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ແຮງງານລາວ ທີ່ຍັງຢູ່ໄທ ແລະ ພວກທີ່ກັບມາບ້ານ ພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ  

ຮູບພາບທຳມະຊາດແຄມນໍ້າຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຈັນ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບສອງເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວ ທີ່ຍັງຢູ່ໄທ ແລະ
ພວກທີ່ກັບມາລາວແລ້ວພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຍິ່ງຂຶ້ນ ເມື່ອທັງປະເທດລາວ ແລະໄທເພີ້ມ
ຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີການລະບາດຂອງພະ
ຍາດດັ່ງກ່າວແຜ່ລາມອອກໄປ ຊຶ່ງໄດ້ເພີ້ມປ້ອງກັນ ເວນຍາມຕາມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ບໍ່ໃຫ້
ຄົນທີ່ຢູ່ສອງຟາກຂ້າມໄປມາຫາກັນແບບສະ ດວກຄືເມື່ອກ່ອນ, ອີງຕາມການສໍາພາດກັບ
ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນເຫດການຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດຂອງ
ເລື່ອງນີ້ ຈາກນັກຂ່າວວີໂອເອ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານຈາກ ສປປ ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


ເຊີນຊົມຮູບພາບຈາກ ສປປ ລາວ
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ລິງໂດຍກົງ

ການລະບາດຮອບໃໝ່ຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນໄທ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນແຕ່ກາງເດືອນທັນວາ 2020
ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການເຝົ້າລະວັງເພີ້ມຂຶ້ນໃນການຮັັກສາມາດ ຕະການປິດ
ປະເທດ ຊຶ່ງທາງການລາວ ກໍໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ຄົນຢູ່ສອງ
ຟາກຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງຂ້າມໄປມາຫາສູ່ກັນຢ່າງສະດວກເໝືອນເມື່ອກ່ອນ, ອີງຕາມການສັງ
ເກດການ ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ນຶ່ງ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວກັບໄທ ໃນແຂວງສະ
ຫວັນນະເຂດທີ່ບອກວ່າ:

ສຽງສໍາພາດ 1- (ປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ) ທີ່ສັງເກດເຫັນຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນ
ການຍາມຕາມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ)

“ຕາມຊາຍແດນ………

”ທ່ານກ່າວວ່າ : ຄັນບ້ານທີ່ມີຊາຍແດນແມ່ນໍ້າຂອງເພີ່ນກະເຂັ້ມງວດໝົດຊາຍແດນລະ
ຫວ່າງລາວໄທ ທັງທະຫານຕໍາຫລວດ ກອງຫລອນ ທັງບ້ານເພີ່ນກະເຂັ້ມງວດໝົດສະກັດ
ກັ້ນຄົນໃນບໍ່ໃຫ້ອອກ ຄົນນອກບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ ເຂັ້ມງວດຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ບໍ່ຄືແຕ່
ກ່ອນ ຂໍອະນຸຍາດເພີ່ນກະບໍ່ໃຫ້ໄປ ເຂັ້ມງວດຫລາຍສູ່ມື້ນີ້ .

ດັ່ງທີ່ວີໂອເອໄດ້ສະເໜີໄປເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ ເມື່ອມີການລະບາດຮອບໃໝ່ຂອງໂຄວິດ-19
ຢູ່ໃນໄທເລີ້ມຂຶ້ນແຕ່ກາງເດືອນທັນວາ, 2020 ເປັນຕົ້ນມາກໍາມະກອນລາວ ທີ່ຍັງຢູ່ໃນໄທ
ຫຼາຍຄົນ ກໍມີລາຍໄດ້ຫລຸດລົງ ເມື່ອນາຍຈ້າງບໍ່ສາມາດຈ້າງເຂົາເຈົ້າເຕັມເວລາເໝືອນແຕ່
ກ່ອນຍ້ອນມາດຕະການປິດເມືອງຫຼື ການປະກາດ ພາວະສຸກເສີນ ໃນຫລາຍແຫ່ງ. ສະ
ພາບການນີ້ ເຮັດໃຫ້ເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ສໍາລັບແຮງງານລາວ ທັງຜູ້ຢູ່ໃນໄທ ທີ່ປະສົບ
ບັນຫາເລື້ອງຂາດລາຍຮັບທີ່ ຈະ ພຽງພໍໃນການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຢູ່ກິນໃນໄທແລ້ວຢາກກັບບ້ານ.
ພ້ອມກັນນັ້ນມັນ ຍັງ ເປັນການຫຍຸ້ງຍາກ ສໍາລັບພວກທີ່ໄດ້ກັບໄປຢູ່ລາວແລ້ວ ແຕ່ຂາດ
ວຽກເຮັດ ງານທໍາ ແລ້ວຄິດຢາກກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນໄທອີກ ດັ່ງການສັງເກດການຂອງ
ຄົນຍາມລົດ ຢູ່ໃນເຂດແຄມແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ບ້ານປາກປາສັກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນບອກ
ໃນວັນພະຫັດວັນທີ 14 ມັງກອນຜ່ານມາ ທາງທະຫານຍາມຕາມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຈັບ
ແຮງງານລາວທີ່ພະຍາຍາມຂ້າມໄປໄທຈໍານວນນຶ່ງ ເພາະ ວ່າ ຢູ່ໄທຫັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້
ຮັບເງິນເດືອນຫລາຍກວ່າຢູ່ລາວ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວ ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ:

ສຽງສໍາພາດ 2- (ຄົນຍາມລົດຢູ່ເຂດປາກປາສັກ, ແຄມຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ).

