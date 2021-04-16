ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ລາວ

ລັດຖະບານ ລາວ ວາງແຜນທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນກັນ COVID-19 ໃຫ້ໄດ້ 70 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນ ລາວ ທັງໝົດ ພາຍໃນປີ 2023

ພິທີມອບອຸບປະກອນການແພດ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຈາກສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ

ລັດຖະບານ ລາວ ວາງແຜນການທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສ COVID-19 ໃຫ້ໄດ້ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ລາວ ທັງໝົດໃນປີ 2023 ສ່ວນປີ 2021 ນີ້ຈະໃຫ້ບູລິມະສິດກັບກຸ່ມສ່ຽງຫຼືກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 1.5 ລ້ານຄົນ.

Embed
ຟັງລາຍງານ ລັດຖະບານ ລາວ ວາງແຜນການ ທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນ ກັນໄວຣັສ COVID-19 ໃຫ້ໄດ້ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ລາວ ທັງໝົດໃນປີ 2023
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:05:27 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຖະແຫຼງວ່າ ການດຳ ເນີນການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສ COVID-19 ໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ລາວ ກໍຄື 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ລາວ ທັງໝົດນັ້ນຄາດໝາຍວ່າ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາດຳເນີນການນັບຈາກປັດຈຸບັນນີ້ເຖິງປີ 2023 ຈຶ່ງຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເນື່ອງຈາກວ່າລັດຖະບານ ລາວ ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ຈຶ່ງຕ້ອງເພິ່ງພາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ໂດຍເມື່ອພິຈາລະນາການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ ລາວ ໄດ້ຮັບຈາກຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາກັບໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2021 ນີ້ຈຶ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສ COVID-19 ໃຫ້ກັບພະນັກງານລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ໄດ້ບໍ່ເກີນ 1.5 ລ້ານຄົນ ໂດຍຈະໃຫ້ບູລິມະສິດກັບກຸ່ມສ່ຽງ ຫຼື ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ອນປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພອນປະເສີດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ

“ກຸ່ມທີ່ 1 ແມ່ນພະນັກງານຢູ່ໃນຂົງເຂດຂົນສົ່ງມວນຊົນ, ກຸ່ມທີ 2 ນີ້ກະແມ່ນຜູ້ປະກອບການທ່ອງ ທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ, ກຸ່ມທີ 3 ນີ້ກະແມ່ນຜູ້ປະກອບການໃນຕະຫຼາດ ຂາຍຍົກ ຂາຍຫຍ່ອຍ ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ, ຮ້ານອາຫານ, ກຸ່ມທີ 4 ກໍແມ່ນຂົງເຂດການເງິນຍການທະນາຄານ, ກຸ່ມທີ 5 ຄູອາຈານ ແພດໝໍ ໃນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ກຸ່ມທີ 6 ກະແມ່ນຂົງເຂດໄຟຟ້າ ນໍ້າປະປາ ຊຶ່ງເປັນຂົງເຂດເສດຖະກິດຄໍຫອຍ ຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ໄປເຂົ້າຮັບການສັກວັກຊີນ.”

ທັງນີ້ລັດຖະບານສາມາດຕອບສະໜອງດ້ານງົບປະມານສຳລັບການຈັດຊື້ຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສ COVID-19 ໄດ້ພຽງ 20 ເປີເຊັນຂອງຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດເທົ່ານັ້ນໝາຍຄວາມວ່າການຈັດຫາຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສ COVID-19 ເພື່ອສັກໃຫ້ປະຊາຊົນ ລາວ ນັ້ນກໍຈະຕ້ອງເພິ່ງ ພາການຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກນັ້ນເອງ ໂດຍທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານ ຈີນ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລາວ ດ້ານຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສ COVID-19 ແລ້ວ 3 ຄັ້ງທີ່ມີຈຳນວນລວມກັນເຖິງ 1,102,000 ໂດສ ສ່ວນອົງການອະນາໄມໂລກ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ132,000 ໂດສ ແລະ 2,000 ໂດສທີ່ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ ຈຶ່ງຍັງຕ້ອງຈັດຫາຢາວັກຊີນເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 5,764,000 ໂດສ ເພື່ອສັກໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສ COVID-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 3.5 ລ້ານຄົນ ຫຼື 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ລາວ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານ ລາວ ຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຂຶ້ນອີກທັງຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ກັບບັນດາປະເທດຜູ້ບໍລິ ຈາກ ທັງຍັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ແຕ່ວ່າການສັກຢາວັກຊີນໃນໄລຍະນີ້ ກໍຍັງຈະເປັນການສັກໃຫ້ພະນັກງານລັດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການປະ ຕິບັດງານ ລວມເຖິງຜູ້ທີ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ລັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ຢືນຢັນວ່າ

“ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົານີ້ໃຫ້ກວມໄດ້ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຂອງພວກເຮົາຫຼືປະມານ 3.5 ລ້ານ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນກໍລະນີທີ່ວ່າເຮົາມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະເດີນທາງໄປເຮັດວຽກງານທາງດ້ານລັດຖະການ ຫຼືວ່າອື່ນໆຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສັກ ອັນນີ້ທາງຄະນະສະເພາະກິດກໍຄືກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງພວກເຮົາກໍຈະພິຈາລະນາເປັນລາຍໆໄປ.”

ທັງນີ້ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສ COVID-19 ຈາກກຸ່ມບໍລິ ສັດ Sino-Pharm ຂອງລັດຖະບານ ຈີນ ຈຳນວນ 1,102,000 ໂດສ ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2020 ຫາເດືອນມີນາ 2021 ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ສັກໃຫ້ກັບພະນັກງານລັດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດງານໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ ແລະ ບໍ່ປາກົດວ່າມີຜົນຂ້າງຄຽງອັນຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ຈຶ່ງໄດ້ແຈກຢາຍຢາວັກຊີນໄປໃຫ້ທຸກແຂວງ ເພື່ອສັກໃຫ້ກັບພະນັກງານລັດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນເດືອນເມສາ 2021 ນີ້.

ສ່ວນການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປນັ້ນ ກໍຈະຕ້ອງລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສັ່ງຊື້ຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ WHO ໃນຖານະທີ່ ລາວ ເອງກໍເປັນ 1 ໃນ 92 ປະເທດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຢາວັກຊີນ ສຳລັບປະຊາຊົນ 1.4 ລ້ານຄົນ ຫຼື 20 ເປີ ເຊັນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນ ລາວ ທັງໝົດ ຊຶ່ງເມື່ອລວມກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ ລາວ ໄດ້ຮັບແລ້ວນັ້ນ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອອີກກວ່າ 5.9 ລ້ານໂດສ ທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງຈັດຫາຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສ WHO ໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມເຕີມຂຶ້ນອີກ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG