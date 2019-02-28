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ຊີວິດຊາວລາວ

ຍາ​ນາງສຸ​ວັນ​ນີ (ແອ​ນ) ຈຸນ​ຣະ​ມ​ະ​ນີ ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ ສັ່ງ​ສິ​ນ​ຄ້າ ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ຍາ​ນາງ​ສຸ​ວັນ​ນີ ແອ​ນ ຈຸນ​ຣະ​ມະ​ນີ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ໃນ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວໃນ​ຕ່າງ​ແດນ ຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ
ປະ​ຈຳ​ແລງວັນພະ​ຫັດ​ມື້​ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ຍາ​ນາງ​ສຸ​ວັນ​ນີ (ແອນ) ຈຸ​ນ
ຣະ​ມະ​ນີ ​ສະ​ຕີ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ​ທີ່ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ໃນ​ລັດແຄນ​ຊັສ ທາງ​
ພາກ​ກາງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ. ຍາ​ນາງ​ແອນແມ່ນຜູ້ບໍ​ລິ​ຫານ ສັ່ງ​ສິນ​ຄ້າ ຈາກ
​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃຫ້​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ Coleman ຊຶ່ງ​ເປັນຜູ້ຊື້ແລະ​ຜ​ະລິດເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຕ່າງໆ ສຳ​ລັບ​ໃຊ້ຢູ່ນອກ​ບ້ານ ເພື່ອນຳເຂົ້າ​ມາ ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ຢູ່​ຕາມຕະ​ຫຼາດ ທີ່​ເປັນຮ້ານ​ຄ້າ​ໃຫຍ່ຕ່າງໆ​ໃນ
ສະ​ຫະ​ລັດ. ສິນ​ຄ້າແລະ ວຽກ​ງານການ​ບໍ​ລິ​ຫານທຸ​ລະ​ກິດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ແມ່ນ​ຫຍັງ ແລະມີ​
ຄວາມເປັນ​ມາ​ຢ່າງ​ໃດ​ນັ້ນ ກິ່ງ​ສະຫ​ວັນມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ພາດ ເຊີນ​ຮັບ​ຟັງ​ໄດ້
ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ຍາ​ນາງ​ສຸ​ວັນ​ນີ (ແອນ) ຈຸນ​ຣະ​ມະ​ນີ.
ຍາ​ນາງ​ສຸ​ວັນ​ນີ (ແອນ) ຈຸນ​ຣະ​ມະ​ນີ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ຍາ​ນາງ​ສຸ​ວັນ​ນີ (ແອນ) ຈຸນ​ຣະ​ມະ​ນີ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ຮູ້​ບໍ່​ວ່າຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ທ່ານ ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ສອຍ​ຕ່າງໆທີ່​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ຢູ່​ນັ້ນເຮັດ​
ຢູ່​ໃສ ​ຫຼາຍໆ​ທ່ານອາດ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມສົນ​ໃຈ​ເລີຍ​ວ່າ ​ສິ່ງ​ຂອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຜະ​ລິດຢູ່​ໃສແລະ​ຂັ້ນ​
ຕອນ​ເປັນ​ມາ​ຢ່າງ​ໃດກ່ອນ​ຈະ​ຕົກມາ​ເຖິງ​ມື​ຂອງຜູ້​ໃຊ້. ​ນີ້​ແມ່ນ​ພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ກົດ​ລະ
​ບຽບການ​ຄ້າ​ສາ​ກົນ ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດແລະ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ. ພວກຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​
ມັກ​ຈ​ະ​ເບິ່ງ​ລາ​ຄາແລະຄວາມ​ງານ​ຂອງ​ສິນ​ຄ້າ ກ່ອນຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຊື້. ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ
ແມ່ນ​ເປັນຕະ​ຫຼາດ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ໃຫຍ່ສຸດ ​ໃນ​ໂລກ ​ມີ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ຫຼາຍ​ທີ່ສຸດ ຊຶ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ສ່ວນ​
ໃຫຍ່​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ມາ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​. ສ່ວນ​ສິ​ນ​ຄ້າທີ່ຜະ​ລິດ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ນັ້ນກໍ
ມີ ແຕ່​ຫາກ​ລາ​ຄາ​ແພງ​ກວ່າ ເພາະ​ວ່າຄ່າ​ແຮງ​ງານສູງ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນບັນ​ດານັກ​ລົງ​ທຶນ
ແລະ​ນັກທຸ​ລະ​ກິດຕ້ອງ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ ຢູ່​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ແຮງງ​ານ​ຖືກ ​ແລະ​
ລ​າ​ຄາ​ຖືກເພື່ອນຳເອົາສິນ​ຄ້າ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ເຂົ້າ​ມາ​ຂາຍ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ຈະໄດ້ຜົນ​
ກຳ​ໄລ ດີ.

ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ບັນ​ດາບໍ​ລິ​ສັດ​ໃຫຍ່ໆ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ຍັງ​ເປັນ​ຜູ້ອອກ​ແບບສິນ​ຄ້າ​
ໂດຍ​ສະ​ເພາະເຄື່ອງ​ນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຕ່າງໆທີ່​ຜະ​ລິດ​ຢູ່ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ເຊັ່ນວ່າ
​ຈີນ ໄທ ລາວ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ​ແລະບັງ​ກ​ລາ​ແດັ​ສ ເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ. ດັ່ງ​ໂຕ​ຢ່າງບໍ​ລິ​ສັດ
Coleman ແມ່ນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ ແຄນ​ຊັ​ສ ທາງ​ພາກ​ກາງ
​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ບ່ອນ​ທີ່​ຍາ​ນາງ​ສຸ​ວັນ​ນີ ແອນ ຈຸ​ນຣະ​ມະ​ນີ ເປັນຜູ້​ກຳ​ກັບ​ຮັບສັ່ງຊື້​
ເຄື່ອງເຂົ້າ​ມາຂາຍ​ຍົກໃຫ້​ແກ່ບໍ​ລິ​ສັດ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ຍາ​ນາງ​ແອນ
ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ຈຸດ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ໜ້າ​ທີ່ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້.

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ຍາ​ນາງ​ສຸ​ວັນ​ນີ (ແອນ) ຈຸນ​ຣະ​ມະ​ນີ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໂຕ​ຢ່າງ​ນຶ່ງ​ຂອງກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຄ້າ​ມີ​ຢູ່​ວ່າ ສິ​ນ​ຄ້າຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ຜະ​ລິດ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​
ໃດ​ກໍ​ຕາມ ປະ​ຊາ​ຊົນຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ສິດຊື້ສິນ​ຄ້າດັ່ງ​ກ່າ​ວ​ມາ​ໃຊ້ໄດ້ ນອກ​ຈາກ
ຈະ​ນຳ​ມາ​ຂາຍ​ໄດ້​ຢູ່ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ​ສິນ​ຄ້າທີ່​ອອກ​ແບບ ແລະ​ລົງ​ທຶນ ໂດຍ​ບໍ​ລິ​
ສັດອາ​ເມ​ຣີ​ກັນ ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຢູ່ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຕ້ອງ​ໄດ້​ໃສ່​ຊື່​ບ່ອນທີ່​ສິນ​ຄ້າ​ຜະ​ລິດ​ຢູ່ນັ້ນດັ່ງ
​ທີ່​ຍາ​ນາງ​ແອນ​ກ່າວ​ຊີ້​ແຈງ​ວ່າ:

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ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ມັກ​ໃຊ້​ຊີ​ວິດ​ພັກ​ຜ່ອນ​ຢູ່​ນອກ​ບ້ານ​ ໃນເວ​ລາ​ອາ​ກາດ​ສົດໃສ​
ດີ ໂດຍ​ສະ​ເພາະໃນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ ລະ​ດູ​ຮ້ອນ ແລະ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້​ຫຼົ່ນ ຊຶ່ງ ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບບັນ​
ຍາ​ກາດສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອ​ມ. ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຊີ​ວິດຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ກາງ​ຂອງ​ສະ​
ຫະ​ລັດ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມັກ​ໄປ​ນອນ​ປ່າ ກິນ​ເຂົ້າ​ປ່າ ໂຮ່​ເນື້ອ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ​
ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້ອຸບ​ປະ​ກອນທີ່​ເໜາະ​ສົມ​ສຳ​ລັບ​ນອກບ້ານ ດັ່ງ​ທີ່ຍາ​ນາງແອນ ໄດ້
​ອະ​ທິ​ບາຍກ່ຽວ​ກັ​ບ​ອຸບ​ປະ​ກອນ ທີ່​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້ເຮັດ​ຢູ່ໃນ​ຕ່າງປະ​ເທດວ່າ :

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ລິງໂດຍກົງ

ຍາ​ນາງ​ແອນ ມັກ​ຮັກ​ກັບ​ໜ້າ​ທີ່ວຽກ​ງານເປັນ​ພິ​ເສດ ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ມ້ວຍ​ທ້າຍ​ສູ່​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້

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ລິງໂດຍກົງ

ຍາ​ນາງ​ແອນ ສ​ຳ​ເລັດ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ ຝ່າຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫ​ານທຸ​ລະ​ກິດ ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ
​ໄລວິ​ຈີ​ຕາ (Wichita) ໃນ​ປີ 2001 ທີ່​ລັດ​ແຄນ​ຊັ​ສ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ ກໍໄດ້​ເລີ້​ມເຮັດ​ວຽກ​
ກ່ຽວກັບ​ບັນ​ຊີ ແລະຫ້ອງ​ການ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມກ່ອນ​ທີ່​ຈະໄດ້ມາ​ເຮັດວຽກ​ ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ
Coleman ຈົນ​ເຖິງ​ເທົ້າ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

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