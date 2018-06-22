ລັດຖະບານລາວຊຳລະໜີ້ໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນພາຍໃນລາວ ດ້ວຍການ
ອອກພັນທະບັດລັດຖະບານ ເພື່ອອ່ວຍໜີ້ທີ່ບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນມີຢູ່ກັບບັນດາ
ທະນາຄານໃນລາວ ໃຫ້ມາເປັນໜີ້ຂອງລັດຖະບານ.
ທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການ
ເງິນ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໃນແຜນການງົບປະມານປະຈຳປີ 2018 ລັດຖະບານລາວ
ໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານ ສຳລັບກາຊຳລະໜີ້ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນ ທີ່ລົງທຶນໃຫ້
ກ່ອນໃນບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຂອງລັດຈຳນວນທັງໝົດ 1,831 ໂຄງການ
ຊຶ່ງໃນຊ່ວງ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ນີ້ ກໍໄດ້ຊຳລະໜີ້ໄປແລ້ວ 529 ກວ່າຕື້ກີບ ແລະຍັງ
ເຫຼືອທີ່ຈະຕ້ອງຊຳລະຄືນອີກ 6,513 ຕື້ກີບ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານລາວ ມີງົບປະມານຢ່າງຈຳກັດຈຶ່ງຕ້ອງມີການ
ປັບປ່ຽນວິທີການຊຳລະໜີ້ດັ່ງກ່າວດ້ວຍການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານ ເພື່ອອ່ວຍໜີ້
ທີ່ບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນມີຢູ່ກັບບັນດາທະນາຄານຕ່າງໆໃນລາວ ໃຫ້ມາເປັນໜີ້ຂອງລັດຖະບານແທນ ໃນມູນຄ່າ 3,250 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມລະຫວ່າງວັນທີ 5
ຫາ 28 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້ຢ່າງເປັນທາງການເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນພາກໂຕ
ຈິງໄດ້ຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມດີ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອ່ວຍໜີ້ດັ່ງກ່າວຫັ້ນ ກະຊວງການເງິນກະໄດ້ຮັບບັນຊີ
ໂຄງການຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນໄດ້ຢັ້ງຢືນມາ ທາງກະຊວງແຜນ
ການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ສັງລວມເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ມີບັນດາໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂ
ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດມີມູນຄ່າທີ່ຕິດໜີ້ ກັບທະນະຄານປະມານ 3,000 ກວ່າຕື້ ສະນັ້ນ
ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີທາງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາວ່າ ພວກ
ເຮົາຊິເອົາ 3,250 ຕື້ ເພື່ອມາອ່ວຍໜີ້ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ຕິດໜີ້ກັບທະນາຄານ.”
ທ່ານສົມດີຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ການອ່ວຍໜີ້ໃຫ້ກັບບໍລິສັດເອກກະຊົນດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ຮວມ
ເຖິງໂຄງການນອກແຜນການຂອງລັດຖະບານແຕ່ຢ່າງໃດ ທັງນີ້ໂດຍຕາມລາຍງານ
ຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລະບຸວ່າໄດ້ກວດພົບໂຄງການນອກແຜນຂອງລັດຖະ
ບານຈຳນວນ 285 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 4,483 ກວ່າຕື້ກີບທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ເປັນ
ໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍດ້ານງົບປະມານ ແລະບໍ່ຜ່ານການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທາງດ້ານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ລາຍງານວ່າການກວດ
ກາພາຍໃນພັກໃນປີ 2017 ກວດພົບການທຸຈະລິດ 146 ກໍລະນີເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍ
ຫາຍ 593 ຕື້ກີບ ກັບ 5 ລ້ານກວ່າບາດ 4.67 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 20 ລ້ານ
ກວ່າດົງ ມີຜູ້ຕ້ອງຫາ 994 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນພະນັກ ງານລັດ 908 ຄົນ ນັກທຸລະກິດ 86 ຄົນ
ໂດຍໄດ້ລົງໂທດທາງວິໄນແລ້ວ 414 ຄົນ ແລະ 14 ຄົນຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ຂັງຄຸກ.
ທັງນີ້ໃນຊ່ວງ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ສູນກາງພັກ ໄດ້ລົງໂທດຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະສະມາຊິກພັກ
ທີ່ມີການລະເມີດກົດລະບຽບຂອງພັກ ດ້ວຍການຍຸບການຈັດຕັ້ງ ໃນ 4 ຮາກຖານ ແລະມີສະມາຊິກພັກຖືກວິໄນ 2,723 ຄົນ ປົດອອກຈາກພັກ 1,440 ຄົນ ແລະໃຫ້ອອກຈາກຕຳ
ແໜ່ງໃນວົງການລັດຖະບານ 960 ຄົນ ທີ່ກະທຳການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະກໍ່
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ລັດຫຼາຍກວ່າ 5,113 ຕື້ກີບ.
ສ່ວນອົງການເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ ຫຼື (Transparency International) ສະເໜີລາຍງານສະພາບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນປີ 2017 ໂດຍຈັດໃຫ້ລາວຢູ່ອັນດັບທີ 135
ຈາກ 180 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໂດຍນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄວາມໂປ່ງ
ໃສ ໃນການບໍລິຫານງານຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນລະດັບ 29 ຈາກ 100 ຄະແນນຊຶ່ງ
ລົດລົງຈາກ 30 ຄະແນນໃນປີ 2016 ໝາຍຄວາມວ່າ ມາດຕະການປາບປາມ ການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງໃນລາວ ມີປະສິດທິພາບຕໍ່າລົງ ທັງນີ້ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ
(ADB) ປະເມີນວ່າ ການທຸຈະລິດໃນລາວເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍໄປຫຼາຍກວ່າ
690 ລ້ານໂດລາ ໂດຍເກີດຈາກການທຸດຈະລິດຂອງພະນັກງານລັດໃນ 734 ໂຄງ
ການ ໃນຊ່ວງປີ 2013 ຫາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ.
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