“ອືກະໄດ້ຍິນຢູ່ ກະປະມານ 2 ຄົນນີ້ລະຂ້າມໄປ ຄືໄດ້ຍິນວ່າເງິນເດືອນຢູ່ລາວມັນນ້ອຍ
ວ່າຊັ້ນເດ ກະເລີຍຢາກຂ້າມໄປເຮັດວຽກຢູ່ພຸ້ນ ຄືວ່າໄດ້ຫລາຍປະມານ ສາມລ້ານສີ່
ລ້ານ ສາມລ້ານປາຍປະມານນີ້ແຫລະ…”

ເຊັ່ນດຽວກັນສໍາລັບຢູ່ໃນແຂວງອື່ນທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບໄທ ດັ່ງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ນັ້ນ ກໍມີການຈັບກຸມແຮງງານລາວທີ່ພະຍາຍາລັກລອບກັບໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນໄທ ດັ່ງທີ່
ປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ນັ້ນບອກວ່າ

ສຽງສໍາພາດ 3-(ປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ) ທີ່ສັງເກດເຫັນຄວາມເຂັ້ມງວດໃນ
ການຍາມຕາມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ)

“ມີຄົນຈໍານວນນຶ່ງໄປຂ້າມກາຖືກທາງບ້ານ ທາງຫຍັງກັກໂຕໄວ້ກາມີຄືກັນ ເພິ່ນກໍບໍ່
ໃຫ້ຂ້າມ.”

ສ່ວນພວກກໍາມະກອນຢູໄທທີ່ຢາກກັບຄືນບ້ານນັ້ນຖ້າເຂົາເຈົ້າໄປແບບຖືກກົດໝາຍ
ກໍຈະບໍ່ມີບັນຫາຫລາຍປານໃດ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງໃນກໍາມະບານ ລາວ ທີ່ເປັນ
ອົງການມະຫາຊົນ ແຕ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານນັ້ນ ແຕ່ວ່າສໍາລັບຜູ້ທີ່ ລັກລອບໄປເຮັດວຽກ
ຢູ່ໄທນັ້ນ ມັນກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂໄດ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງວ່າ:

ສຽງສໍາພາດ 4-(ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍາມະບານລາວ)

“ຄັນໄປຖືກຈະມີຄົນບໍລິສັດຈະພາມາເລີຍ ຄັນວ່າຢາກມາເພາະວ່າເຂົາມີເງິນຄໍ້າປະກັນ
ນະ ເຈົ້າຕ້ອງໄປສະຖານທູດປະສານກັບເຂົານະແຈ້ງເຈດຈໍານົງກັບເຂົາ ຖ້າໄປບໍ່ຖືກມັນ
ຢາກຍາກນ້ອຍນຶ່ງຫັ້ນລະຊ່ວງນີ້ມັນແຫ່ງອັນນີ້ແຫລະ.”

ສ່ວນຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະແກ້ໄຂພະຍາດ​ COVID-19 ລາຍ
ງານໃນວັນທີ 14 ມັງກອນຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ້າມກາງການກວດກາແລະ ເຝົ້າລະວັງຢ່າງ
ເຂັ້ມງາດໄດ້ມີອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານລາວ ກໍຄືຊາວ ລາວ ແລະ ຕ່າງດ້າວ ທີ່ມີຄວາມຈໍາ
ເປັນນັ້ນເຂົ້າປະເທດໄດ້ ຊຶ່ງໃນວັນທີ 13 ມັງກອນນັ້ນ ທົ່ວປະເທດມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າລາວທັງໝົດ 2,725 ຄົນ. ໃນນັ້ນຜູ້ເດີນທາງຜ່ານດ່ານລາວ-ໄທ ທັງໝົດ 1,551 ຄົນ ຊຶ່ງລວມ
ມີແຮງງານລາວກັບມາແຕ່ໄທ 54 ຄົນ. ສ່ວນຜູ້ເດີນທາງຜ່ານດ່ານລາວ-ຈີນ ທັງໝົດ 33
ຄົນ ແລະຜູ້ເດີນທາງຜ່ານດ່ານລາວ - ຫວຽດນາມ ທັງໝົດ 991 ຄົນ. ທຸກຄົນແມ່ນໄດ້
ແທກອຸນຫະ ພູມຮ່າງກາຍ, ແຕ່ບໍ່ພົບຜູ້ມີອາການເປັນໄຂ້ ແລະໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງທຸກໆຄົນ
ໄປກວດ, ຍົກເວັ້ນຜູ້ຂັບລົດຂົນສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມ ແລ້ວຈຶ່ງນຳສົ່ງໄປຫາສະຖານ ທີ່
ຈຳກັດບໍລິເວນ ທີ່ກຳນົດໄວ້ຈົນກວ່າຈະຄົບກຳນົດ 14 ວັນ.

ສະຫລຸບແລ້ວມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫລັງມີ
ການລະບາດຮອບສອງຢູ່ໃນໄທນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ທີ່ປະ ສົບບັນຫາຂາດ
ແຄນລາຍໄດ້ ຍ້ອນນາຍຈ້າງຫລຸດເງິນເດືອນລົງເມື່ອທຸລະກິດບໍ່ ສາມາດເດີນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແລະພວກທີ່ກັບມາລາວແລ້ວ ແຕ່ຂາດວຽກເຮັດງານທໍາຢາກກັບໄປເຮັດວຽກຢູ່
ໃນໄທທີ່ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແລ້ວ ຍິ່ງຫຍຸ້ງ ຍາກຂຶ້ນ ຍ້ອນກັບໄປຫາເຮັດວຽກຢູ່
ໄທບໍ່ໄດ້.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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