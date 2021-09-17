ຄົນລາວສ້າງອາຊີບເສີມ ໃນລະຫວ່າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງໂຣກລະບາດ COVID-19

COVID-19 ຍັງສືບຕໍ່ ສົ່ງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດຕໍ່ຫຼາຍປະເທດ ເຖິງແມ່ນໂຣກລະບາດດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນມາປີກວ່າແລ້ວກໍຕາມ. ເສດຖະກິດໃນຫຼາຍປະເທດໄດ້ເປີດຄືນ ແລະ ການຄ້າຂາຍຕ່າງແມ່ນເກືອບວ່າຈະກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິແລ້ວ. ແຕ່ວ່າຫຼາຍປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດທີ່ທຸກຍາກນັ້ນ, ປະຊາຊົນແມ່ນຍັງດີ້ນຮົນທີ່ຈະທຳມາຫາກິນ.
ປະຊາຊົນໃນປະເທດ ລາວ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຣກລະບາດໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ, ການທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນແມ່ນຝືດເຄືອງ. ຫຼາຍຄົນແມ່ນໄດ້ສ້າງ ອາຊີບໃໝ່, ອາຊີບເສີມ. ຈາກການເປັນພະນັກງານນັ່ງເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ, ກໍໄດ້ກາຍມາເປັນພໍ່ຄ້າຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນ.
ການທີ່ປະຊາຊົນ ລາວ ເຮັດວຽກເສີມນີ້ກໍແມ່ນເນື່ອງມາຈາກເງິນເດືອນບໍ່ພໍກິນ, ບໍ່ມີໂຄງການທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ພິເສດໃຫ້ເຮັດໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດນີ້. ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ລາວ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ຂາຍອາຫານ ຫຼັງຈາກເລີກວຽງເພີ່ມຫາລາຍໄດ້ ເສີມ. ເຊິ່ງລາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ເຮົາວ່າ “ຊ່ວງນີ້ ລາຍໄດ້ແມ່ນຂາດເຂີນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຕ້ອງໄດ້ຂາຍອາຫານເພື່ອຫາເງິນເພີ່ມມາລ້ຽງຄອບຄົວເຊັ່ນປີ້ງປາ. ສຳລັບການ ຂາຍນັ້ນແມ່ນປະກາດຂາຍທາງ Facebook. ຂາຍເປັນໂຕ ຫຼື ຂາຍເປັນກິໂລ, ໂລນຶ່ງກະປະມານ 45 ພັນກີບ. ກໍມີໝູ່ມີຄູ່ຄົນຮູ້ຈັກມາຊື້ຊ່ວຍຢູ່.”
ການລະບາດຂອງ COVID-19 ຢູ່ປະເທດ ລາວ ແມ່ນຍັງຮຸນແຮງຢູ່ຄືເກົ່າ. ເຂດທີ່ຖືກກະທົບໜັກທີ່ສຸດຕອນນີ້ກໍແມ່ນແຂວງຢູ່ພາກໃຕ້. ໃນວັນພຸດວານນີ້ກໍກວດ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 154 ກໍລະນີ. ລວມຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດໃນປະເທດລາວແມ່ນ 18,059 ກໍລະນີ.
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