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ລັດຖະບານ ລາວ ວາງແຜນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລ ໃຫ້ກວມໃນທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2025

ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຕົວລະບົບອິນເຕີເນັດ 5G.

ລັດຖະບານ ລາວ ວາງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລ ໃຫ້ກວມໃນທົ່ວປະເທດໃນປີ 2025 ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໃນດ້ານເງິນທຶນ ແລະ ດ້ານເທັກໂນໂລຈີຢ່າງຄົບວົງຈອນຈາກທາງການ ຈີນ.

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ຟັງລາຍງານ ລັດຖະບານ ລາວ ວາງແຜນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລ ໃຫ້ກວມໃນທົ່ວປະເທດໃນປີ 2025
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານຖະແຫຼງວ່າແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ 9 ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງປີ 2021-2025 ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າຈະພັດທະນາເສດຖະກິດ ລາວ ໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນທົ່ວປະເທດ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນມິດຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືກັບ ຈີນ ນັ້ນຖືເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດທັງໃນດ້ານເງິນທຶນ ແລະ ດ້ານເທັກໂນໂລຈີການສື່ສານຢ່າງຄົບວົງຈອນ ທັງນີ້ໂດຍຄາດຫວັງວ່າ ການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບດິຈິຕອລໃນພາກທຸລະກິດຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ ລາວ ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໃນ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ ທັງຍັງຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ຈັດເກັບລາຍໄດ້ຕ່າງໆໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ທັນສະໄໝ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ

“ແຜນການພັດທະນາວຽກງານ 2021-2025 ຫັນວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ເປັນອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ ເປັນສື່ກາງໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າຫາການບໍລິການ Smart Service ຕ່າງໆຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍລະບົບດິຈິຕອລ ເພື່ອຂັບເລື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດິຈິຕອລ ໃນຕົ້ນປີ 2020 ລັດຖະບານກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການຊຳລະສະສາງ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຜ່ານໂທລະສັບມືຖື.”

ສ່ວນທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງລະບົບ ອີເລັກໂທຣນິກ ທັນສະໄໝເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນ ແລະ ບັນດາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆໄວ້ທີ່ດ່ານສາກົນ 24 ແຫ່ງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 3 ແຫ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມການບໍລິການແບບປະຕູດຽວຂອງກົມພາສີໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວໃນປີ 2020 ນີ້ ໂດຍແນໃສ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າລະບົບດັ່ງກ່າວສາມາດຮອງຮັບການແຈ້ງເສຍພາສີຂອງນັກທຸລະກິດໄດ້ໂດຍລະບົບອີເລັກໂທຣນິກທີ່ດ່ານສາກົນທັງ 24 ແຫ່ງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງ 3 ແຫ່ງທີ່ເຊື່ອມກັບລະບົບປະຕູດຽວຂອງກົມພາສີທີ່ເອີ້ນວ່າລະບົບ ASYCUDA ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສົມດີ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ

“ພວກເຮົາໄດ້ຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການເກັບລາຍຮັບເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບ ASYCUDA ໃນການແຈ້ງພາສີໃນ 24 ດ່ານສາກົນ 3 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຊື່ອມໂຍງກັນກັບກົມພາສີ ນອກຈາກນັ້ນກໍໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນເນີ ເພື່ອກວດກາສິນຄ້ານຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກໃຫ້ມັນສະດວກ ແລະ ການຊຳລະສະສາງພາກສີອາກອນຕ່າງໆຜ່ານລະບົບທະນາຄານ.”

ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານ ລາວ ເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນໄດ້ 11,422 ຕື້ກີບ ເທົ່າ​ກັບ 92.72 ເປີ​ເຊັນຂອງ​ແຜນ​ການ​ປີ ຫາກ​ແຕ່​ກໍ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 580 ຕື້​ກີບ ຫຼື 5.8 ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2018 ເພາະ​ວ່າ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ Electronic ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ຢູ່​ດ່ານ​ສາ​ກົນ​ບາງ​ດ່ານ ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 2019 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ແລ​ະ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລ​ະ​ບົບ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ທັງ​ຍັງ​ມີບັນ​ດາ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ການ​ຄ້າ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ລະ​ບົບ​ແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 60 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທາງ​ການ​ລາວ​ໝັ້ນ​ໃຈວ່າ ຈ​ະ​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ຈາກພາ​ສີອ​າ​ກອນໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນເປັນ 13,590 ຕື້​ກີບ ຊຶ່ງ​ເທົ່າ​ກັບ 7.8 ເປີ​ເຊັນ ຂອງຍອດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ລວມ​ພາຍ​ໃນ (GDP) ປີ 2020 ແລະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 13.2 ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ​ການ​ປີ 2019.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ​ສ​ອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ, ຮອງນ​າ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ​ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ ຖະ​ແຫຼງວ່າໃນ​ແຜນ​ການ​ງົບ​ປະ​ມານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2020 ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ງົບ​ປະ​ມານໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 3.77 ເປີ​ເຊັນຂອງ GDP ທັງ​ນີ້​ດ້ວຍ​ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 28,997 ຕື້ກີ​ບ ຄຶດ​ເປັນ 16.31 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ແລະ​ຄຸມ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ບໍ່​ເກີນ 35,693 ຕື້​ກີບ ຄຶດ​ເປັນ 20.08 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP.

ຫາກແຕ່ວ່າດ້ວຍການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ກໍເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ຄາດວ່າຈະຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ບໍ່ເກີນ 70 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ 2020 ກໍຄືໃນມູນຄ່າລວມບໍ່ເກີນ 20,298 ຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນໃນດ້ານລາຍຈ່າຍຈະຕ້ອງໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນເອງ.

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