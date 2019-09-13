ລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງຟື້ນຟູປ່າທຳມະຊາດ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່
500,000 ກວ່າເຮັກຕາໃນປີ 2020 ຈຶ່ງຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການເພີ່ມອັດຕາການປົກ
ຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ.
ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນ
ວ່າ ການທີ່ລາວ ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການເພີ່ມອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້
ໃຫ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນປີ 2020 ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ່າຍ ເພາະປ່າໄມ້
ໃນລາວໃນປັດຈຸບັນ ມີອັດຕາການປົກຫຸ້ມຄິດເປັນ 67.2 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ຫຼື
15.91 ລ້ານເຮັກຕາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງເພີ່ມພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 584,000 ເຮັກຕາ ຫຼື
ຄິດເປັນ 2.8 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດພາຍໃນໄລຍະເວລາບໍ່ເຖິງ 16 ເດືອນຂ້າງໜ້າ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນພາກລັດຖະບານສາມາດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ທຸກປີ ໂດຍມີສາເຫດຈາກການຂາດແຄນງົບ
ປະມານໃນພາກລັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຟື້ນຟູ
ປ່າທຳມະຊາດໃນເຂດປ່າເສື່ອມໂຊມເປັນຫຼັກ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ລຽນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ການຟື້ນຟູນີ້ ອັນນຶ່ງແມ່ນການຟື້ນຟູປ່າດ້ວຍທຳມະຊາດ ແລະ ການປູກໄມ້ ພວກເຮົາ
ເຮັດ 2 ຮູບແບບ ການຟື້ນຟູແບບທຳມະຊາດນີ້ ແມ່ນກຳນົດເອົາເຂດທີ່ເສື່ອມໂຊມໄປ
ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາບໍ່ໃຫ້ມີການບຸກລຸກທຳລາຍ ປ່ອຍໃຫ້ປ່າໄມ້ມີການຟື້ນຟູແບບທຳ
ມະຊາດ ປະເທດພວກເຮົາແມ່ນວ່າຮູບແບບນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ດີກວ່າໝູ່ ເພາະວ່າປ່າໄມ້ນີ້ ຄັນ
ຖ້າວ່າປະມັນຈັກ 2-3 ປີ ມັນກະອາດຟື້ນຟູໂດຍມັນເອງໄດ້ ສ່ວນການປູກໄມ້ ປະຕິບັດ
ໄດ້ທັງໝົດ 486,000 (ເຮັກຕາ) ໄມ້ປູກນີ້ ກະມີຢາງພາລາ, ໄມ້ວິກ, ໄມ້ສັກ, ໄມ້ເກດສະ
ໜາ ແລະ ໄມ້ພື້ນເມືອງອື່ນໆ."
ທາງດ້ານທ່ານ ບຸນປັນ ດວງລາຕີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກແຂວງຄຳມ່ວນ ຖະ
ແຫຼງວ່າການປູກໄມ້ຢູ່ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນ
ພື້ນທີ່ທັງໝົດ 27,290 ເຮັກຕາ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ເປັນປ່າໄມ້ທີ່ປູກໂດຍບໍລິສັດເອກະຊົນ
ທີ່ໄດ້ຮັບສຳປະທານຈາກລັດຖະບານ ລາວ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ໄມ້ທີ່ປູກໂດຍພາກ
ລັດນັ້ນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 30 ເຮັກຕາເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີສາເຫດຈາກການ
ຂາດແຄນທາງດ້ານງົບປະມານໃນພາກລັດນັ້ນເອງ.
ທັງນີ້ໂດຍປ່າໄມ້ໃນລາວ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ລວມ 15.91 ລ້ານເຮັກຕາ ໃນປັດຈຸບັນແບ່ງເປັນ
ປ່າປ້ອງກັນ 7.98 ລ້ານເຮັກຕາ, ປ່າສະຫງວນ 4.93 ລ້ານເຮັກຕາ, ປ່າຜະລິດ 3.1
ລ້ານເຮັກຕາ ແລະ ປ່າໄມ້ທີ່ປູກໂດຍບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສຳປະທານທີ່
ດິນຈາກລັດຖະບານ ລາວ ໃນພື້ນທີ່ລວມເຖິງ 486,600 ເຮັກຕາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງ
ເພີ່ມພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ອີກ 584,000 ເຮັກຕາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ເຖິງ
16.5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນປີ 2020 ດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ກໍບໍ່
ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ເພາະວ່າປ່າໄມ້ທີ່ປູກໃນເຂດສຳປະທານຂອງບໍລິສັດຕ່າງຊາດນັ້ນ
ເປັນສິດຂອງບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ຈະຕັດ ເພື່ອນຳປາແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດ
ຮູບ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ລາວ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ຕາມ
ສັນຍາສຳປະທານ ພ້ອມກັນນັ້ນລັດຖະບານ ລາວ ຍັງຈະຕ້ອງປາບປາມການລັກລອບ
ຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ໂດຍໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດ
ຂາດ ນັບຈາກເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງປິດໂຮງງານປຸງ
ແຕ່ງໄມ້ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວແລ້ວ 1,545 ແຫ່ງ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຍັງກວດພົບການ
ລະເມີດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ເຖິງ 630 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດ 700 ຄົນ
ລວມເຖິງພະນັກງານລັດດ້ວຍ 421 ຄົນ ແລະ ສັ່ງປິດໂຮງເລື່ອຍ 1,206 ແຫ່ງ.
ໃນປີ 2018 ລັດຖະບານນຳໄມ້ທີ່ຍຶດໄດ້ອອກປະມູນຂາຍໄດ້ມູນຄ່າ 51 ກວ່າຕື້ກີບ ແຕ່
ກໍຍັງມີການລັກລອບຕັດໄມ້ເລື້ອຍມາ ທັງນີ້ອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ Global
Witness ລາຍງານວ່າເຂດທີ່ມີການລັກລອບຕັດໄມ້ຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືແຂວງຜົ້ງສາລີ ກັບ
ຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ມີການລັກລອບຂົນໄມ້ໄປ ຈີນ ສ່ວນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນ
ນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຊຽງຂວາງ ນັ້ນ ກໍລັກລອບຂົນໄມ້ ລາວ
ໄປ ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍເຮັດໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເປັນປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້
ລາຍໃຫຍທີ່ສຸດໃນ ອາຊຽນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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