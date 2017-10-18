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ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ຫລາຍກວ່າ 40 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ​​ອາຍຸ​ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຍັງເປັນໂຣກ ຂາດອາຫານ

ແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດແຫ່ງນຶ່ງຂອງລາວ ທີ່ທຸກຈົນ ແລະມີລູກ ມີຫລານ ຫລາຍຄົນ

ຫລາຍກວ່າ 40 ​ເປີເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍໃນລາວ ທີ່​ມີ​ອາຍຸ​ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ
​ບັນຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ດ້ານ​ໂພ​ສະນາ​ການ ຈຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ
ການ​ພັດທະນາຢ່າງ​ຍືນ​ຍົງ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ເຊີນຟັງລາຍງານເລື່ອງເດັກຂາດອາຫານໃນລາວ
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ທ່ານ ​ລັດທິ​ພອນ ອຸລາ ​ນັກວິຊາການ​ດ້ານ​ໂພ​ສະນາ​ການ ກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ
ຢືນຢັນ​ວ່າ ມີ​ເດັກນ້ອຍ​ທີ່​ອາຍຸ​ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຄິດ​ເປັນ​ອັດຕາ​ສະເລ່ຍ​ເຖິງ 44 ​ເປີ​ເຊັນ
​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ລາວ ທີ່​ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ດ້ານ​ໂພ​ສະນາ​ການ​ຢ່າງ​ຊໍາ
​ເຮື້ອ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກນ້ອຍ​ເຫລົ່ານີ້ ມີ​ສ່ວນ​ສູງ ​ແລະ​ນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າ​ເກນ ທັງ​ມີ​ການ
ຈະ​ເລີ​ນ​ເຕີບ​ໂຕ​ດ້ານ​ສະໝອງ ​ແລະ​ການ​ຮຽນຮູ້​ຕ່າງໆ ​ໃນ​ລະດັບ​ຕໍ່າກວ່າ​ເກນມາດ
ຕະຖານ​ສາກົນ​ອີກ​ດ້ວຍ.

​ທັງ​ນີ້ ເດັກນ້ອຍ​ລາວ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ກໍ​ຄື​ເດັກນ້ອຍ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ເຂດ
ຊົນນະ​ບົດ ທີ່​ຄອບຄົວ​ມີ​ຖານະ​ຍາກຈົນ ​ແລະ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ກໍ​ຍັງ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນຕື່ມ​
ອີກ ​ເມື່ອ​ປາກົດ​ວ່າ ​ພໍ່-​ແມ່ ​ແລະ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ​ເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ
​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ດ້ານ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ​ແລະ​ໂພ​ສະນາ​ການ​ສໍາລັບ​ເດັກ​ເລີຍ ລວມ​ໄປ
​ເຖິງ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ງົບປະມານ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ອີກ​ດ້ວຍ​ນັ້ນ ກໍ​ຍິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​
ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຄໍາ​ຜະຫຍາ ຄົມ​ປັນຍາ ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກສາທາລະ
ນະ​ສຸກ​ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ:

“ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ຕໍ່ວຽກງານ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ກະ​ເຫັນ​ວ່າ​ເພີ້ມຂຶ້ນ ​
ແຕ່​ວ່າ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່ທັນ​ດີ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ. ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ທາງ​ດ້ານ​ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ
ອັນ​ນີ້ໜິ ປະຊາຊົນ​ບາງ​ບ່ອນ ກະ​ຍັງ​ບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການ. ສະນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງມີພຶດຕິ
ກໍາທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດ. ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ກໍຍັງບໍ່​ທັນພຽງພໍ ​ເປັນ
ຕົ້ນຄືສຸກສາລາ​ນີ້ ຕາມ​ມາດຕະຖານ​ຂອງ​ກະຊວງ ມັນ​ຕ້ອງ​ມີ 5 ຫາ 7 ຄົນ ​ແຕ່​ໃນ​
ປັດຈຸ​ບັນນີ້ ​ເຮົາ​ສະ​ເລ່ຍແລ້​ວຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ຂອງ​ເຮົາ ​ແມ່ນ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່ 2-3 ຄົນ.
ສະນັ້ນ ມັນ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ຢູ່​ບາງ​ບ່ອນ ​ຍັງ​ບໍ່ທັນ​ໄດ້​ດີ. ​ແລ້ວ​ບາດນີ້ ສຸກ
ສາລາ ມັນ​ຕ້ອງ​ມີແພດປະດຸ​ງຄັນປະ​ຈໍາ​ ໃຫ້​ໄດ້ໝົດທຸກສຸກສາລາ ​ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ
​ກະ​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່ 80 ກວ່າ​ເປີເຊັນ. ສະນັ້ນ ອັນ​ນີ້ ກໍ​ເປັນອັນ​ອ່ອນ ທີ່​ເຮົາ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ
​ໄດ້​ສືບຕໍ່​ແກ້ຫັ້ນ​ແຫລະ.”

ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນບ້ານນອກແຫ່ງນຶ່ງຂອງລາວ
ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນບ້ານນອກແຫ່ງນຶ່ງຂອງລາວ

ສ່ວນທ່ານຝຸ່ນຄຳ ລັດຕະນະ​ວົງ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ແຜນການ ​ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ກະຊວງ​ສາທາລະ
ນະ​ສຸກ ຍອມຮັບວ່າ ລະບົບ​ການ​ໃຫ້​ບໍລິການ
​ດ້ານ​ສາທາລະນະ​ສຸກ​ຂອງ​ລັດຖະບານລາວ​
ໃນ​ປັດຈຸບັນ ບໍ່​ສາມາດ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ລາວທີ່ຖືພາ​
ໄດ້​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກໍ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ຈຳກັດ​
ທາງ​ດ້ານ​ບຸກຄະລາ​ກອນ ​ແລະ​ເຄື່ອງມື​ທາງ​ການ
​ແພດ ຖື​ເປັນ​ບັນຫາ​ທີ່​ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່​ສຸດ.

ພາຍ​ໃຕ້​ສະພາບ​ການ​ດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ອັດຕາ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດຂອງ​ແມ່
ຍິງ​ລາວ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເກີດ​ລູກ ​ແລະ​ການ​ເສຍຊີ
ວິດ​ຂອງ​ເດັກ​ເກີດ​ໃໝ່ ຍັງ​ມີອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍສູງ​
ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ. ສ່ວນ​ການ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ບັນຫາ​ນີ້
ກໍແມ່ນ​ດ້ວຍ​ການ​ພັດທະນາ​ເພື່ອ​ຍົກ​ລະດັບ
​ຄຸນ​ນະພາ​ບການ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຂອງ​ໂຮງໝໍ​ແລະ​
ສຸກສາລາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 1 ພັນ ​ແຫ່ງ ​ໃຫ້​ໄດ້​ມາດຕະຖານ​.

