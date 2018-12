ຜົນການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຄືນ ທີ່ສຳ​ເລັດ​ລົງໃນ 3 ອາ​ທິດ ຫລັງການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​

ກາງ​ສະ​ໄໝ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ພະ​ຈິກທີ່​ຜ່ານ​ມານັ້ນ ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັ​ນວ່າ

ທ່ານ​ນາງ ທີ​ນາ ມະ​ຫາ​ລາດ, ລູກ​ສາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຈາກ​ລາວ, ສັນ​ຊາດ​ອາ​ເມ

​ຣິ​ກັນ, ອາ​ຍຸ 27 ປີ ໄດ້​ສ້າງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ກາຍ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງປະ​ຈຳ​ລັດ ທີ່​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ ແລະ

ໄດ້​ຊ່ວຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ສ້າງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃນ​ການ​ຍາດ​ເອົາບ່ອນ​ນັ່ງໃນ​

ສະພ​າສູງ​ມນ​ເຂດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ 3 ປະ​ຈຳ​ລັດໂອ​ຮາຍ​ໂອ ຈາກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ

ທີ່​ໄດ້ຄອບ​ຄອງ​ບ່ອນ​ນັ່ງດັ່ງ​ກ່າວ ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານນັ້ນ​. ເລື້ອງ​ລາວຈະ

​ເປັນ​ຈັ່ງ​ໃດ​ນັ້ນ ​ບົວ​ສະ​ຫວັນຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽ​ດ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ເມື່ອມີ​ການ​ປະ​ກາດຜົນ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ຄືນ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ທີ 27 ພະ​ຈິກຜ່ານ​ມາ

ວ່າ ທ່ານ​ນາງ ທີ​ນາ ມະ​ຫາ​ລາດ ໄດ້ຊະ​ນະການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກາງ​ສະ​ໄໝ, ນັກ​ການ

​ເມືອງ​ໜ້າ​ໃໝ່​ຄົນ​ນີ້ແທບບໍ່​ຢາກ​ເຊື່ອ​ເລີຍ​. ທ່ານ​ນາງເປັນລູກ​ສາວ​ອົ​ບພະຍົບຂອງ

​ຄົນ​ລາວທີ່ມາ​ຈາກ​ບ້ານ​ນ້ອຍໆ ແລະ​ທຸກ​ຍາກແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ

ແລະ​ເປັນ​ແມ່​ຍິງທີ່ລ້ຽງ​ລູກ​ຊາຍ​ນ້ອຍຄົນ​ດຽວ ທັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຈາກ

​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ສັງ​ກັດ​ຢູ່ນັ້ນ​. ແຕ່​ທ່ານ​ທ່ານໄດ້ຮັບ 703 ຄະ​ແນນສຽງ

ລື່ນທ່ານ​ນາງ ແອນ ກອນ​ຊາ​ເລ​ສ (Anne Gonzale) ຄູ່​ແຂ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ແມ່​ຍິງ​ຜິວ​ຂາວ

ໄວ 55​ ປີ ທີ່​ໄດ້​ຮັບການ​ສະ​ໜັບ​ສະໜຸນຈ​າກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ຢູ່​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​

ໃນ​ເຂດ​ທີ 3 ຂອງ​ລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອເພື່ອ​ເປັນສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ໂດຍເກືອບ​ວ່າບໍ່ໄດ້​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ເລີຍ ເນື່ອງ​ຈາກໄດ້​ຮັບເງິນ​ບໍ​ລິ​ຈາກໃນ​ການ

​ຫາ​ສຽງ​ພຽງ​ແຕ່​ໜ້ອຍ​ດຽວ ໃນ​ຂະ​ນະທີ່​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ຈາກ​ຄູ່​ແຂ່ງທີ່ໃຊ້​ເງິນ​ຢ່າງ​ຫລວງ

​ຫລາຍ​ເພື່ອ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ສຸມ​ໃສ່​ເລື້ອງ​ປະ​ຫວັດ​ເບື້ອງ​ຫລັງ​ຂອງທ່ານ​ນາງ​ທີ​ນາ ມະ​ຫາ

