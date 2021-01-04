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ພວກແຮງງານລາວ ຢູ່ໃນປະເທດໄທ ຕ້ອງກວດໂຄວິດ-19 ກ່ອນຈະກັບຄືນສູ່ລາວ

ຫ້ອງການລັດວິສະຫະກິດລາວ ບໍລິການສີິນຄ້າຜ່ານແດນ ທີ່ທ່ານາແລ້ງ ນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ.

ເມື່ອມີການລະບາດຮອບໃໝ່ ຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນໄທ ເລີ້ມຂຶ້ນແຕ່ກາງເດືອນທັນວາ,
2020 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍາມະກອນລາວທີ່ຍັງຢູ່ໃນໄທຫຼາຍຄົນ ກໍມີລາຍໄດ້ຫລຸດລົງ ເມື່ອ
ນາຍຈ້າງບໍ່ສາມາດຈ້າງເຂົາເຈົ້າເຕັມເວລາເໝືອນແຕ່ກ່ອນ ຍ້ອນມາດຕະການປິດເມືອງ
ທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ສາມາດກັບໄປຢາມຄອບຄົວໄດ້ເໝືອນ
ແຕ່ກ່ອນໃນໂອກາດພັກງານໃນບຸນປີໃໝ່ສາກົນນີ້. ຂະນະດຽວກັນ ທາງລັດຖະບານໄທ
ກໍເພີ້ມມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງດ້າວ. ນັກຂ່າວຂອງ
ວີໂອເອມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີ
ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ດຊີນຟັງລາຍງານແຮງງານລາວ ຢູ່ປະເທດໄທ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ ຈາກ ສປປ ລາວ.
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ການສະຫລອງວັນປີໃໝ່ສາກົນຢູ່ບາງກອກ ທີ່ເຄີຍຄຶກຄື້ນ ແລະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວ
ຈາກຫລາຍມຸມຂອງໂລກນັ້ນ ປີນີ້ແມ່ນກັບມີບັນຍາກາດ ຂ້ອນຂ້າງງຽບເຫງົາ ເມື່ອມີການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່ ຊຶ່ງເລີ້ມຕົ້ນ ແຕ່ກາງເດືອນທັນວາ 2020 ເປັນ
ຕົ້ນມາ. ອີງຕາມການລາຍງານຢູ່ໃນເຟັສບຸກ ຂອງສູນບໍລິຫານສະຖານະການ COVID-1
|9, ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄທທີ່ຂຽນລົງໃນວັນເສົາວັນທີ 2 ມັງກອນຜ່ານມາ ແມ່ນ
ມີການຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ ຫລາຍກວ່າ 1,600 ຄົນ ຫລັງຈາກນັ້ນມາ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນ
ຄົນເປັນພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນທັງໝົດ ເກືອບຮອດ 7,380 ຄົນກໍລະນີ
ແລະເສຍຊີວິດໄປທັງໝົດ 64 ຄົນແລ້ວ ຊຶ່ງ 1 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດນັ້ນແມ່ນນອນ ຢູ່ໃນຜູ້ຕິດ
ເຊື້ອ ໃນລະຫວ່າງມີການລະບາດຂອງພະຍາດຮອບໃໝ່ນີ້. ສູນກາງດັ່ງກ່າວ ນີ້ຍັງໃຫ້ຄໍາ
ເຫັນອີກວ່າ ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນແຕ່ລະວັນອາດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 10,000 ກໍລະນີໃນ
ເດືອນນີ້. ເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຮອບ ໃໝ່ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຢູ່
ໃນກຸ່ມແຮງງານຕ່າງດ້າວໃນຈັງຫວັດ ສະໝຸດສາຄອນທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງບາງກອກ
ແລະຈັງຫວັດຣະຍອງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນັ້ນໄວ້ ຫລາຍພາກຂອງໄທໂດຍ
ສະເພາະຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງຈຸດລະບາດສອງຈຸດຮອບໃໝ່ ເຊັ່ນບາງກອກນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີມາດ
ຕະການປິດເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງວດຫລາຍຂຶ້ນ. ສະພາບການດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງຊາດ ລວມທັງພວກທີ່ມາຈາກລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກທີ່ຢູ່ໃນເຂດ
ບາງກອກ ບ່ອນທີ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃນຮອບສອງນີ້ໄດ້ເລີ້ມໄປເຖິງ
ແລ້ວນັ້ນ ກໍແມ່ນມີລາຍຮັບຫລຸດລົງກວ່າເກົ່າ. ທັງນີ້ກໍເປັນຍ້ອນວ່ານາຍຈ້າງໄດ້ ຫລຸດ
ການຈ້າງງານລົງຂະນະທີ່ຮ້ານຄ້າ ແລະຮ້ານບັນເທີງຫລາຍແຫ່ງຖືກປະກາດໃຫ້ປິດໄວ້
ໃນໄລຍະວັນພັກປີໃໝ່ສາກົນນີ້ ດັ່ງ ທີ່ກໍາມະກອນຍິງຄົນນຶ່ງ ທີ່ຂາຍເຄື່ອງຢູ່ໃນເຂດສີລົມ
ຂອງບາງກອກ ເລົ່າສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ:

“ໂຄວິດຫັ້ນບໍ ຄືເວົ້າຫັ້ນລະ ມັນກະເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ອັນເຂດໃດຈຸດໃດທີ່ມັນມີເຊື້ອເຂົາ
ກະປິດໝ້ອງນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າອອກ, ແຕ່ວ່າ ແຖວນ້ອງຢູ່ ກະບໍ່ທັນມີ ຍັງໄປມາຕາມປົກກະ
ຕິ ພວກຄົນລາວກະຄັນຜູ້ໃດທີ່ວ່າເຂົາບໍ່ມີງານເຮັດເຂົາກະກັບເນາະ ແຕ່ບາງຄົນເຂົາທີ່ວ່າ
ຄືເຂົາມີງານ ແຕ່ວ່າເງິນເດືອນເຂົາກະລົດຫນ້ອຍລົງ.”

ນາງເລົ່າຕໍ່ໄປອີກສະພາບການນີ້ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບຫລຸດລົງຫລາຍ ຊຶ່ງນາງໃຫ້ ຂໍ້ສັງເ
ກດວ່າ:

“ຕັ້ງແຕ່ໂຄວິດມາລອບໃໝ່ເຂົ້າມານີ້ 4-5 ມື້ມານີ້ກະທົບຫລາຍເຕີບຢູ່ ມັນໃກ້ປີ ໃໝ່ບາງ
ຄົນຢາກກັບບ້ານ. ຂ້ອຍກະເຫັນແຕ່ໃນຂ່າວຫັ້ນລະເທົ້າທີ່ຂ້ອຍຮູ້ເຫັນໃກ້ຄຽງລ້ອມຂ້າງ
ເຂົາກະມີງານປົກກະຕິ ງານກະມີພໍເຮັດ ແຕ່ມັນຫາກຊິບໍ່ຫລາຍຄືແຕ່ກ່ອນ.”

ພ້ອມກັນນັ້ນ ການລະບາດຮອບສອງຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນໄທທີ່ວ່ານີ້ ຍັງເຮັດ
ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເພີ້ມມາດຕະການກວດກາຄົນເຂົ້າອອກປະເທດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ.
ດັ່ງທີ່ຊົງລິດ ໂພນເງິນ, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ໄດ້ລາຍງານໄປໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ທ່ານສີສະ
ຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມ ພະຍາດຕິດຕໍ່ເວົ້າວ່າລາວ ຍັງມີຄວາມ
ສ່ຽງ ທີ່ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສ COVID-19 ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ທີ່ເຂດຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນຖືເປັນພື້ນທີ່ໆມີຄວາມ
ສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດເຊັ່ນການລະບາດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນມຽນມາ ແລະ ການລະບາດຮອບ
ໃໝ່ໃນໄທ.

