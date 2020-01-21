ລັດຖະມົນຕີ ລາວ ຍອມຮັບວ່າການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການລັກລອບເຂົ້າເມືອງໂດຍຜິດກົດໝາຍເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ.
ພົນໂທ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຄົນຕ່າງດ້າວລັກລອບເຂົ້າເມືອງ ລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເມື່ອສົມທົບກັບປະຊາຊົນ ລາວ ເອງກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບລັດດ້ວຍແລ້ວ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວສາມາດລັກລອບເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ແລະ ອາໄສຢູ່ໃນ ລາວ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ພົນໂທ ວິໄລ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ກົດໝາຍພວກເຮົານີ້ກະມີຫຼາຍສະບັບ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນ, ອຳນາດການປົກຄອງຖືວ່າຍັງບໍ່ທັນຊາບຊຶມສູງ ຈັ່ງຊັ້ນແລ້ວການເຜີຍແຜ່ນີ້ຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນເອງນີ້ທີ່ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ນີ້ ເຂົາເຈົ້າກະຢາກເມີນເສີຍ ການນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດນີ້ກະຍັງບໍ່ທັນເດັດຂາດ ການປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນນີ້ກໍຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ ກົມກຽວກັນເທື່ອ ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົດໝາຍການເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ ລາວ ນີ້ເປັນນິຕິກຳກຸ່ມກົດໝາຍກະຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ."
ທາງດ້ານພົນຕີ ກົງທອງ ພົງພິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ກົມຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ໄດ້ສຳເລັດການຕິດຕັ້ງລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນການເຂົ້າອອກເມືອງຢູ່ດ່ານສາກົນທັງ 27 ດ່ານໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າດ້ວຍກັນທັງໝົດແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະດວກຕໍ່ການກວດກາເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ການດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ເຮັດໃຫ້ກົມຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ສາມາດທີ່ຈະກວດກາການເຂົ້າ-ອອກເມືອງຂອງຄົນ ລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຕະຫຼອດເວລາ.
ຂະນະທີ່ທ່ານ ທອງໄຊ ມັງໜໍ່ເມກ ຫົວໜ້າຜະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການກວດກາສະຖານະພາບຊາວຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າມາທຳງານ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງຄຳມ່ວນ 900 ກວ່າຫົວໜ່ວຍພົບວ່າ 84 ຫົວໜ່ວຍເປັນຂອງຊາວຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າມາດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃນນີ້ເປັນກິດຈະການຂອງຄົນ ຫວຽດນາມ 58 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ 26 ຫົວໜ່ວຍເປັນຂອງຄົນ ຈີນ ທັງຍັງມີ 6 ຫົວໜ່ວຍຂອງຄົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອະນຸຍາດທຸລະກິດຂອງຄົນ ລາວ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ຊຶ່ງທາງການແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເວລາ 1 ເດືອນເພື່ອດຳເນີນການຂໍໃບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທັງຍັງໄດ້ປັບໄໝຫົວໜ່ວຍລະ 1 ລ້ານກີບ ແລະ ຖ້າຫາກເລີຍກຳນົດດັ່ງກ່າວກໍຂະປັບໄໝ ຫ້າລ້ານຫ້າແສນກີບໃນຄັ້ງທີ 2 ແລະ 10 ລ້ານກີບໃນຄັ້ງທີ 3 ຕໍ່ໄປ.
ສ່ວນທ່ານ ບຸນຄົງ ຫຼ້າສຸກັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຢືນຢັນວ່າ ການລັກລອບທຳງານ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍໃນ ລາວ ໂດຍບັນດາຊາວຕ່າງຊາດມີທ່າອຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງນີ້ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນ ລາວ ທີ່ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວເປັນສຳຄັນ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຊາວຕ່າງຊາດທັງໃນດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ການໃຫ້ເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ ນຳໃຊ້ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆໃນນາມຄົນ ລາວ ດັ່ງກ່າວ.
ທັງນີ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພ້ອມດ້ວຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຮ່ວມກັນຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງຊາດໃນ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາໂດຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີແຮງງານຕ່າງຊາດ 29,825 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຊຳລະຄ່າທຳນຽມເພື່ອທຳງານໃນ ລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະພັນກຳມະບານ ລາວ ລາຍງານວ່າມີແຮງງານຕ່າງຊາດ 34,928 ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ຊຳລະຄ່າທຳນຽມໃນການອອກບັດອະນຸຍາດທຳງານໃນ ລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງມີອັດຕາຄ່າທຳນຽມຄົນລະ ສາມລ້ານຫົກແສນກີບຕໍ່ປີ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ສູນເສຍລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 125 ຕື້ກີບຕໍ່ປີ ແລະ ເຊື່ອວ່າມີຄົນຕ່າງດ້າວກວ່າ 80,000 ຄົນທີ່ເຂົ້າເມືອງ ລາວ ໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນ.
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