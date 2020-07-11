ແຮງງານລາວ ທີ່ກັບມາຈາກໄທ ຢາກກັບໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ປະເທດໄທ ຄືນອີກ

ແຮງງານລາວ ທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກປະເທດໄທ ຫຼາຍກວ່າ 3 ແສນຄົນ ນັບແຕ່ເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ມີຫລາຍຄົນຢາກຈະກັບໄປເຮັດ ວຽກ ຢູ່ໄທອີກ ຍ້ອນວ່າຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໄດ້ຄ່າແຮງງານດີ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂ້ອນຂ້າງໝັ້ນຄົງກວ່າ ຢູ່ບ້ານຕົນເອງ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ລາວມີຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ປິດປະເທດຄືນອີກເປັນເວລາ 1 ເດືອນນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະ ກົດເປັນຕົ້ນມາ ແລະທາງການໄທ ກໍຍັງ ບໍ່ທັນເປີດປະເທດ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຄືເມື່ອກ່ອນ ກໍເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາ ໃນການຂ້າມຊາຍແດນ. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ເປັນແນວໃດນັ້ນ ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ມີລາຍງານ ຊຶ່ງໄພສານຈະນໍາມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ແຮງງານລາວທີ່ກັບມາຈາກໄທຫຼາຍກວ່າ 3 ແສນຄົນຍ້ອນການປິດປະເທດເມື່ອ ມີການລະບາດຢ່າງໜັກ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ປາກົດໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແລ້ວນັ້ນ ມີຫຼາຍຄົນກໍຢາກກັບໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທອີກ ຍ້ອນວ່າຢູ່ທີ່ນັ້ນ ມີຄ່າແຮງງານດີ ແລະມີຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂ້ອນຂ້າງໝັ້ນຄົງກວ່າຢູ່ບ້ານຂອງຕົນ ດັ່ງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານລາວຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນແຂວງຈໍາປາສັກທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໄທໄດ້ສອງປີແລ້ວກ່ອນກັບບ້ານນັ້ນ ເລົ່າເຖິງການໄປເຮັດວຽກງານຢູ່ໄທ ສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ:
“ເຂົາບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດໃດ, ເປັນຮ້ານອາຫານ, ເອົ້າແຕ່ກີ້ກະໄປນໍານ້ອງເມຍ ນ້ອງເມຍມັນເອົາໄປແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ປະກັນກັບເມຍຫັ້ນນະ, ເອີປະກັນແລ້ວຂ້ອຍກະຍັງຢູ່ຫັ້ນເລີຍ,ເຂົາກະໃຈດີຫັ້ນລະ ໂອ້ຍເງິນເດືອນກະເດືອນກະເດືອນໜຶ່ງ 8-9ພັນບາດນີ້ລະ ກະບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່ານໍ້າ ຄ່າໄຟຟ້າເດ, ໜັງສືຮຽບຮ້ອຍໝົດ ໜັງສືຜ່ານແດນລະ ໜັງສືແຮງງານ ກົມແຮງງານເຮັດຖືກໝົດ.”
ທ່ານເລົ່າກ່ຽວກັບບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຕົນຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກຢູ່ໄທນັ້ນສູ່ຟັງວ່າ:
“ມັນເປັນເຮືອນສອງຊັ້ນ ໜ້າຮ້ານລາວຕໍ່ເຕີມ ອອກມາເປັນຮ້ານອາຫານ, ດີ ໂດຍໂດຍມັນບໍ່ກ່ຽວກັນນະ ເຂົາກະບໍ່ໄດ້ວົນ ຂອງມັນມີຄົບໝົດ, ເຂົາມາກະມານັ່ງກິນເຂົ້າຫັ້ນລະມາກະດາຍ ໂດຍໂດຍມັນຖືກຕ້ອງແລ້ວຄິດວ່າເປັນບ້ານເຮົາເອງ ອັນນີ້ລາວກະເປັນກັນເອງ, ເຈ້ ກັບເຮ່ຍກະດາຍ ກະລາວເອງເຮັດໃຫ້.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກມີການປະກາດ ຄໍາສັ່ງປິດປະເທດ ອີກຄັ້ງທີສອງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວເປັນເວລາ 1 ເດືອນນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດເປັນ ຕົ້ນມາ ກໍເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກ ທີ່ຈະຂ້າມຊາຍແດນ ກັບໄປເຮັດວຽກຢູ່ຝັ່ງນໍ້າຂອງກໍ້າໄທນັ້ນໄດ້ ເຖິງວ່າຈະມີບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ໄທກໍຕາມແລະເມື່ອມໍ່ໆ ມານີ້ ກໍມີຄົນທີ່ລັກຂ້າມ ໄປຮອດຝັ່ງໄທຖືກຈັບ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວເປີດເຜີຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
“ເວົ້າເລື້ອງກັບເຂົາບໍ່ໃຫ້ກັບແລ້ວດຽວນີ້ ເຂົາມີບັດອີ່ຫຍັງ ເຂົາກະບໍ່ໃຫ້ກັບແລ້ວດຽວນີ້, ເອີກະອຸກໃຈນໍາບັດຂ້ອຍນີ້ລະກະຄືວ່າ ບັດຂ້ອຍກະບໍ່ໄດ້ຕໍ່ ເຂົາກະບໍ່ໄດ້ເຊັນອອກໃຫ້, ເອີແມ່ນໆ ເມືອງຊະນະສົມບູນ 21 ຄົນ ຫັ້ນບໍ? ແມ່ນ ກະແມ່ນຫາກບໍ່ຮູ້ວ່າບ້ານໃດ ເຂົາກັກຕົວ ເຂົາກັກໄວ້ ພວກລັກເຂົ້າເມືອງ, ເອີລັກຂ້າມຂອງ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ຂ້າມ ຕໍ່ໜ້າອັນນັ້ນເດ ມີບັດຫຍັງເຂົາກະບໍ່ໃຫ້ຂ້າມ.”
ສ່ວນລັດຖະບານລາວນັ້ນ ກໍຄືດັ່ງວີໂອເອ ໄດ້ສະເໜີໄປໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແມ່ນກໍາລັງເລັ່ງເຈລະຈາກັບໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນໃນປະເທດ ເພື່ອຂໍໃຫ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ສຳລັບຮອງຮັບການຈ້າງແຮງງານ ລາວ ທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານລາວ ທີ່ເດີນທາງກັບຈາກປະເທດໄທ ຍ້ອນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ນັ້ນ ທີ່ເປັນກຸ່ມແຮງງານ ທີ່ເດີນທາງກັບຄືນມາລາວຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນ.
ສະຫລຸບແລ້ວ ແຮງງານລາວ ທີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນ ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານຈະຫາທາງເຈລະຈາກັບພາກ ເອກະຊົນ ໃຫ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ແກ່ຄົນກຸ່ມນີ້ຢູ່ກໍຕາມ. ສະນັ້ນ ພວກທີ່ມີຄວາມກັງວົນໃຈໃນເລື້ອງຂາດວຽກເຮັດງານທໍານີ້ ບາງຄົນກໍໄດ້ ລັກຂ້າມໄປປະ ເທດໄທ ໃນຂະນະທີ່ລາວປິດປະເທດ ແລະໄທ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດປະເທດຢ່າງເຕັມສ່ວນຢູ່ນັ້ນ.
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