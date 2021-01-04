ພວກແຮງງານລາວ ຢູ່ໃນປະເທດໄທ ຕ້ອງກວດໂຄວິດ-19 ກ່ອນຈະກັບຄືນສູ່ລາວ

ເມື່ອມີການລະບາດຮອບໃໝ່ ຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນໄທ ເລີ້ມຂຶ້ນແຕ່ກາງເດືອນທັນວາ,
2020 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍາມະກອນລາວທີ່ຍັງຢູ່ໃນໄທຫຼາຍຄົນ ກໍມີລາຍໄດ້ຫລຸດລົງ ເມື່ອ
ນາຍຈ້າງບໍ່ສາມາດຈ້າງເຂົາເຈົ້າເຕັມເວລາເໝືອນແຕ່ກ່ອນ ຍ້ອນມາດຕະການປິດເມືອງ
ທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ສາມາດກັບໄປຢາມຄອບຄົວໄດ້ເໝືອນ
ແຕ່ກ່ອນໃນໂອກາດພັກງານໃນບຸນປີໃໝ່ສາກົນນີ້. ຂະນະດຽວກັນ ທາງລັດຖະບານໄທ
ກໍເພີ້ມມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງດ້າວ. ນັກຂ່າວຂອງ
ວີໂອເອມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີ
ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການສະຫລອງວັນປີໃໝ່ສາກົນຢູ່ບາງກອກ ທີ່ເຄີຍຄຶກຄື້ນ ແລະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວ
ຈາກຫລາຍມຸມຂອງໂລກນັ້ນ ປີນີ້ແມ່ນກັບມີບັນຍາກາດ ຂ້ອນຂ້າງງຽບເຫງົາ ເມື່ອມີການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່ ຊຶ່ງເລີ້ມຕົ້ນ ແຕ່ກາງເດືອນທັນວາ 2020 ເປັນ
ຕົ້ນມາ. ອີງຕາມການລາຍງານຢູ່ໃນເຟັສບຸກ ຂອງສູນບໍລິຫານສະຖານະການ COVID-1
|9, ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄທທີ່ຂຽນລົງໃນວັນເສົາວັນທີ 2 ມັງກອນຜ່ານມາ ແມ່ນ
ມີການຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ ຫລາຍກວ່າ 1,600 ຄົນ ຫລັງຈາກນັ້ນມາ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນ
ຄົນເປັນພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນທັງໝົດ ເກືອບຮອດ 7,380 ຄົນກໍລະນີ
ແລະເສຍຊີວິດໄປທັງໝົດ 64 ຄົນແລ້ວ ຊຶ່ງ 1 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດນັ້ນແມ່ນນອນ ຢູ່ໃນຜູ້ຕິດ
ເຊື້ອ ໃນລະຫວ່າງມີການລະບາດຂອງພະຍາດຮອບໃໝ່ນີ້. ສູນກາງດັ່ງກ່າວ ນີ້ຍັງໃຫ້ຄໍາ
ເຫັນອີກວ່າ ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນແຕ່ລະວັນອາດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 10,000 ກໍລະນີໃນ
ເດືອນນີ້. ເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຮອບ ໃໝ່ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຢູ່
ໃນກຸ່ມແຮງງານຕ່າງດ້າວໃນຈັງຫວັດ ສະໝຸດສາຄອນທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງບາງກອກ
ແລະຈັງຫວັດຣະຍອງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນັ້ນໄວ້ ຫລາຍພາກຂອງໄທໂດຍ
ສະເພາະຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງຈຸດລະບາດສອງຈຸດຮອບໃໝ່ ເຊັ່ນບາງກອກນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີມາດ
ຕະການປິດເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງວດຫລາຍຂຶ້ນ. ສະພາບການດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງຊາດ ລວມທັງພວກທີ່ມາຈາກລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກທີ່ຢູ່ໃນເຂດ
ບາງກອກ ບ່ອນທີ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃນຮອບສອງນີ້ໄດ້ເລີ້ມໄປເຖິງ
ແລ້ວນັ້ນ ກໍແມ່ນມີລາຍຮັບຫລຸດລົງກວ່າເກົ່າ. ທັງນີ້ກໍເປັນຍ້ອນວ່ານາຍຈ້າງໄດ້ ຫລຸດ
ການຈ້າງງານລົງຂະນະທີ່ຮ້ານຄ້າ ແລະຮ້ານບັນເທີງຫລາຍແຫ່ງຖືກປະກາດໃຫ້ປິດໄວ້
ໃນໄລຍະວັນພັກປີໃໝ່ສາກົນນີ້ ດັ່ງ ທີ່ກໍາມະກອນຍິງຄົນນຶ່ງ ທີ່ຂາຍເຄື່ອງຢູ່ໃນເຂດສີລົມ
ຂອງບາງກອກ ເລົ່າສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ:
“ໂຄວິດຫັ້ນບໍ ຄືເວົ້າຫັ້ນລະ ມັນກະເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ອັນເຂດໃດຈຸດໃດທີ່ມັນມີເຊື້ອເຂົາ
ກະປິດໝ້ອງນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າອອກ, ແຕ່ວ່າ ແຖວນ້ອງຢູ່ ກະບໍ່ທັນມີ ຍັງໄປມາຕາມປົກກະ
ຕິ ພວກຄົນລາວກະຄັນຜູ້ໃດທີ່ວ່າເຂົາບໍ່ມີງານເຮັດເຂົາກະກັບເນາະ ແຕ່ບາງຄົນເຂົາທີ່ວ່າ
ຄືເຂົາມີງານ ແຕ່ວ່າເງິນເດືອນເຂົາກະລົດຫນ້ອຍລົງ.”
ນາງເລົ່າຕໍ່ໄປອີກສະພາບການນີ້ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບຫລຸດລົງຫລາຍ ຊຶ່ງນາງໃຫ້ ຂໍ້ສັງເ
ກດວ່າ:
“ຕັ້ງແຕ່ໂຄວິດມາລອບໃໝ່ເຂົ້າມານີ້ 4-5 ມື້ມານີ້ກະທົບຫລາຍເຕີບຢູ່ ມັນໃກ້ປີ ໃໝ່ບາງ
ຄົນຢາກກັບບ້ານ. ຂ້ອຍກະເຫັນແຕ່ໃນຂ່າວຫັ້ນລະເທົ້າທີ່ຂ້ອຍຮູ້ເຫັນໃກ້ຄຽງລ້ອມຂ້າງ
ເຂົາກະມີງານປົກກະຕິ ງານກະມີພໍເຮັດ ແຕ່ມັນຫາກຊິບໍ່ຫລາຍຄືແຕ່ກ່ອນ.”
ພ້ອມກັນນັ້ນ ການລະບາດຮອບສອງຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນໄທທີ່ວ່ານີ້ ຍັງເຮັດ
ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເພີ້ມມາດຕະການກວດກາຄົນເຂົ້າອອກປະເທດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ.
ດັ່ງທີ່ຊົງລິດ ໂພນເງິນ, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ໄດ້ລາຍງານໄປໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ທ່ານສີສະ
ຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມ ພະຍາດຕິດຕໍ່ເວົ້າວ່າລາວ ຍັງມີຄວາມ
ສ່ຽງ ທີ່ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສ COVID-19 ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ທີ່ເຂດຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນຖືເປັນພື້ນທີ່ໆມີຄວາມ
ສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດເຊັ່ນການລະບາດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນມຽນມາ ແລະ ການລະບາດຮອບ
ໃໝ່ໃນໄທ.
