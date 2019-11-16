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​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ຕ່ຳຂອງອົງ​ການກວດ​ສອບ ​ແຫ່ງ​ລັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ເສຍ​ຫາຍ​ ຫາຍກຼາຍກວ່າ 10,000 ຕື້ກີບ

ທ່ານ​ນາງວຽງ​ທອງ ສີ​ພັນ​ດອນ, ປະ​ທານ​ອົງ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອົງການກວດສອບຂອງລັດຖະບານລາວ ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ທຸກໆດ້ານເຮັດໃຫ້ລັດຕ້ອງເສຍຫາຍກຼາຍກວ່າ 10,000 ຕື້ກີບຈາກການທຸດຈະຣິດຂອງ
ພະນັກງານລັດໃນ 4 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງ ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ລ​າຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ນາງວຽງ​ທອງ ສີ​ພັນ​ດອນ, ປະ​ທານ​ອົງ​ການ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ
ຍອມ​ຮັບ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 8 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ ທີ່​ດຳ​ເນີນ
ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃນ​ຊ່ວງວັນ​ທີ 7 ພະ​ຈິກ ຫາ 6 ທັນ​ວາ 2019 ນີ້ ວ່າ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​
ໃນ​ອົງ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ​ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຕ່ຳ​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ໂດຍ​ສ​ະ​ເພາະ​ແມ່ນ
ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ການ​ທຸ​ດຈະ​ຣິດ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ຮ່ວ​ມ
ມືລະ​ຫວ່າງ ພະ​ນັກ​ງາ​ນ​ລັດ​ກັບ​ພ​າກທຸ​ລະ​ກິດ​ເອກ​ກະ​ຊົນນັ້ນ​ ຖື​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​
ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕ້ອງ​ສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ຮັບ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ທັງ​ຍັງ​ກວດ​ພົບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​
ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ບໍ່​ສົ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ຊ່ວຍ​ສາ​ອາ​ກອນ ແລະ​ຊັບ​ສິນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ເຂົ້າ​ງົບ​
ປະ​ມານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງວຽງ​ທອງຖະແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ກ​ານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຮັດ​ໄດ້​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ
ໂດຍສະ​ເພາະ​ເຄື່ອງ​ມື​ກັບອຸບ​ປ​ະ​ກອນ ບວກ​ກັບ​ຄວາມ​ຮູ້ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ນັກ
​ກວດສອບຍັງ​ຈຳ​ກັດ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະ​ກອບ​ເອກ​ກະ​ສານ ເພື່ອ​ທຳ​ການ​
ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ສານປະ​ຊາ​ຊົນ ເພື່ອ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຂັ້ນ​ຕອນ
​ໃນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ໂຄ​ງ​ການ​ບໍ່​ໄດ້ ດຳ​ເນີນ​ໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນ​ການ​ຄຸ້ມຄອງ​ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​
ຈາກ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ​ບໍ່​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ ການ​ຈັດ
​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ຂ​ະ​ແໜງ​ຊ່ວຍ​ສາອ​າ​ກອນພາ​ສີ ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ລັດເກັບ​ໄດ້​ແລ້ວ​ບໍ່
​ມ​ອ​ບ​ເຂົ້າງົບ​ປະ​ມານ​.”

