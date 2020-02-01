ລັດຖະບານລາວຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດລະດັບຊາດ ເພື່ອກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ Corona ທັງສືບຕໍ່ການກວດສຸຂະພາບຊາວຈີນ ແລະຊາວຕ່າງຊາດທຸກຄົນ ທີ່ເດີນທາງຈາກຈີນເຂົ້າມາລາວ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຢືນຢັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອການສະກັດກັ້ນພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ Corona ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາແຜ່ລະບາດໃນລາວ ຍັງດຳເນີນການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍລັດຖະບານລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດລະດັບຊາດ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການດ້ວຍກັນ ຄືການກວດກາຈຸດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ການກະກຽມຈຸດບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ວປະເທດ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຢາງກວ້າງຂວາງ ການແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການອຸບປະໂພກບໍລິໂພກ ທີ່ຂາດການອະນາໄມ ການເກັບກຳສະຖິຕິ ແລະກວດສຸຂະພາບຜູ້ເດີນທາງ ການຄວບຄຸມລາຄາອຸບປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະວາງແຜນເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະການກະກຽມງົບປະມານເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ຈຳເປັນໃນຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນກອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ປັດຈຸບັນນີ້ເຮົາຕິດຕາມທັງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງນັກສຶກສາ ແລະກໍຄົນລາວເຮົາທີ່ເດີນທາງມາຈາກ ສປ ຈີນ ຖ້າວ່າມີອາການຫຍັງ ພວກເຮົາໄດ້ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບກະໄດ້ແຈ້ງການໄປໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ກວດກາບ່ອນນຳເຂົ້າ-ອອກ ດ່ານຕ່າງໆໃນ 27 ດ່ານນນີ້ ພວກເຮົາກະຕຽມພ້ອມ ແລະພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບເລື້ອງຂ່າວສານ ເລື້ອງວິເຄາະ ເລື້ອງກັນພະຍາດ ເລື້ອງປິ່ນປົວ ເລື້ອງຄວບຄຸມຫັ້ນແຫລະ ຄືສູນວິເຄາະລະບາດວິທະຍານີ້ກໍໃຫ້ເຮັດໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ.”
ທັງນີ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ມີໜັງສືແຈ້ງການເລກທີ 030 ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ ປີ 2020 ເລື້ອງການກຽມຄວາມພ້ອມຢູ່ດ່ານ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມ ພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອພະຍາດໄວຣັສ Corona ສາຍພັນໃໝ່ ໂດຍຈັດສົ່ງແຈ້ງການ ໄປເຖິງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂັ້ນແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫົວໜ້າກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ຫົວໜ້າຜະແໜກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຂໍຄວາມຮ່ວມມື ແລະການສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວໜ້າດ່ານສາກົນ ທາງບົກ ແລະດ່ານສະໜາມບິນ ຈະຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທີມງານ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນການເຄື່ອນໄຫວ ຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວຽກງານກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງງານສາທາລະນະສຸກ ປະຈຳຢູ່ດ່ານ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງ ວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ເພື່ອຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ ແລະລາຍງານກໍລະນີທີ່ສົງໄສຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍເນັ້ນໜັກແຂວງທີ່ຕິດຕໍ່ຊາຍແດນກັບຈີນ ເຊັ່ນແຂວງຜົ້ງສາລີ ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະອຸດົມໄຊ ລວມເຖິງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ສະໜາມບິນສາກົນຫຼວງພະບາງ ແລະດ່ານອື່ນໆ ທີ່ມີຜູ້ໂດຍສານເຂົ້າ-ອອກລາວ.ພ້ອມກັນນີ້ດ່ານສາກົນຕ່າງໆຍັງຈະຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແກ່ຜູ້ໂດຍສານທີ່ເດີນທາງເຂົ້າອອກລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ສື່ສິ່ງພິມ ແລະການປະກາດເທິງເຮືອບິນ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດສັນ ກະກຽມສະຖານທີ່ເພື່ອ ຄັດອອກຜູ້ໂດຍສານທີ່ເດີນທາງມາຈາກຈີນ ແລະກຳໜົດເສັ້ນທາງເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບຈາກດ່ານໄປໂຮງໝໍ ຮວມເຖິງການຈັດເຝິກອົບໂຮມກ່ຽວກັບວຽກງານກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ໃຫ້ພະນັກງານປະຈຳດ່ານດ້ວຍ ໂດຍກະຊວງສາທາລະສະສຸກໄດ້ຕັ້ງສູນປະສານງານໃນຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.
ໂດຍໃນປິ 2019 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນເດີນທາງມາລາວຈຳນວນ 1,022,724 ຄົນ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນ 27 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ຫຼືຄິດເປັນຈຳນວນສະເລ່ຍ 2,800 ຄົນ ໃນແຕ່ລະວັນ ສ່ວນໃນປີ 2020 ກໍຄາດວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນເດີນທາງເຂົ້າມາລາວຫຼາຍກວ່າ 1,290,000 ຄົນ ຫາກແຕ່ວ່າເມື່ອເກີດບັນຫາພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ Corona ສາຍພັນໃໝ່ໃນເວລານີ້ ຈຶ່ງບໍ່ແນ່ວ່າ ຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈິງຫຼືບໍ່ ເພາະວ່າຕົ້ນຕໍຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຄືເມືອງວູຮານ ໃນພາກກາງຂອງຈີນ. ສະນັ້ນຖ້າຫາກການຈັດຕັ້ງມາດຕະການສະກັດກັ້ນໃນລາວມີປະສິດທິຜົນຕ່ຳ ແລະ ຊາວຈີນຍັງເດີນທາງມາລາວເພີ້ມຂຶ້ນຍ່ອມມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວຈະເກີດການລະບາດຢູ່ໃນລາວໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງບໍ່ມີລາຍງານການຕິດເຊື້ອໃນລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍຕາມ.
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