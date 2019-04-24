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ລາວ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ສົ່ງ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ຄືນ​ໃຫ້​ແກ່ ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃນລະດັບຕ່ຳ​ກວ່າ​​ແຜນເປົ້າ​ໝາຍ​

ເນື້ອ​ທີ່ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຕາ​ດິນ ຢູ່ໃນ ສ​ປ​ປ ລາ​ວ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ສົ່ງ​ມອບ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ໃຫ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໄດ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ເປົ້າ​ໜາ​ຍ​ແຜນ​ການ​
ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ທັງ​ຍັງ​ມີ​ການ​ຈັດ​ທຳ​ເອກ​ກະ​ສານ​ປອມ ເພື່ອ​ຍັກ​ຍອກ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ລັດ​ໄປ
​ຂາຍ​ໃຫ້​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ອີກ​ດ້ວຍ ຊຶ່ງ​ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ນັກ​ຂ່າວ ວີ​ໂອ​ເອ
ມີ​ລາ​ຍ​ງານ​ຈາກບ​າງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາ​ຍ​ງານ ເມ​ືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ເປີດ (Open Development Network)
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ລາວ (NGO) ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ​ທາງ​ການ​ລ​າວ
ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ສຳ​ມະ​ໂນ​ທີ່
​ດິນ​ໄວ້​ແລ້ວ 3 ລ້ານກວ່າ​ຕອນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຫາກ​ແຕ່ກໍ​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ອະ​ນຸ​
ຍາດ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ໃຫ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່ 1 ລ້ານກວ່າ​ຕອນ ຫຼື​ຄິດ​ເປັນ
40 ເປີ​ເຊັນກວ່າ​ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ສຳ​ມະ​ໂນ​ທີ່​ດິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຊຶ່ງ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ທ່ານ​ບຸ​ນ​ທອນ ຈິດ​ມະ​ນີ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກໍ​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​
ເປັນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ ແຜນ​ການ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາ​ວ​ໄດ້​ວາງ
​ເອົາ​ໄວ້ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ຕ້ອງເລັ່ງກະ​ຕຸ​ກ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ສານ​
ງານ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຢ່າ​ງໃກ້​ຊິດ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນໃຫ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສາ​ມາດ
​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ສູງ​ຂຶ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ບຸນ​ທອງ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ບັນ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັ​ບ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ດິນ ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ
ທາງ​ກະ​ຊວງ​ກໍ​ຄືຂະ​ແໜງ​ການ​ຢູ່​ແ​ຂວງ ຢູ່​ເມືອງ​ໄດ້​ເອົ​ໃຈ​ໃສ່ ແຕ່​ວ່າ​ກະ​ໂສ້​ ເ​ຫລ້ກັນ​
ໜ້ອຍນຶ່ງ ວ່າ​ໄດ້​ຂຶ້​ນ​ສຳ​ມະ​ໂນ​ດິນແລ້ວ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ປະ​ມານ 3 ລ້ານ​ປ​າຍ​ຕອນ
ແຕ່ວ່າ​ໄດ້​ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ແທ້​ນີ້​ກໍ​ປະ​ມານ​ລ້ານ​ປາຍ​ຕອນ ກໍ​ຄື​ສິ​ໄດ້​ປະ​ມານ 40 ຫາ
50 ເປີ​ເຊັນເທົ່າ​ນັ້ນ​ແຫຼ​ະ.

ສ່ວນ​ທ່ານ​ສົມ​ມາດ ​ພົນ​ເສ​ນາ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ບາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ
ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ກໍ​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ
​ພາບ​ ທັງ​ຍັງ​ກາຍ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຍັກ​ຍອກ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​
ໄປ​ຂາຍ​ໃຫ້ພາກເອກ​ກະ​ຊົນ​ລາວ ແລະ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ​ຢ່າງກວ້າງ
​ຂວາງ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ຍ້ອນ​ວ່າ​ລາວ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ແຜນ​ແມ່​ບົດ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ຈັດ​ສັນທີ່​ດິນ​ແຫ່​ງ​ຊ​າດ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ່​ມີ​
ຫລັກ​ການ​ລວມ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ດຽວ​ກັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ
ຄັນເມື່ອ​ມີ​ການ​ຍັກ​ຍອກ​ເ​ອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ລັດ ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ຈຶ່ງ​ເກີດ​ການບໍ່
​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຕໍ່​ພັກ​ລັດ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ທັງ​ນີ້​ຄະ​ນະ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກ​ສາ​ວິ​ໄຈ ແລະ​ວິ​ເຄາະ​ບັນ​ຫາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ
​ທົ່ວ​ປ​ະ​ເທດລາວ ​ລາຍ​ງານ​ວ່າການ​ຈັດ​ທຳ​ເອກ​ກະ​ສານ​ປອມ​ເພື່ອ​ຍັກ​ຍອກ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​
ລັດ ແລະ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ​ແລ້ວ​ນຳ​ໄປ​ຂາຍ​ໃຫ້​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​
ລ​າວ ແລ​ະ​ຕ່າງ​ຊ​າດ​ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ລາວ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ​ໃນ​ນີ້​ຮວມ​ເຖິງ​
ການ​ປອມ​ແປງ​ໃບ​ຕາ​ດິນ ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ການ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ທັງ​ຈາກ​ທະ​
ນາ​ຄານ​ຂອງ​ລັດ ແລະ​ທະ​ນາ​ຄານ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ໃນ​ລາວ​ດ້ວຍ.

