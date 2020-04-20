ລັດຖະບານລາວ ຈັດຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ທ່າມກາງການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19

ລັດຖະບານລາວຈັດຕັ້ງໜ່ວຍສະເພາະກິດ ເພື່ອຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າໃນທ່າມກາງການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ເພາະມີການສວຍໂອກາດປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ຖະແຫລງວ່າ ການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍສະເພາະກິດເພື່ອຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າໃນທ່າມກາງການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຕ້ອງການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ເກີດຈາກການສວຍໂອກາດປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຂອງບັນດາພໍ່ຄ້າຄົນກາງໃນທ່າມກາງການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ໃນປັດຈຸບັນ ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕະບັດມີປະສິດທິຜົນຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງໃຫ້ອຳນາດແກ່ໜ່ວຍສະເພາະກິດ ໃນການລົງໂທດພໍ່ຄ້າທີ່ສວຍໂອກາດດັ່ງກ່າວດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມຈິດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຄະນະອັນນີ້ນິ ມີໜ້າທີ່ຕິດຕາມ ກວດກາ ຄຸ້ມຄອງລາຄາ ພ້ອມນີ້ກໍໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະການປັບໃໝ ລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ທີ່ກັກຕຸນ ຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ເປັນຕົ້ນ ຜ້າປິດປາກ ນ້ຳຢາລ້າງມື ຢາປົວພະຍາດ ອຸປະກອນການແພດ ເຂົ້າ ອາຫານ ນ້ຳດື່ມ ແລະອື່ນໆຢ່າງເດັດຂາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບົດແນະນຳຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະບັນດານິຕິກຳ ມາດຕະການອື່ນໆຂອງຄະນະສະເພາະກິດຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.”
ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ກຳນົດລາຄາຈຳໜ່າຍສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກທີ່ຈຳເປັນໄວ້ ຫຼາຍາລາຍການດ້ວຍກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົ້າສານທີ່ກຳນົດລາຄາຈຳໜ່າຍໄວ້ທີ່ລະດັບ 9,000 ກີບ ແລະ 8,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມສຳລັບເຂົ້າໜຽວຊັ້ນ 1 ແລະຊັ້ນ 2 ສ່ວນເຂົ້າຈ້າວຊະນິດພິເສດ ແລະຊະນິດທຳມະດານັ້ນ ກໍໄດ້ກຳນົດລາຄາຈຳໜ່າຍໄວ້ບໍ່ເກີນ 10,000 ກີບ ແລະ 8,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ຕາມລຳດັບ ພ້ອມກັນນີ້ ກໍໄດ້ກຳນົດລາຄາຊີ້ນງົວ-ຄວາຍປະເພດ 1 ແລະ 2 ໄວ້ທີ່ລະດັບ 70,000 ກີບ ແລະ 65,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ຊີ້ນໝູປະເພດທີ 1 ແລະ 2 ລາຄາ 40,000 ກີບ ແລະ 35,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ໄຂ່ໄກ່ເບີ 1 ແລະເບີ 2 ລາຄາແຕະລະ 35,000 ກີບ ແລະ 30,000 ກີບ ສ່ວນໄຂ່ໄກ່ເບີ 3-4-5 ແຕະລະບໍ່ເກີນ 28,000 ກີບ ຊີ້ນໄກ່ພັນ ແລະໄກ່ລາດລາຄາ 25,000 ກີບ ແລະ 50,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ປານິນແລະປາດຸກ 25,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ໝີ່ໄວໄວ-ໝີ່ຢຳຢຳ 45,000 ກີບຕໍ່ແກັດ ສ່ວນລາຄານ້ຳມັນກໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມການປະກາດຂອງກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ທີ່ກຳນົດລາຄາຕາມກົນໄກໃນຕະຫຼາດໂລກເປັນສຳຄັນ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ຫຼື ADB ໃນລາວ ຢືນຢັນວ່າ ເງິນກີບຍັງມີທ່າອ່ຽງອ່ອນຄ່າລົງອີກ ເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນບາດແລະໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະມີສາເຫດມາຈາກບັນຫາການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ແລ້ວ ການຂາດດຸນການຄ້າ ແລະການຂາດດຸນບັນຊີໝຸນວຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາກທຸລະກິດໃນລາວຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອຊຳລະລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆນັ້ນ ກໍນັບເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນລາຄາລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກໃນລາວປັບຕົວສູງຂຶ້ນທຸກລາຍການສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ລວມເຖິງເຂົ້າສານທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກການຜະລິດທີ່ໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທັງນາປີ ແລະນາແຊງໃນ 2 ລະດູຕິດຕໍ່ກັນ ອັນເປັນຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງທັງໃນປີ 2018 ແລະປີ 2019 ນັ້ນເອງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ກໍຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນ ສ່ວນທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານລາວ ກໍລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍ ເພາະການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະເອກະຊົນລາວຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊຳລະລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍກອງທຶນການເງິນສາກົນ ຫຼື IMF ປະເມີນວ່າ ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານລາວ ມີມູນຄ່າຕ່ຳກວ່າ 1,000 ລ້ານໂດລາ ຫຼືທຽບໄດ້ກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດພຽງບໍ່ເຖິງ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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