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ຊີວິດຊາວລາວ

ລາຍ​ການ​ ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ ວີ​ໂອ​ເອ ສຳ​ພາດ ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ ປະ​ຖັມ​ມະ​ວົງ

ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ, ຊ້າຍ, ຖ່າຍ​ຮູບ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ ລາວ ມື້ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ທ່ານ ອະນິ​ສົງ
ປະຖັມມະວົງ, ຄົນ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ ຂອງ ສະ
ຫະລັດ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ສຳພາດ ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງ
ເພິ່ນ. ເຊີນທ່ານຟັງການສຳພາດກັບ ພຸດທະສອນ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ ສຳ​ພາດ ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ ປະ​ຖັມ​ມະ​ວົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ສະ​ບາຍ​ດີ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ, ແຂກ​ທີ່​ໃຫ້​ກຽດຮ່ວມສຳພາດກັບພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ມື້ນີ້​ແມ່ນ
ຄົນລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ ເຮີຊີ, ລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ, ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ, ເພິ່ນ
ເປັນຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຫຼາຍ ແລະ ມື້ນີ້ເພິ່ນຈະ
ມາເລົ່າປະສົບການຊີວິດ ແລະ ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຂອງເພິ່ນໃຫ້ເຮົາ
ຟັງ. ຂໍໃຫ້ທ່ານແນະນຳຕົວແນ່ໄດ້ບໍ່?

ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ ປະ​ຖັມມະ​ວົງ “ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ ອະ​ນິ​ສົງ ປະ​ຖັມມະ​ວົງ, ເກີດ​ທີ່ບ້ານ​ຫາຍ​ໂສກ
ນະຄອນວຽງຈັນ ລະກະໄດ້ເດີນທາງມາ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຄັ້ງແລກປີ 1972 ມາ
ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິສຄອນຊິນ.”

ພຸດ​ທະ​ສອນ "ທ່ານ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຈັກ​ປີ​ແລ້ວ​?”

ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ “67 ປີ”

ພຸດ​ທະ​ສອນ “ດຽວນີ້​ທ່ານອາໄສ​ຢູ່​ລັດ​ໃດ?”

ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ “ໄດ້​ມາ​ປະ​ຈຳ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ່​ລັດ ເພັນ​ຊິ​ລ​ເວ​ເນຍ, ເມືອງ ເຮີ​ຊີ ເພັນ​ຊິ​ລ​ເວ​ເນຍ,
ແຕ່ກ່ອນນັ້ນ 28 ປີ, ກະໄດ້ຢູ່ເມືອງ ແອັດແລນຕາ, ຈໍເຈຍ.”

ພຸດ​ທະ​ສອນ “ຕອນ​ມາ​ທຳ​ອິດ​ແມ່ນ​ຢູ່​ລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິ​ນ​ເນາະ?”

ທ່ານ ອະນິ​ສົງ “ແມ່ນ​ແລ້ວມາ​ຮຽນ​ຢູ່​ຫັ້ນ ລະ​ກະ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່ລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິ​ນ
ເລີຍ.”

ພຸດ​ທະ​ສອນ “ທ່ານ​ຮຽນ​ຫຍັງຢູ່ ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ?”

ທ່ານ ອະນິ​ສົງ “ຈົບ Chemistry (ເຄ​ມີ​ສາດ)”

ພຸດ​ທະ​ສອນ “ຕອນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຮຽນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ໃດ?”

ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ “ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ ເພາະ​ວ່າ​ໄດ້​ທຶນຫຼັງ​ຈາກ​ອອກ​ຈາກ ລີ​ເຊ ວຽງ​ຈັນ ແລະ​ ກໍ​
ໄດ້ຮັບທຶນລັດຖະບານ, ມານຳກັນປີນັ້ນຫ້າຄົນ, ມາຕົກດິນໃຫຍ່ ລະກະໄປ ຮາວາຍ
ອີກ 4 ຄົນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລືອກມາດິນໃຫຍ່ ກະເລີຍວ່າໄດ້ສົ່ງໄປຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະ
ຍາໄລ ວິສຄອນຊິນ.”