ໂດຍ​ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ສະ​ເພາະ​
ກິດ​ເພື່ອ​ສຶກ​ສາ​ວິ​ໄຈ ແລ​ະ​ວິ​ເຄາະ​ບັນ​ຫາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ລາວ ນັບ​ແຕ່​ປີ
2017 ໂດຍມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ບຸນ​ທອງ ຈິດ​ມະ​ນີ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ເປັນ​ປະ
​ທານ ແລະ​ມີ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າກ​ານ​ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​
ລ້ອມ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ ຊຶ່ງ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ທີ່​ກ່ຽວ
​ຂ້ອງ​ເປັນ​ກຳ​ມະການ ຊຶ່ງ​ຈາ​ກການຈັດ​ຄຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2017-2018 ຜ່ານ
​ມາ​ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ສາ​ມາ​ມາດ​ຍຶດ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ລັດ​ທີ່​ຖືກ​ຍັກ​ຍອກ​ໄປ​ໂດຍຜິດ​ກົດ​ໝາຍ
​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ໄດ້​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ກວ້າງກວ່າ 1 ໝື່ນ​ເຮັກ​ຕາ.

ທາງ​ດ້ານ ດ​ຣ. ວາດ​ສະ​ໜາ ລະ​ອອງ​ປ​ລິວ ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ໃນ​ໄທ
ທຳ​ມະ​ສາດ​ໃນ​ໄທ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສຶກ​ສາ​ວິ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ໃນ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ນໍ້​າ​ທາ
ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ກຳ​ລັງປະ​ເຊີນ​ບັນ​ຫາ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ທີ່​ດິນ​ໃຫ້​ກັບ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​
ຈີນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ຈາກ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ໂຄງ​ການກະ​ເສດພັນ​ທະ​ທີ່
​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຈີນ ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ​ທົ​ງທຶນ​ໃນ​ລາວ
​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້​.

ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ໂຄງ​ການກະ​ເສດ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ບັນ​
ດາ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຈີນ​ເຊັ່ນ​ການ​ປູ​ຢາງ​ພາ​ລາ ໂດຍ​ກະ​ເສດຕະ​ກອນລາວ​ບໍ່​ມີ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ
ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ຈາກ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຈີນ ແລະ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດີນ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ຄັນ​ເມື່ອ​ປາ​ກົດ
​ວ່າ​ຢາງ​ພາ​ລາ​ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ຕົກ​ຕ່ຳ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ກະ​ເສດ​ຕະ​ກອນ ລາວ​ບໍ່ມີ​ເງິນ​ສຳ​ຫລັບ​
ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້ ແລະ​ຖືກ​ຍຶດ​ເອົາ​ດິນ​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ນາຍ​ທຶນ​ຈີນ.

ສະ​ພາບ​ການ​ນີ້​ຍັງ​ມີ​ທ່າ​ອຽງ​ທີກະ​ເສດ​ຕະ​ກອນລາວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ສູນ​ເສຍ​ທີ່​ດິນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​
ດາ​ນາຍ​ທຶນ​ຈີນ​ເພີ້ມ​ຂື້ນ​ອີກ​ເລື້ອຍໆ ເພາະ​ຍັງ​ມີ​ທີ່​ດິນ​ອີກກວ້າງກວ່າ 3 ແສນ​ເຮັກ​ຕາ
ທີ່​ກະ​ເສດ​ຕະ​ກອນລາວ​ຖືກ​ບີບ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ທຳ​ສັນ​ຍາ​ພັນ​ທະ ຮວ​ມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ທຸ​ລະ
​ກິດ​ຈີນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບກະ​ເສດ​ຕະ​ກອນລາວ​ໃນ​ເຂດ​ແຂວງ​ອື່ນໆ.

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