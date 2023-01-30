ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບຕໍ່ໂດລາສະຫະລັດ ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັບອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບຕໍ່ເງິນບາດຂອງໄທກັບມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນມາ. ທັງນີ້ກໍເປັນຍ້ອນວ່າ ເສດຖະກິດໄທເລີ້ມມີການຟື້ນຕົວໄວຂຶ້ນຍ້ອນມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນປີ 2022 ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດລາວ ຍັງບໍ່ທັນຟື້ນຕົວໄດ້ພໍປານໃດ ດັ່ງທີ່ຄົນລາວທ່ານນຶ່ງທີ່ຕິດຕາມກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຕະຫລອດມາ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ທະນາຄານໂລກກ່າວໃນບົດລາຍງານຂອງຕົນວ່າ ເສດຖະກິດລາວປະເຊີນກັບບັນຫາການຫລຸດຄ່າເງິນກີບລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ ທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມຊຸດໂຊມລົງຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະການປະຕິຮູບຢູ່ພາຍໃນປະເທດຊັກຊ້າ. ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງ 68 ເປີເຊັນ ຕໍ່ເງິນໂດລາ ໃນຊ່ວງ 10 ເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2022.
ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນໂດລາເປັນກີບ ຈະມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງໃນ ໄລຍະ 1 ເດືອນມານີ້ ຊຶ່ງກໍຄືຈາກ 17,342 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາ ລົງມາເປັນ 16,844 ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນວານນີ້ກໍຕາມ ແຕ່ມັນກໍຈະເປັນການຫລຸດລົງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນແລ້ວມັນຈະເລີ້ມມີທ່າອ່ຽງສູງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ນັບແຕ່ທ້າຍໄຕມາດນີ້ ຈົນເກືອບຮອດ 18,000 ກີບຕໍ່ໂດລາໃນໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີນີ້, ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ Trading Economics Laos Forecast (tradingeconomics.com) ສ່ວນອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນບາດຂອງໄທຕໍ່ເງິນກີບນັ້ນຜັດເພີ້ມຂຶ້ນໃນໄລຍະ 1 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງກໍຄືຈາກ 502 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2022 ຂຶ້ນມາເປັນ 513.92 ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ, ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ Forbs Advisor https://www.forbes.com/advisor/money-transfer/currency-converter/thb-lak/?amount=1