ພຸດ​ທະ​ສອນ “ທ່ານ​ໄດ້​ຮຽນ​ຕໍ່​ອີກບໍ່?”

ທ່ານ ອະ​ນິສົງ “ອັນ​ນະ​ ບໍ່, ເພາະ​ວ່າ​ທຶນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກະ​ໃຫ້​ມາ​ແຕ່​ສຳ​ລັບເອົາ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ.
ຕາມທຳມະດາກະຕ້ອງໄດ້ເມືອຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ແຕ່ວ່າບັງເອີນວ່າພໍດີປີນັ້ນ ຈົບກະ
ແປວ່າບ້ານເມືອງເຮົາກະມີການປ່ຽນແປງ. ກະເລີຍວ່າໄດ້ຕົກເປັນອົບພະຍົບ ມາລະ
ກະຂໍເປັນສັນຊາດຕໍ່ມາເລີຍ.”

ພຸດ​ທະ​ສອນ “ໂອ, ສະ​ແດງວ່າ​ຕອນຮຽນ​ຈົບ​ຫັ້ນ ທ່ານ​ຢູ່​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ເລີຍ​ບໍ? ບໍ່​ໄດ້​ກັບ​
ໄປບ້ານອີກ?

ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ “ແມ່ນ​ລະ ພໍ​ດີ​ຖ້າ​ເອົາ​ໃບ​ປະ​ກາດ​ສະ​ນິ​ຍາ​ບັດ ກະ​ເລີຍບໍ່​ມີ​ໂອ​ກາດໄດ້
ເມືອເທື່ອ ກະເລີຍຕອນນັ້ນບ້ານເມືອງມີການປ່ຽນແປງກະເລີຍວ່າໄດ້ຢູ່ຕໍ່ເລີຍ.”

ພຸດ​ທະ​ສອນ “ທ່ານ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄອບ​ຄົວ​ແລ້ວ​ເນາະ​?”

ທ່ານ ອະນິ​ສົງ “ແມ່ນ, ແຕ່ງ​ງານ​ໄດ້ 43 ປີ​ແລ້ວ, ພັນ​ລະ​ຍາ​ຊື່​ ຂັນ​ມາ​ລາ ຖາ​ວອນ ລາວ
ມາຈາກບ້ານບໍໂອ, ລາວກະມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1971 ມາຮຽນມັດທະຍົມ. ມາຢູ່ນຳເອື້ອຍກັບ
ອ້າຍເຂີຍທີ່ມາກ່ອນ. ກະເລີຍວ່າໄດ້ຢູ່ນີ້ ລະກະໄດ້ແຕ່ງງານກັນຕັ້ງແຕ່ປິ 1977, ກະມີ
ລູກນຳກັນສາມຄົນ. ນາງ ຊາຣາ, ທ້າວ ແມັດທິວ ກັບທ້າວ ມາກ. ໝົດທຸກຄົນກໍໄດ້ມີ
ໂອກາດຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງສາມຄົນ ລະກະໄດ້ວຽກການ.”

ພຸດ​ທະ​ສອນ "ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ ເຮີ​ຊີ, ລັດ ເພັນ​ຊິ​ລ​ເວ​ເນຍ ເປັນ​ແນວ​ໃດ?

ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ “ມັນ​ກະ​ເປັນ​ເມືອງ​ນ້ອຍ, ເມືອງ ເຮີ​ຊີ ເພັນ​ຊິ​ລ​ເວ​ເນຍ, ເປັນ​ເມືອງ​ນ້ອຍ
ຢູ່ 30 ນາທີຈາກເມືອງເອກ ແຮຣິສເບີກ ແຕ່ວ່າ ເຮີຊີ ເພັນຊິລເວເນຍ ເປັນເມືອງນ້ອຍ
ລະກະເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ເພາະວ່າມີສວນສະໜຸກ ລະກະມີບໍລິສັດ ເຮີຊີ ທີ່ວ່າເຂົາ
ເຈົ້າເຮັດເຂົ້າຕົ້ມເຂົ້າໜົມ ຖືວ່າເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ ເປັນລູກຄ້າໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ
Printpack ທີ່ວ່າຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ ແລ້ວເຄີຍເຮັດມານຳເຂົາເຈົ້າ 40 ປີ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າອັນ
ນະ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ມາຊ່ອຍ ກະເລີຍວ່າໄດ້ປ່ຽນໜ້າທີ່ລະກະໄດ້ມາຢູ່ເມືອງເພັນຊິລເວເນຍ
ນີ້, ກະປະມານສາມປີແລ້ວ.”

