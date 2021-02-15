ລັດຖະບານລາວ ຈະສົ່ງເສີມບໍລິສັດເອກະຊົນລາວແລະຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮ່ວມລົງທຶນພັດທະນາ ໂຄງການຂອງລັດຫຼາຍຂຶ້ນ

ລັດຖະບານລາວຈະສົ່ງເສີມບໍລິສັດເອກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ຮ່ວມລົງທຶນພັດທະນາໂຄງການຂອງລັດຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມລົງທຶນເພື່ອພັດທະນາດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງແລະໂລຈິສຕິກ ນັ້ນ.
ທ່ານວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຄຳສັ່ງເລກທີ 99 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບວັນທີ 20 ຕຸລາ 2020 ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນລາວແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມລົງທຶນເພື່ອພັດທະນາດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ແລະໂລຈິສຕິກ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບປະເທດສະມາຊິກໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນນັ້ນ ຖືເປັນໂຄງການທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ທັງນີ້ ຈະໃຫ້ການສົ່ງເສີມທັງໃນຮູບແບບການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດ-ເອກະຊົນ ຫຼື PPP ແລະຮູູບແບບເອກະຊົນລົງທຶນແລ້ວບໍລິຫານແລະໂອນໂຄງການໃຫ້ລັດເມື່ອຄົບສັນຍາສຳປະທານ ຫຼື BOT ໂດຍຈະເຊື່ອມໂຍງກັບທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນສຳຄັນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານວຽງສະຫວັດ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງພັດທະນາ ແລະນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟຕາມຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ-ທາງບົກ ຕາມບັນດາແລວເສດຖະກິດ ແລະກຳນົດມາດຕະຖານ ເທັກນິກ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງຮ່າງມີຄວາມທົນທານ ປັບປຸງຂະແໜງໂລຈິສຕິກ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກໍ່ສ້າງສາງພັກເຄື່ອງຖ່າຍສິນຄ້າ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ດ້ວຍຮູບແບບການລົງທຶນແບບສຳປະທານກໍ່ສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ-ມອບໂອນ (BOT) ແລະການລົງທຶນແບບຮຸ້ນສ່ວນລະຫວ່າງລັດກັບເອກະຊົນ (PPP) ແນໃສ່ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກແກ່ ໂລຈິສຕິກ ແລະສອດຄ້ອງກັບອາຊຽນ.”
ພ້ອມກັນນີ້ ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບດຳເນນການສົ່ງເສີມບໍລິສັດເອກະຊົນລາວແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາຮ່ວມລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ໂດຍສຳລັບໃນປີ 2021 ນີ້ ກໍມີເຖິງ 184 ໂຄງການທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງການໃຫ້ພາກເອກະຊົນຮ່ວມລົງທຶນດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນໃນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າແລະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດນັ້ນ ກໍຍັງຖືເປັນຂະແໜງການບູລິມະສິດທີ່ລັດຖະບານລາວຕ້ອງການສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນລາວແລະຕ່າງຊາດເຂົ້າມາລົງທຶນເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະເປັນຂະແໜງການທີ່ສ້າງລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ເກືອບ 2,000 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2020.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນລາວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລາວປັດຈຸບັນນີ້ ກໍແມ່ນການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບສຳປະທານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລະຫວ່າງພາກລັດກັບພາກເອກະຊົນ ຊຶ່ງມີສາເຫດມາຈາກການທີ່ເອກະຊົນລາວ ໄດ້ຂາຍຕໍ່ສຳປະທານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດ ເພາະບໍ່ມີເງິນທຶນທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການອະນຸມັດສຳປະທານເຫັນວ່າ ເປັນການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຈຶ່ງໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງກັນເປັນຄະດີຄວາມໃນສານເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນລາວ ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງເຖິງກໍລະນີທີ່ຂັດແຍ້ງໃນແຂວງຄຳມ່ວນໃນເວລານີ້ວ່າ:
“ດຽວນີ້ບໍ່ແຮ່ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນນີ້ບໍ່ມີໂຄງການໃດທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ ຄົນລາວຂໍສຳປະທານນຳລັດຖະບານໄດ້ແລ້ວບໍ່ມີທຶນ ກະເອົາຕ່າງປະເທດມາເຮັດ ເອົາຈີນມາເຮັດ ເອົາອອສເຕຣເລຍມາເຮັດ ແລ້ວຜິດກັນຂໍ້ຂັດແຍ້ງອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນ ປັດຈຸບັນນີ້ສານຫຼືວ່າ ໄອຍະການນີ້ບອກວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນຄະດີແພ່ງ ມີສັນຍາ ຕຳ-ວດບອກບໍ່ແມ່ນອັນນີ້ຂ້ອຍຕ້ອງຈັບ ເຫດຜົນຂອງມັນແທ້ໆແລ້ວແມ່ນຍ້ອນຄົນລາວເຮົານີ້ ໄດ້ໂຄງການແລ້ວໄປໃຫ້ຕ່າງປະເທດສຳປະທານ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍລິສັດຕ່າງຊາດໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວພຽງ 23 ໂຄງການແລະມີມູນຄ່າລົງທຶນລວມ 2,064 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນໃນປີ 2020 ທີ່ລົດລົງເກີນກວ່າ 80 ເປີເຊັນ ທຽບກັບປີ 2019 ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກ ແລະພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ມີການນຳເງິນທຶນຕົວຈິງເຂົ້າມາລາວພຽງ 17 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນຂອງມູນຄ່າລົງທຶນທັງໝົດທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການລົງທຶນຂອງຈີນທີ່ມີມູນຄ່າລວມກວ່າ 12,000 ລ້ານໂດລາ ໃນ 777 ໂຄງການ ຖືເປັນຜູ້ລົງທຶນອັນດັບ 1 ໃນລາວຕິດຕາມດ້ວຍໄທ ທີ່ມີມູນຄ່າລົງທຶນ 4,495 ລ້ານໂດລາ ໃນ 752 ໂຄງການ ສ່ວນຫວຽດນາມ ມີມູນຄ່າລົງທຶນ 4,100 ລ້ານໂດລາ 258 ໂຄງການ ຈັດເປັນອັນດັບ 3 ໂດຍທາງການລາວໄດ້ອະນຸຍາດສຳປະທານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃຫ້ເອກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງຊາດ 649 ລາຍໃນ 942 ກິດຈະການ ທັງນີ້ ຜົນຜະລິດຈາກບໍ່ແຮ່ແລະດ້ານໄຟຟ້າ ຄິດເປັນ 12 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ໃນລາວ.
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