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ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ອະ​ນຸດ​ມັດ​ໃຫ້ 449 ບໍ​ລິ​ສັດ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສຳ​ປະ​ທານ​​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່​ແຮ່

ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່​ແຮ່​ທີ່ ພ​ູ​ເບ້ຍ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ອະ​ນຸ​ມັດ 449 ສຳ​ປະ​ທານ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ ໃຫ້​ກັບ 275 ບໍ​ລິ​ສັດ
​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ນີ້​ໄດ້​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ໂຕ​ຈິງ​ແລ້ວ 141 ກິດ​ຈະ​ການ ໂດຍ​ບໍ່​ຮວມ​ເຖິງ
​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ຄຳ​ມະ​ນີ ອິນ​ທິ​ລ​າດ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ​ບໍ່​ແຮ່ ຢືນ​ຢັນ
​ວ່າ ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ຫາ​ແຫຼ່ງ​ແຮ່​ທາດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ລາວ ໄດ້​ສຳ​ຫຼວດ​ພົບ​ແຮ່​ທາດ
​ແລ້​ວ​ຫາຍກວ່າ 570 ແຫຼ່ງ ທີ່ກວມ​ເອົາ​ເນື້ອ​ທີ່ກວ້າງກວ່າ 162,104 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ມົນ​ທົນ
ຫຼື​ເກືອບ 70 ເປີ​ເຊັນຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ ໂດຍ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ທາງ​ການ​ລາວ ໄດ້​ອະ​ນຸ​
ຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ລາວ ແລະ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໄປ​ແລ້ວ 649 ບໍ​ລິ​ສັດ​ໃນ 942 ກິດ​ຈະ​
ການ ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໂດຍ​ຂັ້ນສູນ​ກ​າງ 275 ບໍ​ລິ​ສັດ​ໃນ 449 ກິດ​ຈະ​ການ​ທີ່​
ໄດ້​ລົງ​ທຶນ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ໂຕ​ຈິງ​ແລ້ວ 79 ບໍ​ລິ​ສັດ​ ໃນ 141 ກິດ​ຈະ​ການ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຄຳ​ມະ​ນີ ໄດ້
​ຖ​ະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1990 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ນີ້ ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ເປີດກວ້າງ ໂດຍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​
ລົງ​ທຶນທັງພາຍ​ໃນແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສາ​ມາດ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້​າ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ທາງ​
ດ້ານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ບໍ່​ແຮ່ ຊຶ່ງ​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ
ໄດ້​ລົງ​ທຶນ​ແລ້ວ 275 ບໍ​ລິ​ສັດ​ຊຶ່ງ​ມີ​ຢູ່ 449 ກິດ​ຈະ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ນີ້ ມີ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ສຳ​
ປະ​ທານ​ຂຸດ​ຄົ້ນ 79 ບໍ​ລິ​ສັດ ມີ​ຢູ່ 141 ກິ​ດຈະ​ການ.”

