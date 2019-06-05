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ລາວ ​ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ ກັບ ການ​​ຂາດດຸນ​ການ​ຄ້າ​ ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ

ສະ​ຖິ​ຕິ​ ການ​ນຳ​ເຂົ້າສິນ​ຄ້າ ​ມາໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລາວ​ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຂາດດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ລາວ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ
​ສິດ​ທິ​ພິ​ເສດ​ ທາງ​ການ​ຄ້າ​ຈາກ 38 ປະ​ເທດ​ກໍ​ຕາມ ແລະ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ລາວ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​
ຄ້າ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ຍັງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ໄທ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເອ​ເຊຍ ຫຼື ABD ປະ​ຈຳ​ລາວເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າສະ​ພາ​ວະ​
ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ລາວ​ຍັງ​ມີ​ທ່າ​ອຽງ ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​
ຕ່າງ​ປະ​ເທດເພີ້​ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ຊ່ວງ 3 ເດືອນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີ 2019
ນີ້​ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ຕົກ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ຂາດ​ດຸ​ນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຄຶດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ
143 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ຊຶ່ງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ ​ໃນ​ປີ 2018 ເກີນກວ່າ 30 ເປີ​ເຊັນ
ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຈົນ​ເຖິງ​ທ້າຍ​ປີ 2019 ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄາດ​ໝາຍ
​ໄດ້​ວ່າ ລາວຈະ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຄຶດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​ບໍ່​ໜ້ອຍກວ່າ 575
ລ້ານໂດ​ລາ​ ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

ໃນ​ປີ 2018 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ລາວ​ ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 11,258 ລ້ານ​
ໂດ​ລາ​ ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ 5,410 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ແລະ​ນຳ​ເຂົ້າ 5,848 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ຊຶ່ງ
​ເປັນ​ອັດ​ຕ​າ​ການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 10,9 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 21 ເປີ​ເຊັນ ຕາມ​ລຳ​ດັບ ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​
ປີ 2017 ສ່ວນ​ໃນ​ຊ່ວງ 3 ເດືອນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີ 2019 ການ​ຄ້າຕ່າງ​ປະ​ເທດຂອງ​ລາວ​ມີ​
ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 2,315 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ໃນ​ນີ້​ແບ່ງເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ 1,086 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ແລະ​
ນຳ​ເຂົ້າ 1,229 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ໂດຍ 53.63 ເປີ​ເຊັນ ເປັນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ຈາກ​ໄທ ໃນ
​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາວ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ໄທ​ພຽງ 22.7 ເປີ​ເຊັນ ສ່ວນນອກ​ນັ້ນ​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າອອ​ກ
​ໄປ 38 ປະ​ເທດ ທີ່​ໃຫ້​ສິດທິ​ພິ​ເສດ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ແກ່​ລາວ.

ສ່ວນ​ທ່ານ​ອະ​ດຸນ ໂຊດນິ​ສາ​ກອນ ອະ​ທິ​ບໍ​ດີກົມ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ກະ​ຊວງ​ການ​ຄ້າ​
ຂອງ​ໄທ ຖະ​ແຫຼງວ່າ​ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ໄທ​ກັບ​ລາວ​ສ່ວນ​ໃຫ​ຍ່​ເປັນ​ການ​ຄ້າຊາຍ​ແດນຊຶ່ງ​
ໃນ​ປີ 2018 ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 213,618 ລ້ານ​ບາດ ຫຼື 6,775 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ໃນ​ນີ້​ໄທ​ນຳ​ເຂົ້າ​
ສິນ​ຄ້າ​ຈາກ​ລາວ 84,752 ລ້ານ​ບາດ ແລະ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ໄປ​ລາວ 128,866 ລ້ານ​ບາດ ຊຶ່ງ​
ເຮັດ​ໃຫ້​ໄທ​ໄດ້​ປຽບ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຕໍ່​ລາວ ຄຶດ​ເປັນ​ມຸນ​ຄ່າ​ຫຼາຍກວ່​າ 44,114 ລ້ານ​ບາດ ຫຼື
1,400 ລ້ານ​ໃນ​ປີ 2018 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ຕົກ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ຂາ​ດດຸນການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກໍ
​ຄື​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ໃນ​ລາວ​ຍັງ​ມີຄຸນ​ນະ​ພາບ​ບໍ່​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ​ເຊັ່ນ
​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ດີ (GAP) ແລະ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ການ​ຜະ​ລິດ
​ສິນ​ຄ້າ (GMP) ລວມ​ເຖິງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຝີ​ມື​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ຍັງ​ຕ່ຳ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ
​ໃນ​ພາກ​ລັດ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ຊຶ່ງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນທີ່​ສຸດ
ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ເຂັມ​ມະ​ນີ ພົນ​ເສ​ນາ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ​
ການຄ້າ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິກຳ ປຸງ​ແຕ່ງເປັນ​ສິນ​ຄ້າ​ນີ້ ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​
ຄວາມຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ
(GAP) ແລະເທັກ​ນິກ​ການ​ຜ​ະ​ລິດໂດຍ​ຫັນ​ໄປ​ສູ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ຍົກ​ລະ​ດັບ ແລະ​ປັບ​
ປຸງ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໃຫ້​ຫຼາກ​ຫຼາຍ ແລະ​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ GMP ນີ້​ກໍ​ແມ່ນ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​
ຝີ​ມື​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາການ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ພາກ​ທຸ​ລະ​ກິດບໍ່​
ໃຫ້​ມີ​ຫຼາຍ​ຂັ້ນຫຼາຍ​ຂອດ​ລວມ​ໄປ​ເຖິງ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ເໝາະ​ສົມ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​
ຕົ້ນ​ທຶນການ​ຜ​ະ​ລິດ​ສູງ.”

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ການ​ຄ້າ​ຊາຍ​ແດນລະ​ຫວ່າງ​ລາວ-ໄທ​ ໃນ​ປີ 2018 ໄດ້​ປັບ​ໂຕ​ເພີ້ມ​
ຂຶ້ນ​ພຽງ​ແຕ່ 3.17 ເປີ​ເຊັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2017 ຊຶ່ງ​ຖື​ເປັນ​ອັດ​ຕາ​ການ​ເພີ້ມ​ໃນ​ລະ
​ດັບ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ໄທ​ ກັບ​ແຂວງ​ຢູນານ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ປັບ​ໂຕ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ
18.74 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ​ດຽວ​ກັນ ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ຄ້າ​ລວມ 103,451 ລ້ານ​ບາດ ໂດຍ
​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ຈະ​ນ້ອຍກວ່າ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ຄ້າ​ຊາຍ​ແດນ ລ​ະ​ຫວ່າງ​ລາວ-ໄທ​ກໍຕາມ ຫ​າກ​
ແຕ່​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ໂຕ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ທີ່​ສູງ​ດັ່​ງ ກ່າວ ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄາດ​ໝາຍ​ໄດ້​ວ່າ​ ການ​
ຄ້າ​ຊາຍ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ​ໄທ-ຈີນ ຈະ​ແຊງ​ໜ້າການ​ຄ້າ​ຊາຍ​ແດນ ​ລະ​ຫວ່າງ​ລາວ-ໄທ
ພາຍ​ໃນ 5 ປີ​ຕໍ່​ໜ້າ.

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