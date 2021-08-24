ລັດຖະມົນຕີລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການແກ້ໄຂ ແລະເພີ້ມເຕີມ ກົດໝາຍຢາເສບຕິດ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເພີ້ມການປາບປາມ ຢາເສບຕິດໃນລາວ

ລັດຖະມົນຕີລາວຢືນຢັນວ່າ ການແກ້ໄຂ ແລະເພີ້ມເຕີມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເສີມສ້າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃນລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ. ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ພົນຕີທອງເຫລັກ ມັງໜໍ່ເມກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ການແກ້ໄຂ ແລະເພີ້ມເຕີມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ເຊິ່ງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເສີມສ້າງ ລະບົບກົນໄກການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃນລາວໃຫ້ມີປະສິດທິ ພາບສູງຂຶ້ນດ້ວຍການຈັດແບ່ງສິດ ແລະໜ້າທີ່ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຊັດເຈນ ກໍ່ຄືລະຫວ່າງຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມ ແລະກວດກາຢາເສບຕິດລະດັບຊາດ ກັບກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລະດັບຊາດ ລົງໄປຂັ້ນແຂວງ ຂັ້ນນະຄອນຫລວງ ຂັ້ນເທດສະບານ ຂັ້ນເມືອງ ແລະຂັ້ນບ້ານນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດ ທີ່ເປັນບັນຫາຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້ໃນລາວໃນປັດຈຸ ບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ພົນຕີທອງເຫລັກ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ບູລິມະສິດອັນເລັ່ງດ່ວນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນໃສ່ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍກໍາລັງແຮງສັງລວມ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດທີ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງ ແລະຮຸນແຮງໃຫ້ຫລຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງໃນກໍາໜົດເວລາອັນແນ່ນອນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສາຍເຫດ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະເພື່ອປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ.”
ໂດຍການແກ້ໄຂ ແລະເພີ້ມເຕີມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ 12 ມາດຕາດ້ວຍກັນ ກໍ່ຄືມາດຕາ 9 ຢາເສບຕິດເກືອດຫ້າມ, ມາດຕາ 10 ຢາເສບຕິດແລະສານເຄມີ, ມາດຕາ 34 ຂອງກາງຄະດີຢາເສບຕິດ, ມາດຕາ 35 ການຢຶດ ການອາຍັດ ແລະການເກັບກໍາເອົາວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ມາດຕາ 36 ການສືບຂະຫຍາຍຜົນ, ມາດຕາ 50 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການນໍາໃຊ້ກອງທຶນຄວບຄຸມ ສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານຢາເສບຕິດ, ມາດຕາ 56 ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ, ມາດຕາ 61 ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ, ມາດຕາ 63 ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ມາດຕາ 64-65 ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງນະຄອນຫລວງ ເມືອງ ເທດສະບານ ບ້ານ ແລະມາດຕາ 75/1 ມາດຕະການທາງອາຍາ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະນັກງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່່າຈະມີຄວາມໂປ່ງໃສ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂັ້ນຂອງການພິສູດຂອງກາງ ແລະຊັບສິນທີ່ຢຶດໄດ້ຈາກນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕໍາຫລວດນັ້ນ ຄວນຈະເປີດໃຫ້ພະນັກງານລັດ ຈາກພາກສ່ວນອື່ນເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນການພິສູດດັ່ງກ່າວດ້ວຍ ເພາະຜ່ານມາໄດ້ມີຫາງສຽງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ພະນັກງານລັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຕ້ອງຫາໃຫ້ພົ້ນຜິດ ແລະໄດ້ຢຶດເອົາຊັບສິນຂອງກາງເປັນຂອງພວກຕົນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄໍາປະສົງ ລາດຊະຈັກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວຈາກແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະວິໄຈນີ້ ຄວນມີຄະນະຮັບຜິດຊອບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫລາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງໃນເວລາເອົາໄປພິສູດເປັນຕົ້ນ ອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງໄອຍະການເຂົ້າມາຮ່ວມວ່າຊັ້ນຊະ ໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ມີຫາງສຽງວ່າມີການສັບປ່ຽນການຢັ້ງຢືນວ່າ ຢານີ້ເປັນຜົງແປ້ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຫລຸດຜ່ອນໂທດຫັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຈຸດນີ້ ຄວນມີຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການກວດພິສູດຢາອັນນີ້ ມັນຈະຮັບປະກັນເພາະວ່າໄລຍະຜ່ານມາມັນມີກໍລະນີທີ່ວ່າເວລາຈັບແລ້ວຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ກັບຄືນມາພັດບໍ່ແມ່ນໂຕຈິງ ມີການສັບປ່ຽນ.”
ທັ້ງນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍສະກັດກັ້ນ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາອາດຊະຍາກໍາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມລາວໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 90 ເປີເຊັນຂອງອາດຊະຍາກໍາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ ດ້ວຍການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບັນດາພະນັກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາເພາະວ່າບັນຫາໄພສັງຄົມໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍ່ອາດຊະຍາກໍາທີ່ພົວພັນກັບແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດ ເຊິ່ງໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ທາງການລາວ ຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 13,900 ກວ່າຄົນ ຈາກ 9,430 ຄະດີ, ຢຶດຢາບ້າໄດ້ເຖິງ 37 ກວ່າລ້ານເມັດ, ເຮໂຣອິນກວ່າ 735 ກິໂລກຣາມ, ຢາໄອຊ໌ 2 ຕັນກວ່າ, ກັນຊາ 6.3 ຕັນ, ຝິ່ນຫລາຍກວ່າ 500 ກິໂລກຣາມ, ໂຄເຄນ 80 ກິໂລກຣາມ, ສານເຄມີ 10 ຕັນ, ອາວຸດປືນ ແລະອຸປະກອນສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝຫລາຍກວ່າ 10,000 ລາຍ ການ, ສ່ວນສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວລາຍງານວ່າ ມີເຍົາວະຊົນລາວຫລາຍກວ່າ 400,000 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການເຂົ້າໄປມີສ່ວນຢູ່ໃນການຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນ.
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