ກອງປະຊຸມ ລາວໂຮມລາວ ທີ່ເມືອງຟອສມິສ ລັດອາແກນຊໍ

ຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕເພື່ອຄົນລາວຍຸກໃໝ່ ແລະສະພາສິດທິມະນຸດຂອງລາວ
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໂຮມລາວຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ Richard ໄຊສົມມອນ
ປະທານຂອງຂະບວນການ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ Ft. Smith ລັດ Arkansas ໃນວັນທີ 21 ແລະ 22 ຕຸລາຜ່ານມາໂດຍມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມຜູ້ຮັກຫອມປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ອາເມຣິກາ ແລະໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອທ້ອນໂຮມໃຫ້ເປັນປາກເປັນສຽງດຽວກັນ ໃນຄວາມ
ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການປົກຄອງແລະສະພາບການເປັນຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ.
ກອງປະຊຸມເປັນເວລາສອງວັນດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະບວນການ ຈາກສະມາ
ຄົມ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ເດີນທາງມາຈາກທົ່ວສະຫະລັດ ແລະແຫ່ງອື່ນໆຈຳ
ນວນ 62 ຄົນ ຊຶ່ງທ່ານ Richard ກ່າວວ່າ:
"ມີພີ່ນ້ອງຈາກ Seattle ລັດ Washington ມາຈາກ Oregon ມາຈາກ Cali-
fornia ມາຈາກ Wisconsin ມາຈາກລັດ Alabama ມາຈາກລັດ Texas ມາຈາກ
ລັດ Tennessee ມາຈາກລັດ Virginia ມາຈາກເມືອງ Atlanta ລັດ Georgia,
Kansas, Missouri ມາຈາກຫລາຍໆລັດໂຮມກັນ."
ໃນວັນອາທິດທີ 21 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຟັງລາຍງານຂໍ້ຕົກລົງ
ຢູ່ສາລາສາມະຄີ ວັດລາວສັນຕິທຳ ເມືອງ Ft Smith ລັດ Arkansas ຊຶ່ງທ່ານ Richard
ໄຊສົມມອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຫົວຂໍ້ສຳຄັນ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ວ່າ:
ພວກເຮົາຕົກລົງຢູ່ກອງປະຊຸມນີ້ຢູ່ເຈັດຂໍ້ດ້ວຍກັນຄື ຂໍ້ທີ່ຂໍ້ທີ່ນຶ່ງລາວຕ້ອງເປັນລາວ
ດຽວຂໍ້ທີ່ສອງປະເທດລາວຕ້ອງມີປະຊາທິປະໄຕແທ້ຈິງ ແລະຫລາຍພັກການເມືອງ. ຂໍ້ທີ່ສາມປະເທດລາວຈ້ອງມີສິດທີເສລີພາບ ແລະສະໝີພາບເທົ່າທ່ຽມກັນ. ຂໍ້ທີ່ສີ່
ປະເທດລາວຕ້ອງມີເອກກະລາດ ມີປະຊາທິປະໄຕ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ. ຂໍ້ທີ່ຫ້າປະເທດລາວຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາກະສິກຳ ອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ແລະເສດຖະກິດຕ່າງໆ. ຂໍ້ທີ່ຫົກປະເທດລາວຈະຕ້ອງວສົ່ງເສີມການສຶກສາ ແລະ
ເທັກໂນໂລຈີ. ຂໍ້ທີ່ເຈັດປະເທດລສາວຈະຕ້ອງດູແລສະວັດດີການສັງຄົມ ແລະ
ການຢູ່ດີກິນດີຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຄົນລາວ. ອັນນີ້ແມ່ນພວກເຮົາຢາກ
ຫ້ປະເທດລາວມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ໄປໃນທາງເຈັດຂໍ້ອັນນີ້. ພິເສດແມ່ນພວກ
ເຮົາຢາກໃຫ້ມີປະຊາທິປະໄຕໂດຍແທ້.
ທ່ານ Richard ກ່າວວ່າ ລາຍງານກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະນຳໄປສະເໜີຕໍ່ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ດັ່ງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ.
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