​ລາດ ແທບບໍ່​ຢາກ​ເຊື່ອ​ເລີຍ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ທີ່​

ໜຸ່ມ​ທີ່​ສຸດ​. ຕອນ​ທີ່​ທ່ານນາງໄດ້​ຮັບ​ຂ່າວ​ທາງ​ທາງລະ​ສັບ ແລະຂໍ້ຄວາມທີ່​ສົ່ງ​ຜ່ານ

​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖືນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ​ຢູ່​ບາງກອກ, ປະ​ເທດ​ໄທ​ເພື່ອໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມໜ້າ​ສາວ

ແລະ​ນ້າ​ບ່າວ​ທີ່ໄປຈາກ​ລາວເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກຢູ່​ທີ່ນັ້ນ. ທ່ານ​ນາງກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ຜ່ານ

​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບມື​ຖືໃນ​ວັນ​ທີ 30 ພະ​ຈິກ​ຜ່ານ​ມາ​ ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງໄປຢ້ຽມ​ຢາມ

​ວຽງ​ຈັນຢູ່​ນັ້ນ​ວ່າ

“I felt like my American dream comes true, but it’s hard for me to accept because it was 4:30 a.m….So, I was like half of wake up and half of sleep, and I did not know that it’s real”

“ຂ້ອຍ​ຮູ້​ສຶກຄ້າຍ​ກັບວ່າ ຄວາມໄຝ່​ຝັນ​ໃນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ ຫລື American dream

ຂອງຂ້ອຍ​ໄດ້ກາຍ​ເປັນ​ຈິງ ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່ບໍ່​ຢາກ​ເຊື່ອ​ເລີຍ, ​ຕອນນັ້ນ ​

ແມ່ນ 4:30 ຕອນ​ເຊົ້າ. ​ຂ້ອຍ​ຮູ້​ສຶກ​ເຄິ່​ງ​ຫລັບ ເຄິ່ງ​ຕື່ນ ແລະ​ຂ້ອຍບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​

ເລື້ອງ​ຈິງອີ່​ຫລີ.”

ທ່ານ​ນາງ ເປັນ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວຄົນ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ໄດ້​ກ້າວຂຶ້ນ​ໄປ ເຂົ້າຮ່ວມ​

ໃນວົງ​ການ ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ມາ​ຈາກ​ທຸກ

​ເຊື້ອ​ສາຍ ແລະ​ທຸກວັດ​ທະ​ນາ​ທຳ​ ສັງ​ຄົມ. ເນື່ອງ​ຈາກ​ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ເປັນ​ຄົນ​ມາ​ຈາກ​ກຸ່ມ

​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ນ້ອຍ ແລະ​ມີ​ອະ​ດີດ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ການ​ເງິນ ​ພ້ອມທັງ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ

​ຍາກ​ດ້ານ​ອື່ນໆ. ໃນ​ວັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ພະ​ຈິກນນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​

ໜ້ອຍກວ່າ ຄູ່​ແຂ່ງ​ທີ່​ມາຈາກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ​ຢູ່​ປະ​ມານ 300 ຄົນ​ແນນ ແຕ່​ການ​ນັບ

​ຄະ​ແນນ​ຄືນທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງໃນ 3 ອາ​ທິດ​ຫລັງ​ຈາກວັນປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນັ້ນ ​ສະ​ແດງ

​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້ໄຊ​ຊະ​ນະ ຍ້ອນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍມາ​ຈາກ​ບັດ

ລົງ​ຄະ​ແນນ​ທີ່​ສົ່ງ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ ແລະ​ການປ່ອນ​ບັດກ່ອນ​ວັນເລືອກ​ຕັ້ງ. ໄຊະ​ນະ​ນີ້ ບໍ່

​ພຽງ​ແຕ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ນາງ​ທີ​ນາ ກາຍເປັນ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເຊື້ອ​ສາຍລາວຄົນ​ທຳ​ອິດ

ທີ່ຖືກ​ເລືອກເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ປະ​ຈຳ​ລັດ ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ກາຍເປັນສະ​ມາ​ຊິກສະ

​ພາ​ສູງ​ປະ​ຈຳ​ລັດໂອ​ຮາຍ​ໂອ ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ ທີ່​ມີເຊື້ອ​ສາຍເອ​ເຊຍ.

