັດໂປ່ງໃສ ຄວາມສາມາດ ແລະຄວາມເປັນແບບຢ່າງ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນ ແລະໃນການລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງເອົາ
ຜູ້ຈະເປັນການນຳຂັ້ນລັດຖະມົນຕີຂຶ້ນໄປ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ມັນມີສະຕິ ອັນນີ້ນະເນາະ ແລະລົງຄະແນນສຽງ ເທື່ອລະຄົນໆ ໄດ້ບໍ່ ຖ້າ
ເຮັດແບບນີ້ ຄືຊິໄດ້ ຜົນດີຫຼາຍ.”
ທາງດ້ານທ່ານຈັນສີ ໂພສີຄຳ ກຳມະການກົມການເມືອງ ໃນຖານະ ຫົວໜ້າຄະນະ
ຈັດຕັ້ງສູນກາງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຍອມຮັບວ່າ ສະມາຊິກພັກທີ່ຂາດຈັນຍາບັນ
ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຍັງເປັນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ກະທົບຕໍ່ການນຳຂອງ ພັກ-ລັດ ຢູ່
ເລື້ອຍມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທຸຈະລິດດ້ວຍການຮັບສິນບົນນັ້ນ ເປັນບັນຫາທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍຄະນະກວດກາສິນກາງພັກ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຈາກປະຊາຊົນ 3,640
ສະບັບ ທີ່ຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ກວດກາການໃຊ້ອຳນາດ ແລະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກພັກ
ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າ ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດໂດຍທຸຈະລິດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
ໂດຍສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທັງຍັງ
ເປັນການສ້າງສັດທາຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຕໍ່ການນຳຂອງ ພັກ-ລັດດ້ວຍນັ້ນ ດ້ວຍການ
ເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະປາບປາມການທຸຈະລິດ ດ້ວຍການ
ກຳນົດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂອງພັກ-ລັດ ທຸກລະດັບຊັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ຈະ
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການທຸຈະລິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໜ່ວຍງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບດ້ວຍ.
ທາງດ້ານ ທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ ປະທານອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ໃນລະຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ກວດພົບວ່າ ການທຸຈະລິດເຮັດໃຫ້ ພັກ-
ລັດ ເສຍຫາຍເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຕື້ກີບ ພ້ອມດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼາຍ
ກວ່າ 90 ລ້ານໂດລາ ກັບ 40 ລ້ານບາດ ໂດຍຈາກການຕິດຕາມກວດກາ ກໍປາກົດວ່າ
ສາມາດຍຶດກັບຄືນມາໄດ້ບາງສ່ວນ ຄື 1,000 ກວ່າຕື້ກີບ ກັບ 70 ກວ່າລ້ານໂດລາ ແລະ
30 ກວ່າລ້ານບາດ ທັງຍັງຍຶດເອົາທີ່ດິນຂອງລັດ ທີ່ຖືກລັກລອບຂາຍໃຫ້ກັບບັນດານາຍ
ທຶນລາວ ແລະຕ່າງຊາດກັບຄືນມາໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 10,000 ເຮັກຕາ ອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ກໍໄດ້ກວດສອບ 734 ເປົ້າໝາຍໜ່ວຍງານຂອງພັກ-ລັດ
ຊຶ່ງໄດ້ກວດພົບການທຸຈະລິດຂອງບັນດາພະນັກງານລັດ ແລະໄດ້ລົງໂທດທາງວິໄນ ຕໍ່
ພະນັກງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການທຸຈະລິດ 165 ຄົນ ແລະລົງໂທດຈຳຄຸກພະນັກງານ
ລັດ 38 ຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທຸຈະລິດດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