ທາງດ້ານ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການ ພັດທະນາ (UNDP) ປະ​ເມີນ​ວ່າການ
ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​-ສັງຄົມ ​ໃນ​ປີ 2011-2015 ລັດຖະ
ບານ​ລາວບໍ່​ສາມາດບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສະຫັດ​ສະ​ວັດຂອງ​ການ​ພັດທະນາ​ໃນ​ 6 ດ້ານ ກໍຄື​
ເດັກອາຍຸຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ປີ ຍັງ​ມີສ່ວນ​ສູງ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ເກນ ​ເຖິງ 38 ​ເປີເຊັນ. ສ່ວນ​ເດັກ​ທີ່​ມີ
​ນ້ຳໜັກຕ່ຳ​ກວ່າ​ເກນ ກໍ​ຍັງມີ​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ເຖິງ 27 ​ເປີເຊັນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ອັດຕາ​ການ
​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ແລະ​ຮຽນ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະຖົມປີ​ທີ 5 ກໍ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຊັກ​ຊ້າ. ອັດຕາ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ
​ເດັກ​ອາຍຸ​ຕ່ຳກວ່າ 1 ປີ ຍັງ​ສູງ​ເຖິງ 45 ຄົນ​ຕໍ່ 1 ພັນຄົນ. ອັດຕາ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ແມ່
ຍິງໃນ​ຂະນະ​ຖືພາກໍ​ຍັງ​ສູງ​ເຖິງ 197 ຄົນ ຕໍ່ 1 ​ແສນ​ຄົນ. ສ່ວນ​ແມ່ນ​ຍິງ​ທີ່​ເກີດ​ລູກ​
ໂດຍໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ແພດ ຫຼື​ພະຍາບານ ກໍ​ຄຶດ​ເປັນອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ເຖິງ
53.9 ເປີເຊັນ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ທາງ​ດ້ານກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ກໍ​ລາຍ​ງານ​ວ່າການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ
​ສະຫັດສະ​ວັດ​ການ​ພັດທະນາ​ທາງ​ດ້ານ​ສາທາລະນະ​ສຸກ​ ໃນ​ລາວ ຍັງ​ມີ​ບັນຫາ​ທ້າ​
ທາຍ​ໃນ​ຫຼາຍດ້ານ​ທີ່​ເປັນ​ອຸບປະສັກ​ຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ໃຫ້ບໍລິການ​
ແກ່​ປະຊາຊົນ​ໃຫ້​ໄດ້​ມາດຕະຖານ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ບັນດາ​ປະ​ເ​ທດ ທີ່​ເປັນ​ສະມາຊິກ​
ໃນ​ກຸ່ມ​ອາ​ຊຽນດ້ວຍ​ກັນ.

​ຕົວຢ່າງ​ກໍ​ຄື​ບັນຫາ​ການ​ຂາດ​ສານ​ອາຫານ​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ​ອາຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ປີ ກໍ​ເປັນ
ສາເຫດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຫຼຸດ​ຈຳນວນ​ເດັກນ້ອຍ​ທີ່​ຕົວ​ເຕ້ຍ​ສາມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ ​ໄດ້
​ຢ່າງ​ຊັກ​ຊ້າກໍ​ຄື​ສາມາດ​ຫຼຸດ​ໄດ້ຈາກ ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ເຖິງ 40 ​ເປີເຊັນ ​ໃນ​ປີ 2006
ມາ​ເປັນ 38 ​ເປີເຊັນ ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຫຼຸດ​ລົງ​ພຽງ 2 ​ເປີເຊັນ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​
ໃນ​ໄລຍະ 10 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ສ່ວນ​ເດັກນ້ອຍ​ອາຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ປີ ທີ່​ມີ​ນ້ຳໜັກ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ເກນ ກໍ​ຍັງ​ສູງ​ເຖິງ32 ​ເປີເຊັນ
ຂະນະ​ທີ່​ ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສະຫັດ​ສະ​ວັດ ​ໄດ້​ວາງ​ເອົາ​ໄວ້​ທີ່ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ບໍ່​ເກີນ 22 ​ເປີ​ເຊັນ
ຂອງ​ຈຳນວນ​ເດັກນ້ອຍທີ່​ອາຍຸ​ຕ່ຳ ກວ່າ 5 ປີ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຈຶ່ງ​ເປັນ​ອີກ​ບັນຫາ​ນຶ່ງ​ທີ່
​ບໍ່​ສາມາດ​ບັນລຸ​ເປົ້່າໝາຍ​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ສ່ວນສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນກໍລາຍງານວ່າ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງໂພສະນາການສໍາລັບເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີໃນລາວ ນັບແຕ່
ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະຍັງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈົນໄປເຖິງກາງປີ 2018 ດ້ວຍງົບປະ
ມານ 27 ລ້ານໂດລາ ທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລັດຖະບານລາວ
ຜ່ານອົງການອາຫານໂລກນັ້ນ ສາມາດຕອບສະໜອງດ້ານໂພສະນາການທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່
ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່ກວ່າ 5 ປີ ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວໄດ້ແລ້ວ ຫລາຍກວ່າ 170,000 ຄົນ.

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