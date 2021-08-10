ລັດຖະມົນຕີຂອງ ສປປ ລາວ ຢືນຢັນ ທີ່ຈະສະໜອງຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ 70 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ

ລັດຖະມົນຕີລາວຢືນຢັນວ່າ ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ໃນປີ 2022, ແຕ່ວ່າລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງຈັດຫາຢາວັກຊີນດ້ວຍຕົນເອງ. ເຊິ່ງ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຖະແຫລງວ່າ ລັດຖະບານລາວສາມາດທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບ 50 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດໃນທ້າຍປີ 2021 ຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະວ່ານາໆຊາດ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະອົງການອະນາ ໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລັດຖະບານລາວດ້ານຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ສະເພາະໃນປີ 2021 ຄິດເປັນຈໍານວນລວມກັນກວ່າ 7 ລ້ານ 5 ແສນໂດສ ພຽງພໍສໍາລັບການສັກໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ 3 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ຫລື 50 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ຫາກແຕ່ສໍາລັບເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 70 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໃນປີ 2022 ນັ້ນ ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງຈັດຫາຢາດ້ວຍຕົນເອງ ເພາະບໍ່ມີການຊ່ວຍ ເຫລືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດໃນປີ 2022 ນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນແຝງ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຕາມທີ່ປະເທດຕ່າງໆໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ນີ້ ຮອດທ້າຍປີນີ້ພວກເຮົາຈະສາມາດໄດ້ວັກຊີນຫລາຍກວ່າເຈັດລ້ານຫ້າແສນ ແລ້ວກໍ່ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ 50 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ແລະລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ກະກຽມ ການຈັດຊື້ຕື່ມຈໍານວນນຶ່ງ ໃນປີ 2022 ເພາະວ່າປີ 2022 ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດຊ່ວຍເຫລືອລ້າແລ້ວ, ໄທເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມຂົນຂວາຍຕື່ມ ເທົ່າທີ່ຈະຂົນຂວາຍໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ແທ້ໆກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຊື້ ເຖິງເວລານັ້ນກໍ່ຈາກ 50 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດກໍ່ຈະຂຶ້ນຮອດ 70 ເປີ ເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.”
ສ່ວນທ່ານພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຖະແຫລງວ່າ ທາງການລາວໄດ້ປັບປ່ຽນເປົ້າໝາຍການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວ ຈາກທີ່ວາງໄວ້ເດີມ 22 ເປີເຊັນໄດ້ປັບເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 50 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້ມີສາຍເຫດມາຈາກການລະບາດຢ່າງໄວວາຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດລາວໃນປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງຕ້ອງສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕິດພະຍາດເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າທີ່ເປັນຢູ່ໃນເວລານີ້ ດ້ວຍການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະຈະຕ້ອງເລັ່ງຈັດຫາຢາວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພອນປະເສີດໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ດຽວນີ້ ໝວດເຮົາກະຍັງພວມຢູ່ໃນໄລຍະການປະສານງານປະເທດເພື່ອນມິດ ເຊິ່ງໝວດເຮົາກໍ່ໄດ້ມີການປະສານງານກັບທາງທູດຈີນເພິ່ນກໍ່ມີການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າເພິ່ນຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອສືບຕໍ່ທັງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລ້ວກໍ່ທາງການຈັດຊື້ ເພາະໝວດເຮົາກໍ່ໄດ້ຮັບການເງິນສະໜັບສະໜຸນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນຫລາຍພາກສ່ວນເດ້ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ລັດຖະບານ, ກະຊວງສາທະລະນະສຸກໝວດເຮົາກະແມ່ນພວກເຮົາມີການຈັດສັນເພື່ອຊອກຫາແຫລ່ງວັກຊີນ ໃຫ້ເຂົ້າມາໄວເທົ່າທີ່ໄວໄດ້ທີ່ສຸດ ເພື່ອມາບໍລິການໃຫ້ກັບພໍ່-ແມ່-ປະຊາຊົນ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ລັດຖະບານລາວສາມາດຕອບສະໜອງງົບປະມານສໍາລັບການຊື້ຫາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ພຽງແຕ່ 20 ເປີເຊັນ ຂອງຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງເພິ່ງພາການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫລັກ ໂດຍທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານຈີນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນດ້ານຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແກ່ລັດຖະບານລາວແລ້ວ 5 ຄັ້ງ ມີຈໍານວນລວມກັນເຖິງ 1,902,000 ໂດສ, ສ່ວນອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະລັດຖະບານຣັດເຊຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ 232,620 ໂດສ ແລະ 5,000 ໂດສຕາມລໍາດັບ ສ່ວນລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາກໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຢາວັກຊີນ Johnson & Johnson ຜ່ານ WHO ກວ່າ 1 ລ້ານໂດສ ກັບ 1,031,820 ໂດສນັ້ນກໍ່ເປັນການຊ່ວຍ ເຫລືອຈາກອອສເຕຣເລຍ ແລະຍີປຸ່ນ ທັງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ WHO ອີກ 480,000 ໂດສ ແລະຈີນ 5 ແສນໂດສໃນໄວໆນີ້.
ທັ້ງນີ້ ໂດຍນັບແຕ່ວັນທີ່ 11 ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ຈໍານວນຄົນທີ່ຕິດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 49 ຄົນເປັນເກືອບເຖິງ 8,000 ຄົນ ເມື່ອວັນທີ 6 ສິງຫາ 2021 ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນກວ່າ 7,700 ຄົນໃນໄລຍະ 100 ກວ່າວັນທີ່ຜ່ານມາ ແລະພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ກໍ່ຍັງຖືເປັນການລະບາດຂອງໄວຣັສ ທີ່ແຜ່ລາມເຂົ້າມາໃນຊຸມຊົນ ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕໍ່ກັນ ພາຍໃນຄົວເຮືອນໄດ້ຢ່າງວ່ອງ ໄວ ທັ້ງຍັງໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ຢູ່ພາຍໃນສໍານັກງານຂອງລັດແລະມີກໍລະນີທີ່ບໍ່ສະແດງອາການດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສະຖານະການທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ມີຜູ້ຕິດໄວຣັສຫລາຍທີ່ສຸດນັ້ນ.
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