ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບຄົນໃໝ່ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດ ເຂົ້າໃນ
ການສະກັດກັ້ນອິດທິກຳລັງປໍລະປັກ ແລະ ຄົນບໍ່ດີ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນສະໄໝຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຊຸດທີ 8 ທີ່ດຳ
ເນີນກອງປະຊຸມໃນຊ່ວງວັນທີ 20 ພະຈິກ-21 ທັນວາ 2018 ຜ່ານມາ ໄດ້ມີມະຕິຮັບ
ຮອງການແຕ່ງຕັ້ງ ພົນໂທ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຄົນໃໝ່ ໂດຍປ່ຽນແທນ
ຕຳແໜ່ງຂອງພົນຕີ ສົມແກ້ວ ສີລາວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບຄົນເກົ່າ ທີ່ຖືກຍ້າຍໄປຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ໃນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຕາມການ
ສະເໜີຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ.
ໂດຍການປ່ຽນແປງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານການປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ ລາວ ໃນຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນທ່າມກາງ
ສະພາບການທີ່ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ການ
ດຳເນີນນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບສາກົນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍັງປາກົດວ່າມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ແລະ
ອິດທິກຳລັງທີ່ເປັນປໍລະປັກຕໍ່ການນຳຂອງພັກ-ລັດຢູ່ເລື້ອຍມາ ເຮັດໃຫ້ຍັງຈະຕ້ອງ
ເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດ ເຂົ້າໃນການສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຢູ່ຕໍ່ໄປ
ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງປ້ອງກັນສະຫງົບ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ໃນສະພາບປັດຈຸບັນກໍຄືຕໍ່ໜ້າ ພັກ-ລັດໄດ້ເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ພວກອິດທິກຳລັງປໍລະປັກ ແລະ ພວກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ໄດ້ສວຍ
ໃຊ້ທຸກເລ່ຫຼ່ຽມ ກົນອຸບາຍ ທຸກຮູບການ ທຸກຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ທຸກວິທີທາງ ເພື່ອແຊກ
ແຊງມ້າງເພທຳລາຍລະບອບໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນັ້ນການປະກອບສ່ວນ
ຂອງພະນັກງານລັດຈຳນວນນຶ່ງຕໍ່ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຍັງບໍ່ທັນສູງເທົ່າທີ່
ຄວນ ແລະ ພົວພັນກັບປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ,
ປຸ້ນ, ຈີ້, ຊິງຊັບ, ກຸ່ມແກັ່ງຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ກຸ່ມແກັ່ງນັກເລງອັນຕະພານ, ໂສເພນີ ແລະ
ບັນຫາອື່ນໆ."
ທາງດ້ານທ່ານ ອະລຸນໄຊ ສູນນະລາດ ຮອງເລຂາທິການສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດ
ລາວ ຮອບຮັບວ່າ ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມທີ່ມີລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນນັບ
ມື້ນັ້ນ ໃນດ້ານນຶ່ງຍ່ອມບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ເລີຍວ່າ ມີເຍົາວະຊົນ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າໄປ
ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ, ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າໄປມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວກັບການລັກລອບຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ
ອັນເປັນສາເຫດທີ່ນຳໄປສູ່ອາຊະຍາກຳອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັນອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນທ່ານ ໄຊລີ ສັນຕິວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍອມຮັບວ່າ ນັກໂທດ
ທີ່ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ຢາເສບຕິດເປັນກຸ່ມນັກໂທດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ
ໂດຍສານປະຊາຊົນ ລາວ ໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິນຄວາມຜິດໄປແລ້ວ 28,475 ຄະດີ
ຈາກທັງໝົດ 29,780 ຄະດີໃນຊ່ວງ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ນອກຈາກນັ້ນທາງການຕຳຫຼວດ ລາວ ຍັງສາມາດມ້າງແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່
ໄດ້ 5 ແກັ່ງ ແລະ ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 33 ຄົນ ໃນນີ້ລວມເຖິງຜູ້ຕ້ອງຫາ 5 ຄົນທີ່ເປັນ
ສະມາຊິກແກັ່ງຂອງທ້າວ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ທີ່ຖືກ
ຕຳຫຼວດ ໄທ ຈັບກຸມຕົວໄດ້ໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2017.
ສ່ວນສຳນັກງານຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດ ໄທ
ລາຍງານວ່າ ການປາບປາມການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໂດຍຊາວຕ່າງຊາດໃນ ໄທ
ໃນໄລຍະ 7 ປີຜ່ານມາໄດ້ຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດຊາວ ລາວ 9,593 ຄົນ ຊຶ່ງນັບເປັນ
ຈຳນວນນັກຄ້າຢາເສບຕິດຊາວຕ່າງຊາດທີ່ຖືກຈັບກຸມໃນ ໄທ ເປັນອັນດັບທີ 2 ຮອງ
ຈາກນັກຄ້າຢາເສບຕິດຊາວ ມຽນມາ ທີ່ຖືກຈັບກຸມຕົວໃນ ໄທ ຈຳນວນທັງໝົດ 13,417
ຄົນໃນໄລຍະດຽວກັນ.
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