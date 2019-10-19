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ລາວ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ ຈະ​ກວດ​ສອບ ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ລົດປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັ້​ນ​ສູງ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ລົດ​ປ​ະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ ສ​ປ​ປ ລ​າວ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຈະ​ກວດ​ສອບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ​ຄອບ​ຄອງ​ລົດປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງຂອງ
​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັ້​ນ​ສູງ​ທຸກ​ຄົນໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ຈະ​ຍຶດຄືນ​ທັນ​ທີ ຫາກກວດ​ພົບ​ວ່າ ​ມີ​
ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຜິດ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ສົມ​ດີ ດວງ​ດີ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ
ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ລົດ​ລາຍ​ຈ່າຍ ແລະ
​ນຳ​ໃຊ້ງົບ​ປະ​ມານ​ພ​າກ​ລັດ​ທີ່​ມີປະ​ສິດທິພາບ​ສູງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​
ໄດ້​ມອບໝາຍ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການກວດ​ສອບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ
​ຄອບ​ຄອງ​ລົດ​ປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ພ​ະ​ນັກ​ງານຂັ້ນ​ສູງ​ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ກໍ​ຄື​ຕັ້ງ​ແຕ່​
ລະ​ດັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລົງ​ມາ ຊຶ່ງ​ກໍ​ລວມ​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ ເຈົ້າ​ແຂວງ ຮອງ​ເຈົ້າ​ແຂວງ
ແລະ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ ຫຼື​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕ່າງໆ ທີ່​ມີ​ລົດ​ປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແ​ໜ່ງ​ນັ້ນ.

ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ຂຶ້ນ​ມາຮັບ​ຜິດ​ຊອບ
​ໂດຍ​ກົງ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ນັ້ນ ​ກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ງ່າຍ ເພາະ​ວ່າ​ເປັນ​ການ
ກວດ​ສອບ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັ​ບການ​ຮ່ວມ​ມື​ຈາກ​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​
ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ໂດຍ​ສ​ະ​ເພາະ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຮູ້​ໃຫ້​ໄດ້​ວ່າ ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັ້ນ​ສູງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ນັ້ນ
​ມີ​ລົດ​ປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຈຳ​ນວນ​ຈັກ​ຄັນ ແລະ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງຕາມ​ລະ​ບຽບ
​ກົດ​ໝາຍຫຼື​ບໍ່ ​ສະ​ນັ້ນ ສຳ​ລັບ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ​ນີ້ ຈຶ່ງ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ດຳ​ເນີນການກວດ​
ສອບ​ໄດ້​ ໃນ​ລະ​ດັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກັບ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ດັ່ງ​ທີ່​ ທ່ານ​ສົມ​ດີ ຖະ​ແຫຼງ
ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ

“ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີໄດ້​ມີ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ໃຫ້​ມີ​ຄະ​ນະ​ໄປ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນໃຫ້​ມັນ​ຊັດ​ເຈນ
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ມີ​ລົດ​ຈັກ​ຄັນ ມັນ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ຫັ້ນບໍ່ ຄັນ​ບໍ່ຖືກ​
ຕ້ອງ​ ລະ​ເອົາ​ມາ​ສົ່ງ ຫຼື​ວ່າ​ ຖ້າ​ວ່າ​ເພິ່ນ​ຢາກ​ໄດ້​ເນ​າະ ເພິ່ນ​ຢາກ​ໄດ້​ວ່າ​ ລົດ​ຄັນ​ນີ້​ໃຊ້​ມາ​
ດົນ ກໍ​ອາດ​ຈະ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ຊື້​ເອົາ ກະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເວົ້າ​ກັນ​ແນວ​ນັ້ນ​ແ​ຫລະ ​ອັນ​ນີ້​
ສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ​ລັດຖະ​ມົນ​ຕີ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ​ມັນ​ກະຍັງ​ອີກ ​ຮອດ​ຂັ້ນ​ແຂວງ​ພຸ້ນ ​ກະ​
ຍັງ​ຍາກ ມັນ​ກວ່າງ​ຫຼາຍ ສ່ວນ​ວ່າ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັ້ນ​ກົມ ​ຂັ້ນ​ວິ​ຊາ​ການ​ລົງ​ມາ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ
​ເທດ ອັນ​ນີ້​ກໍ​ຍັງ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ​ຕື່ມ”