​ໃນ​ນາມ​ວ່າ​ເປັນຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ລາວ ແລະ​ຄົນ​ເອ​ເຊຍ​ສັນ​ຊາດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ, ທ່ານ​

ນາງ​ໄດ້​ຝາກ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຜ່ານ​ທາງວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ

If you want to have a seat at the table you must have your voice spoken. Without a spoken voice no one is going to stand up and do it. So, my circumstance is me. I want to sit at the table. I want to be the spoken voice of unspoken.

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຢາກ​ມີ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຢູ່ໂຕະ ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ອອກ​ປາກ​ອອກ​ສຽງ​ໃຫ້​ຜູ້​ອື່ນ​ໄດ້​ຍິນ.

ຖ້າບໍ່​ມີ​ການ​ປາກ​ການ​ເວົ້າ​ແລ້ວ ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ສົນ​ໃຈ​ເວົ້າ​ທ່ານ. ສະ​ນັ້ນ ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​

ຂອງຂ້ອຍກໍ​ແມ່ນ​ຂ້ອຍ​ເອງ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ອອກ​ປາກ ອອກ​ສຽງ, ຂ້ອຍ​ຢາກ​ໄປ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໂຕະ

ຮ່​ວມກັບ​ຄົນ​ອື່ນ. ຂ້ອຍ​ຢາກ​ຈະ​ເປັນ​ປາກ ເປັນ​ສຽງ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ທີ່ບໍ່ໄດ້​ໃຊ້ການ​ປາກ

​ການ​ເວົ້າ​, ໃຊ້​ສິດ ໃຊ້ສຽງເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຕົນ.”

ໃນ​ຕອນນີ້ ທ່ານ​ນາງ​ທີ​ນາ ຍັງ​ຢູ່​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພີ່​ນ້ອງພ້ອມ​ທັງ​ແມ່​ຕູ້​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງຢູ່​ວຽງ​ຈັນ

ແລະ​ຫລັງ​ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງ​ຈະ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ມະ​ນີ​ລາ, ຟີ​ລິບ​ປິນ, ໃຫ້​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ JP Morgan

ກ່ອນ​ຈະ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເວ​ລາກັບ​ຄືນ​ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດເພື່ອ​ເລີ້ມ​ວຽກ​ຢູ່​

ຫ້ອງ​ການ​ໃໝ່ ຢູ່​ໃນ​ຕຶກ​ສະ​ພາ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນນີ້.

ສ່ວນ​ບັນ​ຫາທີ່​ທ່ານ​ນາງຢາກ​ສຸມ​ຈິດ​ໃຈແກ້​ໄຂ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ອາ​ໄສ​ຢູ່

ນັ້ນ ກໍ​ຄື ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ລະ​ບົບ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​, ບັນ​ຫາ​ການ​ຮັກ​ສາ ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ເຊັ່ນ

ລະ​ບົບ Medicaid ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕໍ່​ຄົນ​ຊະລາ ຫລື

​ກະສ​ຽນ​ແລ້ວ, ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ບົດ​ບາດ ແລະ​ປົກ​ປ້ອງ​ແມ່​ຍິງ, ແລະ​ສິດ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຂອງ

​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ ແລະ​ຂອງ​ພວກ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ ຫລັກ​ທີ່​ນັກ​ການ​

ເມືອງ​ໃນພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດທົ່ວ​ໄປ​ມັກໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ແລະ​ເອົາ​ມາ​ເວົ້າ​ໃນ ການ​ໂຄ

​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງຕ່າງໆ.

