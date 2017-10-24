ລັດຖະບານລາວ ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດລະບຸວ່າ ລັດຖະບານລາວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ
ພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າລະດັບຄາດໝາຍໃນເກືອບທຸກດ້ານ ໂດຍ
ສະເພາະການພັດທະນາຜີມືແຮງງານນັ້ນ.
ທ່ານບຸນປອນ ສີສຸນາດ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະປະທານກຳມາທິການ
ທຸລະກິດເທັກໂນໂນຈີ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຖະແຫລງລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ 8 ທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມແຕ່ວັນທີ 16
ຕຸລາ ຫາວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ນີ້ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ ແລະສັງຄົມຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນລະຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ບໍ່ສາມາດບັນລຸ
ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນເກືອບທຸກດ້ານ ຊຶ່ງຮວມເຖິງຄາດໝາຍ ການຂະຫຍາຍໂຕ
ທາງເສດຖະກິດ ການຜະລິດເຂົເຂົ້າ ການພັດທະນາຜີມືແຮງງານ ແລະການໃຫ້ບໍລິ
ການດ້ານສາທາລະນະສຸກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ີທ່ານບຸນປອນ ໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ
“ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນຈຳ
ນວນນຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເປັນຕົ້ນ ອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP ປະຕິບັດໄດ້ 6.83% ທຽບໃສ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ
ແມ່ນ 7% ຄາດໝາຍການຜະລິດເຂົ້າບັນລຸໄດ້ແຕ່ 98.16% ການພັດທະນາສີມື
ແຮງງານປະຕິບັດໄດ້ແຕ່ 9.7% ຂອງແຜນການ ການສະໜອງແຮງງານໄດ້ແຕ່
47.4% ຂອງແຜນການ ການເຂົ້າເຖິງການປະກັນ ສຸຂະພາບປະຕິບັດໄດ້ 30.7%
ໃນແຜນນຶ່ງ 51% ."
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທືນ ກໍລາຍງານວ່າໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2017ລັດຖະບານລາວສາມາດລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນ ປະຊາ
ຊົນລາວໄດ້ 6,546 ຄອບຄົວໃນ 83 ບ້ານ ຊຶ່ງເທົ່າກັບ 46.6% ຂອງແຜນການປີ
ໂດຍເຂດທີມີປະຊາຊົນຍາກຈົນຫລາຍທີ່ສຸດ ກໍຄືແຂວງສາລະວັນ ບໍ່ແກ້ວ ເຊກອງ
ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ແລະອຸດົມໄຊ ຕາມລຳດັບ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຈະລົບ
ລ້າງຄວາມຍາກຈົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວຫລຸດພົ້ນຈາກການດ້ອຍ
ພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງກາຍໃນປີ 2020 ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ມີຄົນ
ທຸກຍາກຫລົງເຫລືອຢູ່ໃນລາວເລີຍແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ເປົ້າໝາຍລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ຈົນໃນລາວ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຢູ່ມີກິນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເມື່ອເຈັບປ່ວຍ ລູກ
ຫລານໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີການຜະລິດເພື່ອກຸ້ມຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ
ຍືນຍົງ.
ໂດຍໃນແຜນການປະຈໍາສົກປີ 2015-2016 ທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງ
ເປົ້າໝາຍລົບລ້າງບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໃຫ່້ໄດ້ໃນ 179 ບ້ານ ຫລືຄິດ
ເປັນ 0.48% ຂອງບ້ານທຸກຍາກທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ. ຫາກແຕ່ຈາກການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຕຈິງກໍສາມາດບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ 50 ບ້ານ ຫລືຄິດເປັນ 0.03% ເທົ່ານັ້ນຂອງ
ບ້ານທຸກຍາກທັງໝົດ 1,736 ບ້ານ.
ທາງດ້ານຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງລາຍ
ງານວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດປີ 2017 ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ
ທີ່ຈະລົບລ້າງບັນຫາທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 5,580 ຄອບຄົວ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ຍັງເຫລືອ 70,924 ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ຫລືຄິດເປັນ 6.09% ຂອງຈຳນວນ
ຄອບຄົວທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດລາວ ພ້ອມກັນນີ້ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລົບ
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງກໍຍັງໄດ້ວາງຄາດໝາຍລົບລ້າງບ້ານທຸກຈົນໃຫ້ໄດ້
178 ບ້ານ ໂດຍຖ້າຫາກຈັດຄັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແທ້ຈິງກໍຈະເຮັດໃຫ້ຍັງເຫລືອບ້ານທຸກຍາກ
ບໍ່ເກີນ 1,511 ບ້ານ ຫລືເທົ່າກັບ 18% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ
ໃນນີ້ກໍຮວມ ເຖິງ 78 ບ້ານ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນບ້ານພັດທະນາຊຶ່ງຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີບ້ານພັດທະນາເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 3,914 ບ້ານ ຫລືເກືອບເຖິງ 46% ຂອງບ້ານທັງໝົດ
ໃນລາວ ທັ້ງນີ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກນານາຊາດ ນັບແຕ່ປີ 1983 ເປັນຕົ້ນມາແລະໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມຍາກຈົນຫລຸດ ລົງຈາກ 48% ຂອງປະຊາກອນໃນປີ 1992 ມາເປັນ 17% ໃນປີໃນປີ 2015 ແລະ 10% ໃນປີ 2016 ແລະຕໍ່າກວ່າ 10% ຂອງປະຊົນລາວທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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