ຕໍ່ສະພາບການນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວຈໍານວນນຶ່ງ ທີ່ຢາກກັບໄປຢາມບ້ານ ໃນໄລຍະ
ພັກປີໃໝ່ສາກົນ ຫລືໄລຍະທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດຫລາຍຢູ່ນີ້ ກໍບໍ່ສາມາດກັບ ໄປຢາມຄອບຄົວ
ໄດ້ເລີຍ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງ ກໍາມະກອນຍິງຄົ ດັ່ງກ່າວວ່າ:
“ເມືອບ້ານກະບໍ່ໄດ້ເມືອ ເມືອກະກັກຕົວນ້ອງກະບໍ່ຢາກເມືອ ກັກຕົວ 14-15 ມື້ ກະໝົດ
ເວລາແລ້ວ. ”
ພ້ອມກັນນັ້ນ ເພື່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຈາກ
ຕ່າງປະເທດ, ທາງການໄທ ອອກມາດຕະການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງດ້າວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ຂຶ້ນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນແຮງງານ 3 ຊາດຄືມຽນມາ, ລາວ ແລະກຳປູເຈຍ ທີ່ຢາກສືບຕໍ່ອາໄສຢູ່ໃນ
ໄທແມ່ນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ອີກປະມານ 2 ປີ, ຈົນຮອດ
ເດືອນກຸມພາ 2023, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ ລົງທະບຽນແຮງງານທາງອອນລາຍ ແລະ
ໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນໃຫ້ຈາກນາຍຈ້າ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໃນວັນທີ 29 ທັນວາ, 2020 ໂດຍອ້າງອີງເຖິງດໍາລັດຂອງຄະນະລັດຖະບານໄທ.
ອີງຕາມຂ່າວຈາກສູນບໍລິຫານໂຄວິດ-19 ຂອງໄທທີ່ຂຽນລົງໃນວັນຈັນ, ທີ 28 ທັນວາ
2020 ຜ່ານມາ, ກໍລະນີພິເສດຫາກຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຫຼື ຍັງບໍ່ມີນາຍຈ້າງມາຈ້າງ
ແມ່ນໃຫ້ກະຊວງແຮງງານຈັດສັນຫາວຽກໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນ 90 ວັນ, ໂດຍທຸກຄົນຕ້ອງລົງທະບຽນ ຜ່ານທາງອອນລາຍແຕ່ວັນທີ 25 ມັງກອນຫາ 15 ກຸມພາ 2021 ພ້ອມທັງໃຫ້
ຄວາມຮ່ວມມື ໃນການກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19, ພະຍາດຕ້ອງຫ້າມອີກ 6 ຊະນິດ ແລະ
ຕ້ອງເຮັດປະກັນສຸຂະພາບເປັນໄລ ຍະ 2 ປີໂດຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 7.200 ບາດ
(ປະມານ 240 ໂດລາ).
ເມື່ອໄລຍະເປີດໃຫ້ຈົດທະບຽນສິ້ນສຸດລົງໃນກາງເດືອນກຸມພານີ້ແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ ກໍ
ຈະກວດກາ, ທັບມ້າງ, ຈັບກຸມ ແລະດໍາເນີນຄະດີ ຕໍ່ແຮງງານທີ່ເຂົ້າ ເມືອງຜິດກົດໝາຍ,
ອີງຕາມດໍາລັດຂອງລັດຖະບານໄທ ຢູ່ໃນລາຍງານຂອງ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໃນວັນທີ
29 ທັນວາ, 2020.
ສະຫລຸບແລ້ວແຮງງານລາວທີ່ຍັງຢູ່ໃນໄທຫຼາຍຄົນມີລາຍໄດ້ຫລຸດລົງເມື່ອນາຍຈ້າງບໍ່ສາ
ມາດເປີດກິດຈະການ ຕາມປົກກະຕິເໝືອນເມື່ອກ່ອນ ຍ້ອນມາດຕະ ການປິດເມືອງທີ່ເຄັ່ງ
ຄັດຂຶ້ນແລະກໍຍັງບໍ່ສາມາດກັບໄປຢາມຄອບຄົວໄດ້ໝືອນແຕ່ກ່ອນ ໃນໂອກາດວັນພັກບຸນ
ປີໃໝ່ສາກົນນີ້. ຂະນະດຽວກັນທາງການໄທກໍເພີ້ມມາດຕະການ ໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງດ້າວເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ
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