ສ່ວນ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ ໂດຍ​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ນັ້ນ​ມີ​ຢູ່​ເຖິງ 374 ບໍ​ລິ​ສັດ ໃນ
493 ກິດ​ຈະ​ການ ໂດຍ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ເປັນ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ທັ້ງ​ນີ້​ໂດຍບໍ​ລິ​ສັດ​
ຈາກ​ຈີນ ຖື​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ຂຸດຄົ້ນແຮ່​ທາດ​ໃນ​ລາວ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ຊຶ່ງ​
ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈາກ​ຈີນ​ ໄດ້​ມີ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້​ນ​ແຮ່​ທາດ​ແລ້ວ ເຖິງ 52 ກິດ​
ຈະ​ການ ສ່ວນ​ອີກ​ຫຼາຍກວ່າ 30 ກິດ​ຈະ​ການ​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ແລະ​ຈັດ​ທຳ
​ບົດ​ວິ​ພາກ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ​ເພື່ອ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຕໍ່​ໄປ
ໂດຍ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ທີ່​ມີມູນ​ຄ່າ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຫຼາ​ຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ
ລາວ​ກໍ​ຄື ​ເໝືອງ​ແຮ່​ຢູ່​ທີ່​ເຊ​ໂປນ​ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Lane Xang Mineral ຈຳ​ກັດ​ຈາກ​ຈີນ
ແລະ​ຢູ່​ທີ່​ເຂດ​ພູ​ເບ້ຍ​ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Phoubia Mining ຈຳ​ກັດ​ຈາກ​ປະ​ເທດອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມແຮ່​ທາດ​ຢູ່​ໃນເຂດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Lane Xang Mineral
ຈຳ​ກັດ ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ Phoubia Mining ຈຳ​ກັດ ​ກໍມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ລົດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ໂດຍ
​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ຢູ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຄາດ ​ໝາຍ​ໄດ້​ວ່າ ປະ​ລິ​ມານ
​ແຮ່​ທາດ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ທັງ 2 ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ຍັງ​ເຫຼືອ​ໃຫ້​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ
​ຈົນ​ເຖິງທ້າຍ​ປີ 2020 ແລະ 2021 ຕາ​ມ​ລຳ​ດັບ ໂດຍ​ເໝືອງ​ແຮ່​ທີ່​ເຊ​ໂປນ ຢູ່​ເມືອງ​ວີລະ​
ບຸ​ລີ ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ທີ່​ເລີ້ມ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ແລະ​ຜະ​ລິດ​ຄຳ​ໃນ​ປີ 2003 ແລະ​ທອງແດງ
​ໃນ​ປີ 2005 ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ກໍ​ສາ​ມາດ​ຜະ​ລິດ​ແຮ່​ທາດ​ໄດ້​ລົດ​ລົງ​ນັບ​ມື້ ໂດຍ​ໄດ້​ຢຸດ
ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ແລະ​ຜະ​ລິດ​ຄຳ​ນັບ​ແຕ່​ທ້າຍ​ປີ 2013 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ​ຈຶ່ງ​ຍັງ​ເຫຼືອ​ພຽງ​ການ​ຂຸດ
​ຄົ້ນ​ ແລະຜະ​ລິດ​ທ​ອງ​ແດງ​ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ໃນ​ຕະ​ຫຼອດ​ປີ 2019 ນີ້​ຈະ​ຜະ​ລິດ​ໄດ້​ບໍ່​ເກີນ
80,000 ໂຕນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ສ່ວນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຢູ່​ທີ່ເຂດ​ພູ​ເບ້ຍ​ ໃນ​ແຂວງ​ໄຊ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Phoubia Mining
ຈຳ​ກັດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Pan Australia ນັ້ນ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ແລະ​ຜະ​ລິດ​ຄຳ ທອງ​
ແດງ ແລະ​ເງິນ ຢູ່​ທີ່​ເຂດ​ພູ​ຄຳ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2008 ແລະ​ເລີ້ມ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ແລະ​ຜະ​ລິດ​ຄຳ​
ກັບ​ເງິນ​ຢູ່​ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ຊາຍ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2012​ ເຖິງ 2018 ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ຜະ​ລິດ​ຄຳ​ໄດ້​ໃນ
​ປະ​ລິ​ມານ​ລວມ 1.2 ລ້ານ​ອອນ ທອງ​ແດງ 660,000 ​ກວ່າໂຕນ ແລະ​ແຮ່​ເງິນ 8.1 ລ້ານ​
ໂຕນ ໂດຍ​ໄດ້​ມອບ​ພັນ​ທະ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາ​ວ​ຫຼາຍກວ່າ 716 ລ້ານ ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ
ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ນັ້ນ​ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ບໍ່​ທັນ​ຄົບ​ຖ້ວນ ດັ່ງ​ທີ່
​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງໃນ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂັ້ນ​ແຂວງ​ໄຊ​ສົມ​ບູນ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ.

“ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ມາ​ນີ້ ແມ່ນ​ທາງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Phoubia Mining ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​
ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ແກ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ ບ່ອນ​ທີ່ ທີ່​ດິນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​
ຂອບເຂດ​ບໍ​ລິ​ສັດ ພວກ​ເຮົາ​ກະ​ມີ​ແຕ່​ອີ​ງ​ໃສ່ກົດ​ໝາຍ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້
ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ທາງ​ຂັ້ນ​ເຈົ້າ​ເມືອງ ແລະ​ແຜນ​ການ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ລົງ​ໄປ​ເກັບ​ກຳ
​ຂໍ້​ມູນ​ຕື່​ມອີກ ແລ້ວ​ກະ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ກະ​ວ່າ​ພາຍ​ຫຼັງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ ມີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ແນວ​ໃດ​ຫັ້ນ ກະ​ໃຫ້​ລາຍ​ງາ​ນ​ສະ​ພາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ໂດຍ​ເຂດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂອງບໍ​ລິ​ສັດ Phoubia ທີ່ພູ​ຄຳ ແລະ​ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ຊາຍດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້
ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ຮວມກວ້າງກວ່າ 2,600 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ມົນ​ທົນ ທີ່ກວມ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ ແລະ​ສິ່ງ​ປູກ​ສ້າງ
​ຂອງ​ປະ​ຊຳ​ຊົນ​ລາວ 94 ຄົວ​ເຮືອນ.

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