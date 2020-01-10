ລັດຖະບານ ລາວ ວາງຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 6.5 ເປີເຊັນໃນປີ 2020 ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍຄາດວ່າ ເສດຖະກິດ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວພຽງແຕ່ 6.2 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ-ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຖະແຫຼງວ່າລັດຖະບານ ລາວ ວາງຄາດໝາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ໃນປີ 2020 ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 6.5 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງກໍຈະເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ມີມູນຄ່າລວມເຖິງ 117,780 ຕື້ກີບທີ່ຖົວສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ລະດັບ 2,733 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ໂດຍພາກບໍລິການຈະມີມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕິດຕາມດ້ວຍພາກອຸດສາຫະກຳ, ພາກກະສິກຳ ແລະ ພາສີການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຕາມລຳດັບ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສອນໄຊ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
"ຄາດຄະເນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປີ 2020 ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບ 6.5 ເປີເຊັນ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 117,780 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 2,733 ໂດລາໃນນີ້ຂະແໜງກະສິກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 2.7 ເປີເຊັນ ກວມເອົາ 15.2 ເປີເຊັນຂອງ GDP ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 7.3 ເປີເຊັນ ກວມເອົາ 32 ເປີເຊັນຂອງ GDP, ການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 6.9 ເຊັນ ກວມເອົາ 41.47 ເປີເຊັນຂອງ GDP, ພາກສີຈາກການນຳເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 7.5 ເປີເຊັນ ກວມເອົາ 11.31 ເປີເຊັນຂອງ GDP."
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານ ລັດຕະນະໄຕ ຫຼວງລາດບັນດິດ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານເສດຖະສາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ຖະແຫຼງວ່າເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ໃນປີ 2019 ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2018 ໃນອັດຕາສະເລ່ຍພຽງ 6.2 ເປີເຊັນຊຶ່ງຫຼຸດລົງຈາກຊ່ວງກາງປີ 2019 ທີ່ຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 6.5 ເປີເຊັນນັ້ນ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າພາກການຜະລິດໃນ ລາວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໃນທຸກດ້ານ ຄືພາກກະສິກຳຂະຫຍາຍຕົວ 2.5 ເປີເຊັນ, ພາກອຸດສາຫະກຳຂະຫຍາຍຕົວ 7.1 ເປີເຊັນ, ພາກບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວ 5 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ທີ່ລະດັບ 2.8 ເປີເຊັນກັບ 8.3 ເປີເຊັນ ແລະ 6.7 ເປີເຊັນຕາລຳດັບ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ລາວ ໃນປີ 2020 ນີ້ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບ 6.2 ເປີເຊັນດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ຫາກແຕ່ວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະເຖຍລະພາບ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ງົບປະມານລັດໃຫ້ແຂງແຮງ, ປະຕິຮູບກົນໄກການເກັບລາຍຮັບທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາໃຫ້ມີສະເຖຍລະພາບ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍທະນາຄານຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພັດທະນາການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນ ເພື່ອຫຼຸດການນຳເຂົ້າ ແກ້ໄຂບັນຫາຍາກຈົນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ປາບປາມການທຸຈະລິດຄໍຣັບຊັ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ພ້ອມກັນນີ້ ADB ຍັງຄາດໝາຍດ້ວຍວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງປະເຊີນບັນຫາຂາດດຸນການຊຳລະບັນຊີໝຸນວຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ລະດັບ 9.5 ເປີເຊັນ ແລະ 10 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2019-2020 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ລາວ ຫຼຸດລົງເຫຼືອບໍ່ເຖິງ 1,000 ລ້ານໂດລາ ຫຼືທຽບໄດ້ກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ພຽງບໍ່ເຖິງ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ.
ສ່ວນທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນປີ 2019 ເຮັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຈຶ່ງຄ່າດວ່າເສດຖະກິດ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ເກີນ 6.4 ເປີເຊັນ ຂະນະທີ່ແຜນການປີໄດ້ວາງໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 6.7 ເປີເຊັນ ແຕ່ກໍຍັງຖືວ່າເປັນການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານບວກ ແລະ ກໍຈະຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2020 ອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ກໍໄດ້ປັບຕົວລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊ່ວງປີ 2017-2019 ຄືຈາກ 6.9 ເປີເຊັນໃນປີ 2017 ເປັນ 6.5 ເປີເຊັນໃນປີ 2018 ແລະ 6.2 ເປີເຊັນໃນປີ 2019 ເພາະປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມໃຫຍ່ທັງໃນປີ 2018-2019 ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2,599 ໂດລາຕໍ່ຄົນໃນປີ 2018 ເປັນ 2,683 ໂດລາຕໍ່ຄົນໃນປີ 2019 ໂດຍແຜນການວາງໄວ້ທີ່ລະດັບ 2,726 ໂດລາ ຈຶ່ງຍັງມີ 65,000 ຄອບຄົວທີ່ຍາກຈົນ.
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