ໂດຍ​ໃນ​ປີ 2018 ທີ່​ຜ່າ​ນ​ມາ ອົງ​ການ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ​ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ການ​ທຸດ​
ຈະ​ຣິດ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ ທີ່​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ລາວ 1,285 ຄົນ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ
​ຖະ​ບານເສຍ​ຫາຍ​ໄປ​ຫຼາຍກວ່າ 999 ຕື້​ກີບ ແລະ​ກວ່າ 67 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສ​ະຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ
​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້ກະທຳ​ຜິດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ແບ່ງເປັນພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ 970 ຄົນ ກັບ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ
315 ຄົນ ທີ່​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ທຸ​ດ​ຈະ​ຣິດ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ 105
ໂຄງ​ການ ທີ່​ມີ​ທັງ​ການ​ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ໜ້າທີ່​ ​ເພື່ອ​ສະ​ແຫ​ວງ​ຫາຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສ່ວນ​ໂຕ ການ
​ຮັບ​ສິນ​ບົນ ການ​ຍັກ​ຍອກ ສໍ້​ໂກງ​ເອົາ​ຊັບ​ສິນ​ລັດ ການ​ປອມ​ແປງ​ເອກ​ກະ​ສານສຳ​ຄັນ​
ຂອງ​ລັດ ກ​ານ​ປອມ​ແປງມ​າ​ດ​ຕະ​ຖານ​ກໍ່​ສ້າງ ແລະ​ເທກ​ນິກ​ຕ່າງໆ ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​
ໂຄງ​ການ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກູ້​ຢືມ ແລ​ະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອັນ​
ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລ​າວ​ຖືກ​ກົດ​ດັນຈາກ​ນາ​ໆ​ຊາດ​ຢ່າງ​ໜັກ ​ຈົນ​ຕ້ອງ
ລົງ​ໂທດ​ທາງວິ​ໃນຕໍ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ 849 ຄົນ ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ໃນ​ສານ 113 ຄົນ ແລະ​
ສານກໍ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໂທດ​ທາງ​ແພ່ງ ແລະ​ອາດ​ຍາ​ແລ້ວ 55 ຄົນ ເຮັດ​ໃຫ້​ຫ​ເກັບ​ເງິນ​ຄືນ
ມ​າ​ໄດ້​ແລ້ວ 26.5 ຕື້​ກີບ ກັບ 17 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທັງ​ຍັງ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ສຳ​ປະ​ທານ
​ຂອງ​ນັກ​ທຸດ​ລະ​ກິດ 315 ຄົນ ທີມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ທຸ​ດຈະ​ຣິດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

​ການກວດ​ກາ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຮັບ​ສັນ​ຍານ​ຜ່ານ​ດາວ​ທຽມ ທີ່​ລັກ​ລອບນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກຕ່າງ​ປະ​ເທດ
​ການກວດ​ກາ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຮັບ​ສັນ​ຍານ​ຜ່ານ​ດາວ​ທຽມ ທີ່​ລັກ​ລອບນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ​ບຸນ​ທອງ​ ຈິດ​ມະ​ນີ ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ລະ​ດັບ​ຊາດ ເພື່ອ​ຕ້ານ
​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັ​ງ​ຫຼວງ​ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ກາ​ນທຸດ​ຈະ​ຣິດ​ຄໍ​ຣັບ​ຊັນ ໂດຍ​ພະ​ນັກ​ງານ​
ຂອງ​ພັກ​ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ທຸກລະ​ດັບ​ຊັ້ນ ແລະ
​ມີ​ລັກ​ຊະ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່ແກ່​ຍາວ ແລະ​ຝັງ​ເລິກ​ໃນ​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ ຈຶ່ງ​ເປັນ​ການ​
ຍາກ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ ທີ່​ຈະ​ລົບ​ລ້າງ​ໃຫ້​ໝົດ​ໄປ​ຈາກວົງ​ການ​ພັກ​ລັດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ທ່ານ​ບຸນ​ທອງ​ໄດ້​ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການກວດ​ກາ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ
​ຖະ​ບານ​ຈຳ​ນວນ 209 ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ນັ້ນ​ແບ່ງ
​ເປັນ 103 ໂຄງ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຈັດ​ການ​ປະ​ມູນ ແລະ 106 ໂຄງການ​ທີ່​ຈັດ​ການ​ປະ​ມູນ
ແຕ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕ​າມ​ກົດ​ໝາຍ ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສູນ​ເສຍ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໄປ 5,331
ກວ່າ​ຕື້​ກີບ ສ່ວນ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ອາກອນ​ນຳ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃຫ້​ກັບ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ຊາດ
ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ລາວ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ຮັບ​ເຖິງ 2,407 ຕື້​ກີບ​ໃນ​ແຕ່​ລະ
​ປີ ​ແລະ​ໂຄງ​ການນອກ​ແຜນ​ການຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ 285 ໂຄງ​ການ ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສຍ
​ຫາຍກວ່າ 4,483 ຕື້​ກີບ​ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2016-2018.

ສ່ວນ​ອົງ​ການ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ​ສາ​ກົນ (transparency International) ລາຍ​
ງານ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບ​ານ​ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ພຽງ 29 ຈາກ 100
ຄະ​ແນນ​ ໃນ​ປີ 2018 ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ມີ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕ່າງ​ຊາດ ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ລາວ​ເຖິງ
71 ໃນ 100 ຄົນ​ ທີ່ເຫັນ​ວ່າມີ​ການ​ທຸ​ດ​ຈະ​ຣິດ​ໃນ​ວົງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ.

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