ທັງ​ນີ້​ ຍ້ອນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ປະຢັດ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ງົບ​ປະ​ມານ​ດ້ານ​
ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໃຫ້​ໄດ້ 20 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ປີ 2019 ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2018 ດ້ວຍ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ການ
​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຟຸມ​ເຟືອຍ​ໃນ​ໜ່ວຍງ​ານ​ລັດ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ເປັນ​ຕົ້ນແມ່ນ​
ການ​ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ ການ​ຈັດ​ຊື້​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ ໄຟ​ຟ້າ ນ້ຳ​ປ​ະ​ປາ ປີ້ຍົນ ແລະ​ການ​
ໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ສຳ​ລັບ​ລົດ​ປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຕ່າງໆ​ດ້ວຍ​ນັ້ນ.

ທາງ​ດ້ານ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ​ປະ​ຈຳ​ລາວ ບອກວ່າ​ ລັດ​ຖະ​
ບານ​ລາວ​ ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ເປັນ​ໜີ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ການ​
ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ດ້ານ​ລາຍ​ຈ່າຍ ​
ທີ່​ສູງກວ່າ​ລາຍ​ຮັບ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ ໂດຍ​ປີ 2018 ໜີ້​ສິນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ມີ​ມູນ​ຄ່າ
ລວ​ມຫຼາຍກວ່າ 12,104 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ຄິດ​ເປັນ 65.3 ເປີ​ເຊັນ ຂອງຍອດ​ຜະ​
ລິດຕະ​ພັນ​ລວມພາຍ​ໃນ (GDP) ທັງ​ຄາດ​ວ່າ​ ຈະ​ເພີ້ມຂຶ້ນ​ເປັນ 13,491 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​
ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼື 68 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ GDP ໃນ​ປີ 2019 ອີກ​ດ້ວຍ.

ສ່ວນ​ທ່ານສຸ​ລິນ​ທອນ ເລື່ອງ​ຄຳ​ສິງ ນັກ​ເສດ​ຖະ​ສາດ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາເອ​ເຊຍ
(ADB) ປະ​ຈຳ​ລາວ ຖະ​ແຫຼງວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ​ຂ​າດກ​ດຸນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃນ​ປີ 2018
ທີ່​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ເຖິງ 4.9 ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງ GDP ທັງ​ຍັງ​ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ໃນ​ປີ
2019 ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ຈັດ​ເກັ​ບ​ລາຍ​ຮັບ ແລະ​ຄຸມ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້
​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ໂດຍ​ປີ 2019 ລັດ​ຖະ​ບານລາວ ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ຈະຈັດ​ເກັ​ບ​ລາຍ​ຮັບໃຫ້​ໄດ້
26,300 ກວ່າ​ຕື້​ກີບ ຄິດ​ເປັນ 17.02 ເປີ​ເຊັນ​ ຂອງ GDP ແລະ​ຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ລາຍ​ຈ່າຍ
​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 33,390 ຕື້​ກີບ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຂາດ​ດຸນ​ງົບ​ປະ​ມານ ​ບໍ່​ເກີນ 4.28
ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດໄດ້​ຈິງ.

ທາງ​ດ້ານ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ ​ກໍ​ກວດ​ພົບ​ວ່າ ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ 35,000 ກວ່າ​ຄົນ
​ນັ້ນ ມີ​ຢູ່​ເຖິງ 2,800 ກວ່າ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຊື່ ນາມ​ສະ​ກຸນ ແລະ​ວັນ ເດືອນ ປີ​ເກີດ​ຊ້ຳ​ກັນ ແຕ່​ມີ​ຕຳ
​ແໜ່ງ​ຢູ່​ຄົນ​ລະ​ບ່ອນ ແລະ​ຮັບ​ເງິນ​ເດືອນ​ໃນ​ທັງ 2 ຕຳ​ແໜ່ງ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານສູນ
​ເສຍ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໄປ​ບໍ່​ໜ້ອຍ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ເດືອນ ຊຶ່ງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ມີ​ພະ​ນັກ​ງານ 284,870 ກວ່າ​ຄົນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ທີ່ ​ລ​ວມ​ທະ​ຫານ ແລະ​ຕຳ​ຫລວດ​ດ້ວຍ.

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