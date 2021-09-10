ລາວຍັງມີງົບປະມານກວ່າ 14 ຕື້ກີບ ເຫຼືອໄວ້ຊື້ວັກຊີນກັນ COVID-19 ເພື່ອສັກໃຫ້ 70 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ພາຍໃນປີ 2022

ລັດຖະບານລາວຍັງມີງົບປະມານຫຼາຍກວ່າ 14 ຕື້ກີບເພື່ອປ້ອງກັນແລະສະໜອງວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສ COVID-19 ເພື່ອສັກຢາໃຫ້ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດພາຍໃນປີ 2022. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມາລາຍງານມາຈາກບາງກອກ.
ທ່ານກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫລງວ່າ ນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2020 ຫາຕົ້ນເດືອນສິງຫາ 2021, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 88 ຕື້ກີບ ແລະໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ຮັບເງິນບໍລິຈາກສົມທົບພາຍໃນປະເທດເປັນມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 20 ຕື້ກີບ ໂດຍໃນນີ້ ກໍໄດ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍໄປແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 6 ຕື້ກີບ ຈຶ່ງຍັງເຫລືອອີກກວ່າ 14 ຕື້ກີບ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານນກິແກ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ມາຮອດວັນທີ 6 ສິງຫາ ປີ 2021 ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດທີ່ມີຢາປິ່ນປົວ ແລະ ເງິນສົດລວມເປັນມູນຄ່າປະມານ 88.34 ຕື້ກີບ, 76.25 ລ້ານໂດລາ, 23.71 ລ້ານບາດ, 13.45 ລ້ານຢວນ, 248.67 ລ້ານເຢນ, 431.33 ລ້ານດົ່ງ. ສ່ວນເງິນຊ່ວຍເຫລືອຈາກສັງຄົມຈໍານວນ 20 ຕື້ກີບ, 50 ລ້ານກີບ ແລະນໍາໃຊ້ແລ້ວ 6 ຕື້ກີບ, ຍັງມີ 14 ຕື້ກີບ ແລະ 50 ລ້ານກີບ, 5.85 ລ້ານໂດລາ, 8.1 ລ້ານບາດ.”
ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ໄດ້ໃນອັດອັດຕາ 50 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນລາວ ທັງໝົດພາຍໃນທ້າຍປີ 2021 ໂດຍນາໆຊາດ ແລະອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລັດຖະບານລາວດ້ານຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ສະເພາະໃນປີ 2021 ຄິດເປັນຈໍານວນລວມກັນກວ່າ 7 ລ້ານ 5 ແສນກວ່າໂດສ ທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການສັກໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ 3 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ຫລື 50 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ຫາກແຕ່ສໍາລັບເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 70 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໃນປີ 2022 ນັ້ນ ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງຈັດຫາຢາດ້ວຍຕົນເອງ ເພາະບໍ່ມີການຊ່ວຍ ເຫລືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມເຕີມອີກໃນປີ 2022 ນັ້ນເອງ.
ສ່ວນທ່ານພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຖະແຫລງວ່າ ທາງການລາວໄດ້ປັບປ່ຽນເປົ້າໝາຍການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວ ຈາກທີ່ວາງໄວ້ເດີມ 22 ເປີເຊັນ ໄດ້ປັບເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 50 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວ ທັງໝົດ ໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້ ມີສາຍເຫດມາຈາກການລະບາດຢ່າງໄວວາຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງຕ້ອງສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕິດພະຍາດເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າທີ່ເປັນຢູ່ໃນເວລານີ້ ດ້ວຍການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະຈະຕ້ອງເລັ່ງຈັດຫາຢາວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານພອນປະເສີດ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ດຽວນີ້ ໝວດເຮົາກະຍັງພວມຢູ່ໃນໄລຍະການປະສານງານປະເທດເພື່ອນມິດ ເຊິ່ງໝວດເຮົາກໍໄດ້ມີການປະສານງານກັບທາງທູດຈີນເພິ່ນກໍມີການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ເພິ່ນຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອສືບຕໍ່ ທັງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລ້ວກໍທາງການຈັດຊື້ ເພາະໝວດເຮົາກໍໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜຸນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນຫລາຍພາກສ່ວນເດ້ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ລັດຖະບານ, ກະຊວງສາທະລະນະສຸກໝວດເຮົາກະແມ່ນພວກເຮົາມີການຈັດສັນເພື່ອຊອກຫາແຫລ່ງວັກຊີນ ໃຫ້ເຂົ້າມາໄວເທົ່າທີ່ໄວໄດ້ທີ່ສຸດ ເພື່ອມາບໍລິການໃຫ້ກັບພໍ່-ແມ່-ປະຊາຊົນ.”
ທັງນີ້ລັດຖະບານຈີນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນດ້ານຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແກ່ລັດຖະບານລາວແລ້ວ 6 ຄັ້ງ ມີຈໍານວນລວມກັນເຖິງ 2,902,000 ໂດສ, ສ່ວນອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ 232,620 ໂດສ ແລະ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຢາວັກຊີນ Johnson & Johnson ຜ່ານ WHO ກວ່າ 1 ລ້ານໂດສ ກັບ 1,43 ກວ່າ ໂດສນັ້ນກໍ່ເປັນການຊ່ວຍເຫລືອຈາກອອສເຕຣເລຍ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ທັງຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ WHO ອີກ 1 ລ້ານໂດສ ໃນໄວໆນີ້.
ນັບແຕ່ວັນທີ່ 11 ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ຈໍານວນຄົນທີ່ຕິດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 49 ຄົນເປັນຫລາຍກວ່າ 16,000 ຄົນ ເມື່ອວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 ສ່ວນປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນເຂັມທີ 1 ກັບເຂັມທີ 2 ແລ້ວນັ້ນ ມີເກີນກວ່າ 2.54 ລ້ານຄົນ ກັບ 1.83 ກວ່າລ້ານຄົນຕາມລໍາດັບ ຊຶ່ງເຊື່ອວ່າ ຈະະສັກຢາໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນປີ 2022 ຢ່າງແນ່ນອນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