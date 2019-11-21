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​ເກີດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ແຮງ 6.4 ຢູ່ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​​ບູ​ລີ ໃນ​ພາກ​ເໜືອ ສ​ປ​ປ ລາວ

ເກິດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່​​ເມືອງ​ຫົງ​ສາ ​ໃນແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ດ້ວ​ຍ​ຄວາມແຮງ​ 6.4

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ເກີດ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ເຖິງ 18 ຄັ້ງ​ໃນ​ລາວ ແທກ​ແຮງ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ໄດ້ 6.4 ຣິກ​ເຕີ້ ມີ​ສູນ​ກາງ​ຢູ່​ເມືອງ​ຫົງ​ສາ ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຖ່ານ​ຫີນ ຕ້ອງ​ຢຸດ​ຜ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ຊົ່ວ​ຄາວ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ກົມ​ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ​ແລະ​ອຸ​ທົກ​ກະ​ສາດ ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໄດ້​ອອກ​ແຈ້ງ​ການ​ເລກ​ທີ 1661 ສະ​ບັບ​ທີ 1 ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນ​ທີ 21 ພະ​ຈິກ 2019 ນີ້​ວ່າ ໄດ້​ເກີດ​ສະ​ພາບ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ໃນ​ວັນ​ທີ 21 ພະ​ຈິກ 2019 ໃນ​ຂອບ​ເຂດ ສ​ປ​ປ ລາວ ຈຳ​ນວນ 18 ຄັ້ງ ໂດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ​ມີ​ຄວາມ​ແຮງ 5.4 ຣິກ​ເຕີ້ ເມື່ອ​ເວ​ລາ 4 ໂມງ 3 ນາ​ທີ ແລະຄັ້ງ​ທີ 17 ມີ​ແຮງ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ສູງ​ສຸດ ທີ່​ລະ​ດັບ 6.4 ຣິກ​ເຕີ້ ເມື່ອ​ເວ​ລາ 6 ໂມງ 50 ນາ​ທີ ໂດຍ​ທີ່​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ໂດຍ​ເຂດ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ຫົງ​ສາ ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ແລະ​ຢູ່​ເລິກ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ​ປະ​ມານ 3 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຮູ້​ສຶກ​ເຖິງ​ແຮງ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ໄດ້ ໃນ​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ ລົງ​ມາ​ເຖິງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້ ແຈ້ງ​ການ​ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ຈ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ທີ່​ຮັບ​ຮູ້​ໄດ້​ເຖິງ​ແຮງ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນນັ້ນ ຈົ່ງ​ມີ​ສະ​ຕິ​ລະ​ວັງ​ຕົວ ຕໍ່​ສະ​ພາ​ວະ​ເກີດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໃນຄັ້ງ​ນີ້ ແລະ​ໃຫ້​ຕິດ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ຈາກ​ກົມ​ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ​ແລະ​ອຸ​ທົກ​ກະ​ສາດ ເປັນ​ໄລ​ຍະໆ ເພາະ​ວ່າ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ມີ​ແຮງ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ສູງ​ສົມ​ຄວນ ຈຶ່ງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ໄພ​ເປັນ​ພິ​ເສດ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ອີກ ຫຼື​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ after shock ນັ້ນ ໂດຍ​ແຈ້ງ​ການ​ສະ​ບັບ​ທີ 2 ຂອງ​ກົມ​ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ​ແລະ​ອຸ​ທົກ​ກະ​ສາດ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ໃນ​ຊ່ວ​ງ​ເວ​ລາ 7 ໂມງ​ຫາ 10 ໂມງ 36 ນາ​ທີ​ຂອງມື້​ດຽວ​ກັນ ໄດ້​ເກີດ after shock ເຖິງ 11 ຄັ້ງ ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ຫົງ​ສາ ໂດຍ​ແທກ​ແຮງ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ສູງ​ສຸດ​ໄດ້ ໃນ​ລະ​ດັບ 4.9 ຣິກ​ເຕີ້ ຊຶ່ງ​ກໍ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ກົມ​ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ​ຂອງ​ໄທ ທີ່​ໄດ້​ລະ​ບຸວ່າ after shock ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ຕ​ະ​ຫຼອດ​ເວ​ລາ ໃນ​ລະ​ຍະ​ນຶ່ງ​ເດືອນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ສົມ​ສັກ ຂາວ​ສຸ​ວັນ ອະ​ທິ​ບໍ​ດີ​ກົມ​ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ​ຂອງ​ໄທ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ນີ້ ທີ່​ເປັນ after shock ກໍ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ ​ມັນ​ມີ​ການ​ລົດ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄປ​ເລື້ອຍ ກໍ​ຈະ​ເກີດ​ລັກ​ສະ​ນະ​ນີ້​ຕໍ່​ໄປ​ສັກ​ລະ​ຍະ​ນຶ່ງ ກໍ​ເດືອນ​ນຶ່ງ​ຫຼືກວ່ານັ້ນ ແຕ່​ຈະ​ລົດ​ລະ​ດັບ ຢ່າ​ຕົກ​ນະ​ຄ​ລັບ​ທີ່​ຜົມບອກ​ຢ່າງນີ້ ເພາະ​ວ່າ ເມື່ອ​ມັນ​ຊັດ​ເຈນ​ຂຶ້ນນີ້ ເຮົາ​ມີ​ເຄື່ອງ​ຕ​ຣວດ​ວັດ​ເນ່ຍ​ເຮົາ​ຈະ​ດູ ແລະ​ແລ້ວ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຊາບ ເພາະ​ມັນ​ມີ​ອັນ shock ປຸບ​ເນ່ຍ ມັນ​ຕ້ອງ​ມີ after shock ແລ້ວ​ມັນ​ກໍ​ຈະ​ລົດ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄປ ເປັນ​ການ​ຄ​ລາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ເປືອກ​ໂລກ ທຳ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ສະ​ພາ​ວະ​ປົກ​ກະ​ຕິ.”

ພາບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ທີ່​ເມືອງ​ຫົງ​ສາ ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ
ພາບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ທີ່​ເມືອງ​ຫົງ​ສາ ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ

ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ເຂດ​ແຂວງ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ເນື່ອງ​ຈາກ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ ແຕ່​ກໍ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫົງ​ສາ​ພາວ​ເວີ​ຈຳ​ກັດ ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຖ່ານ​ລິກ​ໄນ​ຕ໌ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ຫົງ​ສານັ້ນ​ວ່າ ອາ​ຄານ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໄດ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ເລັກ​ນ້ອຍ ສ່ວນ​ທີ່​ເປັນ​ໂຄງ​ສ້າງ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້ານັ້ນ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ແລະ​ທາງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເວ​ລາ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ ເພື່ອ​ສຳ​ຫຼວດ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕ້ອງ​ຢຸດ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ.

ທາງ​ດ້ານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ​ພາວ​ເວີ້​ຈຳ​ກັດ ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ຂອງ​ໄຊ​ຍຸ​ບູ​ລີ ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ​ ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ເຂື່ອນ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ໂດຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ກໍ​ຄື ໂຄງ​ສ້າງ​ຂອງ​ເຂື່ອນ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ສາ​ມາດ​ທົນ​ຕໍ່​ແຮງ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໄດ້ ທີ່​ລະ​ດັບ 7.5 ຣິກ​ເຕີ້ ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ກັງ​ວົນ​ວ່າ​ເຂື່ອນ​ຈະ​ແຕກ​ແຕ່​ຢ່າງ
ໃດ.

ສ່ວນ​ລາຍ​ງານ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຈາກ​ເມືອງ​ຫົງ​ສາ ກໍ​ລະ​ບຸ​ວ່າ ມີ​ເຮືອນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ສ້າງ​ດ້ວຍ​ຊີມັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ວັດ​ແລະ​ສິມ​ເກົ່າຫຼາຍ​ແຫ່ງ ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ແຕ່​ຂໍ້​ມູນ​ລະ​ອຽດ​ນັ້ນ ຕ້ອງ​ບໍ​ຖ້າ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຕໍ່​ໄປ.

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