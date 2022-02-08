ທາງການຕໍາຫລວດລາວຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມຈັບກຸມຕົວ 2,000 ກວ່າຄົນສ່ວນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທຮຽກຮ້ອງຂໍຄວາມຮ່ວມມືສະກັດກັ້ນການຂົນສົ່ງສານເຄມີຢູ່ໃນເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ພົນຕີຄໍາກິ່ງ ຜຸຍຫລ້າມະນີວົງ, ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດໃຫຍ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມຈັບກຸມຕົວໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ຈຳນວນ 2,299 ຄົນ ໃນນີ້ລວມທັງ 1,996 ຄົນ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດກັບ 196 ຄົນ ທີ່ພົ້ນໂທດແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ 7 ຄົນ ທີ່ຫຼົບໜີອອກຈາກສະຖານທີ່ຄຸມຂັງທັງຍັງໄດ້ມີການອອກໝາຍຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາຕື່ມອີກ 100 ຄົນ ທີ່ເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການສືບສວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະຍັງພົບອີກວ່າ ຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດໄດ້ນຳໃຊ້ 13 ພື້ນທີ່ໃນລາວສຳລັບການນໍາເຂົ້າ ແລະຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ແລະສານເຄມີຢູ່ຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.
ທັງນີ້ ສະເພາະໃນໄລຍະເດືອນກັນຍາ-ທັນວາ 2021 ຖືເປັນໄລຍະທີ່ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະຍຶດຢາເສບຕິດ ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍຄືສາມາດທ້າງທໍາລາຍເຄືອຂ່າຍການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດໄດ້ 2,884 ຄັ້ງ, ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 3,989 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາຊາວຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ໄທເກືອບ 100 ຄົນ, ພ້ອມທັງ ຢຶດຢາບ້າໄດ້ 125 ລ້ານກວ່າເມັດ, ຢາໄອຊ໌ ເກີນກວ່າ 2,521 ກິໂລກຣາມ, ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດຫຼາຍກວ່າ 35 ຕັນ, ພາຫະນະ-ອາວຸດປືນ-ກະສຸນປືນ ແລະອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝຫຼາຍພັນລາຍການ.
ທັງນີ້ ປະເທດລາວຖືກໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໄປຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ສ່ວນຢາເສບຕິດທີ່ຢຶດໄດ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງກໍມີປະລິມານເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຜ່ານລາວໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກໍຄືຂະບວນການຄ້າຂ້າມຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລາວ ແລະປະເທດໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍຈາກການຮ່ວມກວດລາດຕະເວນໃນແນວແມ່ນໍ້າຂອງລະຫວ່າງທາງການຕໍາຫຼວດຈີນ-ພະມ້າ-ລາວ-ໄທ ໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດຈັບກຸມການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 8,325 ກໍລະນີ ຄວບຄຸມໂຕຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 8,043 ຄົນ ແລະຢຶດຢາເສບຕິດປະເພດຕ່າງໆ ໄດ້ລວມກັນຫຼາຍກວ່າ 35 ໂຕນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການໄທເຫັນວ່າ ປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຈະຕ້ອງຮ່ວມມືກັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນອີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມລາດຕະເວນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລັກລອບຂົນສົ່ງສານເຄມີ ໃນເຂດສາມຫລ່ຽມໃນລຳແມ່ນໍ້າຂອງລະຫວ່າງມຽນມາ-ລາວ-ໄທນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມສັກ ເທບສຸທິນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງໄທໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ:
“ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍຄວາມຮ່ວມມືໃນການສືບສວນ ແລະການປາບປາມເຄືອຂ່າຍຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ສຳຄັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ທັງການທຳລາຍວົງຈອນ ແລະເຄືອຂ່າຍການຄ້າ, ການຂະຫຍາຍຜົນຢຶດຊັບແລະແລກປ່ຽນຂ່າວສານ ແລະການຕິດຕາມຜູ້ຫລົບໜີໝາຍຈັບ ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮ່ວມມື ຂໍໃຫ້ທຸກປະເທດຮ່ວມມືກັນ ສະກັດກັ້ນເຄມີພັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼໄປສູ່ໂຮງງານຜະລິດຢາເສບຕິດໃນພື້ນທີ່ສາມຫລ່ຽມຄໍາ.”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫຼື ປກສ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວເປີດເຜີຍວ່າ ການຈັບກຸມ ແລະຢຶດ ຂອງກາງເປັນຢາບ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 77 ລ້ານເມັດ, ຢາໄອຊ໌ກວ່າ 1,537 ກິໂລກຣາມ, ສານເຄມີກວ່າ 220 ກິໂລກຣາມ ແລະອຸປະກອນທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດຢ່າງຄົບຊຸດພ້ອມທັງຍານພາຫະນະ, ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະອາວຸດສົງຄາມອີກຈໍານວນຫຼາຍທັງຍັງເປັນການຈັບກຸມ ແລະຢຶດຂອງກາງຈາກແກັ່ງຄ້າ ຢາເສບຕິດ ພຽງຜູ້ດຽວໃນເດືອນຕຸລາປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດວິເຄາະໄດ້ວ່າ ການຄ້າຢາເສບຕິດ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນລາວ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໄດ້ ຍົກລະດັບເປັນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດ ໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມື້ ທັງໄດ້ມີການຈັດແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງກັນຢ່າງເປັນລະບົບອີກດ້ວຍ ໂດຍສໍາລັບ ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງແກັ່ງໃນລາວ ກໍຄືການຂົນຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳຜ່ານລາວ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປຈີນ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ແລະຫວຽດນາມແລ້ວຈຶ່ງສົ່ງຕໍ່ໄປທົ່ວອາຊຽນ ແລະໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາບ້າ ແລະຢາໄອຊ໌ ນັບວ່າເປັນຢາເສບຕິດທີ່ມີການຜະລິດຫລາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມ ຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທປະເມີນວ່າມີການຜະລິດຢາບ້າ ແລະຢາໄອຊ໌ ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ກວ່າ 7,000 ໂຕນຕໍ່ປີ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