ພຸດ​ທະ​ສອນ “ວຽກ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ທ່ານ​ເຮັດ​ກ່ອນ​ມາ​ເຮັດ​ໃຫ້ Printpack ແມ່ນ​ຫຍັງ?”

ທ່ານ ອະນິ​ສົງ “ຄັນ​ຊິ​ເວົ້າ​ແລ້ວຫຼັງ​ຈາກ​ຈົບມ​ະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ ກະ​ໄດ້​ເຮັດ
ການຄົ້ນຄວ້າ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຕ່ວ່າທຶນໂຕນັ້ນ ວຽກໂຕນັ້ນ
ແມ່ນສະປອນເຊີຈາກອົງການ ນາຊາ, ຄົ້ນຄວ້າສຳລັບການເອັກສເຣ ດາລາສາດ ອະ
ວະກາດ ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວ ເຮັດສາມປີ ໄດ້ໜັງສ້ຽນໜັງສືຄົບຖ້ວນແລ້ວ ກະໄດ້
ວຽກທຳອິດຢູ່ທາງນອກຫັ້ນ ກະແປວ່າ ໃຫ້ໂຮງພິມແບບທີ່ວ່າຄູ່ແຂ່ງກັບບໍລິສັດ
Printpack. ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ Millprint ຫັ້ນ 10 ປີ. ລະກະໄດ້ອອກ ມາເຂົ້າກັບບໍລິສັດ
Printpack ໄດ້ 30 ປີແລ້ວ.”

ພຸດ​ທະ​ສອນ “ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ນໍ?”

ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ “ຄັນ​ເວົ້າ​ແລ້ວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ດ້ານ​ເທັກ​ນິກ ຫຼື Senior
Technical Mananger. ແປວ່າ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານດ້ານເຕັກນິກທີ່ຖືກມອບວຽກໃຫ້ສຳ
ລັບບໍລິສັດ ເຮີຊີ ໂດຍສະເພາະ ເພາະວ່າເປັນລູກຄ້າໃຫຍ່.

ໂຕະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ.
ໂຕະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ.

ພຸດ​ທະ​ສອນ “ໜ້າ​ທີ່​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ທ່ານ​
ໄດ້ເຮັດຢູ່ບໍລິສັດນີ້ແມ່ນຫຍັງ?”

ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ “ກະ​ແປ​ວ່າ​ເຮັດ​ຢູ່​ຫ້ອງທົດລອງ ແປວ່າເປັນຜູ້ບໍລິຫານຫ້ອງທົດລອງ ແປວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງທົດລອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງບໍລິສັດນັ້ນເຮັດ. ຕໍ່ມາກະໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນ ເຮັດເປັນນັກວິສະວະກອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າລະກະຕໍ່ມາເຮັດເປັນຜູ້ບໍລິຫານໂຮງງານ ມັນກະຫຼາຍໆອັນຢູ່ທີ່ວ່າໂຊກດີ ພວກເຈົ້ານາຍເຂົາເຈົ້າເຊື່ອຖືລະກະເອົາວຽກໃໝ່ໃຫ້ເຮັດຕະຫຼອດ ລະກະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດີ ລະກະໄດ້ຂຶ້ນ, ປ່ຽນໜ້າທີ່ຂຶ້ນມາເລີຍໆ. ບໍລິສັດໃໝ່ກະແບບດຽວກັນ. ເຮັດທຳອິດກະເຮັດດ້ານເຕັກນິກ, ລະກະຕໍ່ມາກະເຮັດການຕະຫຼາດ ເຮັດການພັດທະນາທຸລະກິດ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ກະມາເຮັດແບບດ້ານເຕັກນິກ,ແຕ່ວ່າມາຊ່ອຍເຫຼືອບໍລິສັດ ເຮີຊີ ທີ່ວ່າເປັນລູກຄ້າໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ."

