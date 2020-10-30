ລັດຖະບານ ລາວ ວາງແຜນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລ ໃຫ້ກວມໃນທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2025

ລັດຖະບານ ລາວ ວາງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລ ໃຫ້ກວມໃນທົ່ວປະເທດໃນປີ 2025 ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໃນດ້ານເງິນທຶນ ແລະ ດ້ານເທັກໂນໂລຈີຢ່າງຄົບວົງຈອນຈາກທາງການ ຈີນ.
ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານຖະແຫຼງວ່າແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ 9 ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງປີ 2021-2025 ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າຈະພັດທະນາເສດຖະກິດ ລາວ ໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນທົ່ວປະເທດ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນມິດຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືກັບ ຈີນ ນັ້ນຖືເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດທັງໃນດ້ານເງິນທຶນ ແລະ ດ້ານເທັກໂນໂລຈີການສື່ສານຢ່າງຄົບວົງຈອນ ທັງນີ້ໂດຍຄາດຫວັງວ່າ ການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບດິຈິຕອລໃນພາກທຸລະກິດຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ ລາວ ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໃນ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ ທັງຍັງຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ຈັດເກັບລາຍໄດ້ຕ່າງໆໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ທັນສະໄໝ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
“ແຜນການພັດທະນາວຽກງານ 2021-2025 ຫັນວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ເປັນອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ ເປັນສື່ກາງໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າຫາການບໍລິການ Smart Service ຕ່າງໆຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍລະບົບດິຈິຕອລ ເພື່ອຂັບເລື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດິຈິຕອລ ໃນຕົ້ນປີ 2020 ລັດຖະບານກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການຊຳລະສະສາງ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຜ່ານໂທລະສັບມືຖື.”
ສ່ວນທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງລະບົບ ອີເລັກໂທຣນິກ ທັນສະໄໝເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນ ແລະ ບັນດາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆໄວ້ທີ່ດ່ານສາກົນ 24 ແຫ່ງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 3 ແຫ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມການບໍລິການແບບປະຕູດຽວຂອງກົມພາສີໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວໃນປີ 2020 ນີ້ ໂດຍແນໃສ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າລະບົບດັ່ງກ່າວສາມາດຮອງຮັບການແຈ້ງເສຍພາສີຂອງນັກທຸລະກິດໄດ້ໂດຍລະບົບອີເລັກໂທຣນິກທີ່ດ່ານສາກົນທັງ 24 ແຫ່ງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງ 3 ແຫ່ງທີ່ເຊື່ອມກັບລະບົບປະຕູດຽວຂອງກົມພາສີທີ່ເອີ້ນວ່າລະບົບ ASYCUDA ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສົມດີ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ພວກເຮົາໄດ້ຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການເກັບລາຍຮັບເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບ ASYCUDA ໃນການແຈ້ງພາສີໃນ 24 ດ່ານສາກົນ 3 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຊື່ອມໂຍງກັນກັບກົມພາສີ ນອກຈາກນັ້ນກໍໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນເນີ ເພື່ອກວດກາສິນຄ້ານຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກໃຫ້ມັນສະດວກ ແລະ ການຊຳລະສະສາງພາກສີອາກອນຕ່າງໆຜ່ານລະບົບທະນາຄານ.”
ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານ ລາວ ເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນໄດ້ 11,422 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 92.72 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ ຫາກແຕ່ກໍເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 580 ຕື້ກີບ ຫຼື 5.8 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເພາະວ່າໄດ້ເລີ້ມນຳໃຊ້ລະບົບ Electronic ທີ່ທັນສະໄໝຢູ່ດ່ານສາກົນບາງດ່ານ ນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະການທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບເພີ້ມຂຶ້ນ ທັງຍັງມີບັນດານັກທຸລະກິດການຄ້າໄດ້ເຂົ້າເຖິງລະບົບແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 60 ເປີເຊັນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການລາວໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 13,590 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງເທົ່າກັບ 7.8 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ປີ 2020 ແລະເພີ້ມຂຶ້ນ 13.2 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2019.
ທາງດ້ານທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຖະແຫຼງວ່າໃນແຜນການງົບປະມານປະຈຳປີ 2020 ລັດຖະບານລາວຈະຄວບຄຸມການຂາດດຸນງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 3.77 ເປີເຊັນຂອງ GDP ທັງນີ້ດ້ວຍການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ໃນມູນຄ່າລວມ 28,997 ຕື້ກີບ ຄຶດເປັນ 16.31 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ແລະຄຸມລາຍຈ່າຍໃຫ້ຢູ່ໃນມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 35,693 ຕື້ກີບ ຄຶດເປັນ 20.08 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP.
ຫາກແຕ່ວ່າດ້ວຍການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ກໍເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ຄາດວ່າຈະຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ບໍ່ເກີນ 70 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ 2020 ກໍຄືໃນມູນຄ່າລວມບໍ່ເກີນ 20,298 ຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນໃນດ້ານລາຍຈ່າຍຈະຕ້ອງໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນເອງ.
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