ຕໍ່ສະພາບການນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວຈໍານວນນຶ່ງ ທີ່ຢາກກັບໄປຢາມບ້ານ ໃນໄລຍະ
ພັກປີໃໝ່ສາກົນ ຫລືໄລຍະທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດຫລາຍຢູ່ນີ້ ກໍບໍ່ສາມາດກັບ ໄປຢາມຄອບຄົວ
ໄດ້ເລີຍ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງ ກໍາມະກອນຍິງຄົ ດັ່ງກ່າວວ່າ:

“ເມືອບ້ານກະບໍ່ໄດ້ເມືອ ເມືອກະກັກຕົວນ້ອງກະບໍ່ຢາກເມືອ ກັກຕົວ 14-15 ມື້ ກະໝົດ
ເວລາແລ້ວ. ”

ພ້ອມກັນນັ້ນ ເພື່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຈາກ
ຕ່າງປະເທດ, ທາງການໄທ ອອກມາດຕະການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງດ້າວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ຂຶ້ນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນແຮງງານ 3 ຊາດຄືມຽນມາ, ລາວ ແລະກຳປູເຈຍ ທີ່ຢາກສືບຕໍ່ອາໄສຢູ່ໃນ
ໄທແມ່ນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ອີກປະມານ 2 ປີ, ຈົນຮອດ
ເດືອນກຸມພາ 2023, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ ລົງທະບຽນແຮງງານທາງອອນລາຍ ແລະ
ໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນໃຫ້ຈາກນາຍຈ້າ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໃນວັນທີ 29 ທັນວາ, 2020 ໂດຍອ້າງອີງເຖິງດໍາລັດຂອງຄະນະລັດຖະບານໄທ.

ອີງຕາມຂ່າວຈາກສູນບໍລິຫານໂຄວິດ-19​ ຂອງໄທທີ່ຂຽນລົງໃນວັນຈັນ, ທີ 28​ ທັນວາ​
2020 ຜ່ານມາ, ກໍລະນີພິເສດຫາກຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຫຼື ຍັງບໍ່ມີນາຍຈ້າງມາຈ້າງ
ແມ່ນໃຫ້ກະຊວງແຮງງານຈັດສັນຫາວຽກໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນ 90 ວັນ, ໂດຍທຸກຄົນຕ້ອງລົງທະບຽນ ຜ່ານທາງອອນລາຍແຕ່ວັນທີ 25 ມັງກອນຫາ 15 ກຸມພາ 2021 ພ້ອມທັງໃຫ້
ຄວາມຮ່ວມມື ໃນການກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19, ພະຍາດຕ້ອງຫ້າມອີກ 6 ຊະນິດ ແລະ
ຕ້ອງເຮັດປະກັນສຸຂະພາບເປັນໄລ ຍະ 2 ປີໂດຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 7.200 ບາດ
(ປະມານ 240 ໂດລາ).

ເມື່ອໄລຍະເປີດໃຫ້ຈົດທະບຽນສິ້ນສຸດລົງໃນກາງເດືອນກຸມພານີ້ແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ ກໍ
ຈະກວດກາ, ທັບມ້າງ, ຈັບກຸມ ແລະດໍາເນີນຄະດີ ຕໍ່ແຮງງານທີ່ເຂົ້າ ເມືອງຜິດກົດໝາຍ,
ອີງຕາມດໍາລັດຂອງລັດຖະບານໄທ ຢູ່ໃນລາຍງານຂອງ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໃນວັນທີ
29 ທັນວາ, 2020.

ສະຫລຸບແລ້ວແຮງງານລາວທີ່ຍັງຢູ່ໃນໄທຫຼາຍຄົນມີລາຍໄດ້ຫລຸດລົງເມື່ອນາຍຈ້າງບໍ່ສາ
ມາດເປີດກິດຈະການ ຕາມປົກກະຕິເໝືອນເມື່ອກ່ອນ ຍ້ອນມາດຕະ ການປິດເມືອງທີ່ເຄັ່ງ
ຄັດຂຶ້ນແລະກໍຍັງບໍ່ສາມາດກັບໄປຢາມຄອບຄົວໄດ້ໝືອນແຕ່ກ່ອນ ໃນໂອກາດວັນພັກບຸນ
ປີໃໝ່ສາກົນນີ້. ຂະນະດຽວກັນທາງການໄທກໍເພີ້ມມາດຕະການ ໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງດ້າວເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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