ພຸດ​ທະ​ສອນ "ທ່າ​ນ​ຄິດ​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ນີ້​ໄປ​ອີກ​ດົນ​ປານ​ໃດ?"

ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ ທ່ານ​ນາງ ຂັນ​ມາ​ລາ.
ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ ທ່ານ​ນາງ ຂັນ​ມາ​ລາ.

ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ "ຕາມ​ທຳ​ມະ​ດາ​ກະຮອດຈົບອາ​ຍຸ​ທີ່​ວ່າ​ອອກ​ບຳ​ນານ​ໄດ້ແລ້ວ ແຕ່​ວ່າ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ​ແດ່ ລະ​ກະ​ມັກ​ວຽກໂຕນີ້ແດ່ ເຄີຍ​ເຮັດ​ມາ​ຕະຫຼອດ ກະເລີຍ​ວ່າ ບໍ່​ຄິດ​ຢາກ​ເຊົາ​ເທື່ອ ກະ​ເລີຍວ່າຄິດວ່າຢາກເຮັດອີກ​ປະ​ມານສອງ​ສາມປີ.

ພຸດ​ທະ​ສອນ “ຫຼັງ​ຈາກ​ບຳ​ນານ​ແລ້ວ
ທ່ານຢາກເຮັດຫຍັງ?”

ທ່ານ ອະນິ​ສົງ “ອັນ​ນີ້​ກະ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຄຶດເທື່ອ ກະຄືວ່າລະເນາະເຮັດວຽກເຮັດການມາຕະຫຼອດ ກະຢາກໄປທ່ຽວໄປເບີກຫູເບີກຕາ ເບິ່ງປະເທດນັ້ນປະເທດນີ້ທີ່ວ່າເຮົາບໍ່ທັນໄດ້ເບິ່ງເນາະ ກະຄືວ່າທ່ຽວຢູ່ໃນສະຫະລັດນີ້ກະຍັງມີຫຼາຍບ່ອນຢູ່ທີ່ວ່າບໍ່ໄດ້ເຫັນເທື່ອ ກະຢາກໄປເບິ່ງໃຫ້ມັນເຫັນ ລະກະໄປເອີຣົບແດ່ ລະເອເຊຍແດ່ ໂດຍສະເພາະ ຍີ່ປຸ່ນ ເບາະຫຼືວ່າປະເທດ ຈີນ ເບາະຈັ່ງຊັ້ນ."

ທ່ານ ອະ​ນິ​ສົງ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຢາກ​ຂຽນ​ປຶ້ມ ກ່ຽວ​ກັບ ຊີ​ວະ​ປະ​ຫວັດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ
ແລະ ຄອບຄົວ ເພື່ອໃຫ້ລູກຫຼາຍໄດ້ມີໂອກາດຮູ້ຈັກວ່າ ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າມາແຕ່ໃສ,
ແມ່ນໃຜມາແຕ່ໃສ ແລະ ວ່າໄດ້ມີໂອກາດມາຢູ່ປະເທດ ສະຫະລັດ ນີ້ໄດ້ແນວໃດ.

ນອກຈາກຈະເຮັດວຽກໜັກແລ້ວ, ທ່ານ ອະນິສົງ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົນ ເອງເປັນ
ຢ່າງດີ. ທ່ານມັກຫຼິ້ນກິລາເທັນນິສ, ທ່ານເວົ້າວ່າຕອນສະໄໝຍັງນ້ອຍ, ທ່ານເຄີຍເປັນ
ນັກເທັນນິສທີມຊາວໜຸ່ມ, ເຄີຍໄປຕີຢູ່ປະເທດ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ລູກຂອງເພິ່ນ
ໝົດທຸກຄົນ ກໍຫຼິ້ນກິລາເທັນນິສເຊັ່ນກັນ.

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