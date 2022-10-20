ແມ່ຄ້າລາວ ສູ້ຊົນຂາຍເຄື່ອງຢູ່ເຄືອງກິນ ໃນພາວະເສດຖະກິດຖົດຖອຍ ແລະພາວະເງິນເຟີ້

ໃນໄລຍະມີການປິດປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດນຶ່ງທີ່ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເພາະວ່າ ໃນຊ່ວງກ່ອນການລະບາດຂອງພະ ຍາດ ລາວ ໄດ້ຕິດອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງປະເທດທີ່ໜ້າໄປທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍວາລະ ສານການທ່ອງທ່ຽວສາມປີລຽນຕິດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂາດລາຍໄດ້ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ.
ນອກຈາກນັ້ນ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນແລະນັກລົງທຶນຈີນ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນຫຼາຍທີ່ສຸດອັນດັບນຶ່ງໃນລາວ ກໍໄດ້ພາກັນປິດຮ້ານຄ້າກັບຄືນປະເທດຂອງຕົນຫຼາຍລາຍ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງຕຶກອາຄານຕ່າງໆທີ່ເຄີຍໄດ້ຄ່າເຊົ້າຈາກພວກນັກຄ້າຂາຍຊາວຈີນ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຕິດປ້າຍໃຫ້ເຊົ່າ ແມ່ນກະທັງ ຕິດປ້າຍຂາຍສະຖານທີ່ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ໃນເມືອງຕ່າງໆໃນເຂດນະຄອນຫຼວງ.
ສ່ວນແມ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຄົນກໍຕ້ອງໄດ້ປິດຮ້ານໄປຕາມໆກັນ ຕ່າງຈາກແມ່ຄ້າຜູ້ນຶ່ງທີ່ຍູ້ລໍ້ເລາະໄປຂາຍເຄື່ອງກິນຕາມບ້ານຄົນ ໃນບໍລິເວນເມືອງຈັນທະບູລີ ແມ່ຄ້າຄົນນີ້ຊື່ວ່າ ນາງເຕ້ຍ ຈາກບ້ານທ່າງ່ອນ ເພິ່ນມີອາຊີບນີ້ ມາໄດ້ສາມສິບປາຍປີແລ້ວ ລາວເລາະໄປຂາຍຢູ່ເຂດຕ່າງໆ ຊຶ່ງລາວບອກວ່າ:
ນາງເຕ້ຍ ກ່າວວ່າສະພາບເສດຖະກິດໃນລາວ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີ ເຮັດໃຫ້ຂາຍເຄື່ອງຍາກລຳບາກ ແຕ່ກໍຕ້ອງໄດ້ເຮັດອາຊີບນີ້ຕໍ່ໄປ ເພາະບໍ່ມີອາຊີບອື່ນທີ່ຈະເຮັດໄດ້.