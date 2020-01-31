ລັດຖະບານ ລາວ ອະນຸມັດເງິນ 47 ຕື້ກີບ ເພື່ອຈັດງານສະຫຼອງມໍລະດົກໂລກທົ່ງໄຫຫີນ ໃນໂອກາດດຽວກັບພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 11 ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງພັກຄົບຮອບ 65 ປີໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2020.
ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເລຂາພັກແຂວງຊຽງຂວາງ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງທົ່ງໄຫຫີນ ເປັນມໍລະດົກໂລກຈະມີຂຶ້ນໃນໂອກາດດຽວກັນກັບພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 11 ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ຄົບຮອບ 65 ປີໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2020 ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຖືເປັນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ເພາະມີ 3 ວາລະສຳຄັນໃນລະດັບຊາດທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນໃນວັນດຽວກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 3 ເທົ່າຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນລັດຖະບານ ລາວ ກໍໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດງານທັງ 3 ວາລະດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວໃນມູນຄ່າ 47 ຕື້ກີບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການກະກຽມງານດຳເນີນໄປດ້ວຍດີໃນທຸກໆດ້ານ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ທາງລັດຖະບານກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈສູງ ເງິນ 47 ຕື້ຫັ້ນນະທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ງານມະຫາກຳຄັ້ງນີ້ຫັ້ນ ເພິ່ນກະໂອນມາແຂວງຊຽງຂວາງ ກະ 19 ຕື້ແລ້ວ ແລະ ແຕ່ລະກຳມະການທີ່ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານໄປກໍຈ່າຍຕາມກົດລະບຽບຂອງກະຊວງການເງິນຫັ້ນ ກໍຖືກຕ້ອງຕາມຫັ້ນໝົດຢູ່ ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ໂອນຄືນໄປໃຊ້ໃນຫ້ວງອື່ນ ແມ່ນມອບໃຫ້ກຳກັບນຳວຽກງານນີ້ສະເພາະ ອັນນີ້ກໍເປັນອັນດີອັນນຶ່ງເຮັດໃຫ້ວຽກງານທຸກຢ່າງນັ້ນເດີນໄປໄດ້."
ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ກ່ອນການສະເຫຼີມສະຫຼອງມໍລະດົກໂລກກໍຄືການສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ເຂົ້າໃນການອຸນຸລັກໄຫຫີນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະວ່າໄຫຫີນທີ່ຖືກຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກຈາກ UNESCO ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ ຫາກແຕ່ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຖິງ 11 ເຂດໃນ 4 ເມືອງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາມໍລະດົກໂລກແຫ່ງນີ້ ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ.
ທັງນີ້ໄຫຫີນໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງວັດທະນະທຳຢ່າງເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 43 ຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ - 10 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ບາກູ ປະເທດ ອາເຊີໄບຈານ ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງ UNESCO ກໍໄດ້ເດີນທາງມາກວດກາຄວາມພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງທົ່ງໄຫຫີນໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາ 2018 ກໍຄືຫຼັງຈາກທາງການ ລາວ ໄດ້ສຶກສາຢ່າງລະອຽດທັງກໍໄດ້ກຳນົດແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອຸນລັກເຂດທົ່ງໄຫຫີນໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ UNESCO ກຳນົດໃນທຸກດ້ານແລ້ວ ຊຶ່ງທາງການ ລາວ ໄດ້ເລືອກເອົາສະເພາະ 11 ພື້ນທີ່ໆຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເມືອງຄຳ, ເມືອງແປກ, ເມືອງຜາໄຊ ແລະ ເມືອງພູກູດ ທີ່ມີໄຫຫີນ 999 ໜ່ວຍທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກຈາກທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 2,000 ໜ່ວຍ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງດັ່ງກ່າວ.
ທາງດ້ານທ່ານ ວິໄລສຸກ ພິມມະສອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍຍອມຮັບວ່າ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ຍັງຂາດແຄນພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການທີ່ UNESCO ໄດ້ປະກາດຮັບຮອງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະໜາມບິນທີ່ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບເຮືອບິນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍ ສ່ວນຖະໜົນຫົນທາງໄປຫາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆກໍຍັງບໍໄດ້ມາດຕະຖານ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານບໍລິການຕ່າງໆຍັງບໍ່ພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ມີຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາທ່ຽວໃນແຂວງຊຽງຂວາງພຽງແຕ່ 80,000 ກວ່າຄົນເທົ່ານັ້ນໃນແຕ່ລະປີ.
ສ່ວນງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 11 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມີນາ - 1 ເມສາ 2020 ນັ້ນຈະມີການແຂ່ງຂັນໃນ 28 ປະເພດກິລາ ເຊັ່ນ ແລ່ນ-ລານ, ບານເຕະ, ບາງບ້ວງ, ບານສົ່ງ, ກະຕໍ້, ເທັນນິສ, ປິ່ງປ່ອງ, ເປຕັງ, ດອກປີກໄກ່, ລອຍນ້ຳ, ຍິງປືນ, ເທຄວັນໂດ, ຈູໂດ, ວູຊູ, ມວຍສາກົນ, ມວຍລາວ, ມວຍປ້ຳ, ກັອຟ, ສນຸກເກີ, ແລະ ໝາກເສິກ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍມີ 20 ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກໍຄື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບ 17 ແຂວງ ແລະ 2 ກະຊວງ ເພື່ອຊິງເອົາ 385 ຫຼຽນຄຳ, 385 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 627 ຫຼຽນທອງແດງ ໂດຍສະໜາມກິລາກາງທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດພິທີເປີດ ແລະ ປິດນັ້ນສາມາດຮອງຮັບຜູ້ຊົມໄດ້ເຖິງ 17,000 ຄົນ ທັງກໍໄດ້ປັບປຸງ 11 ສະໜາມກິລາ ເພື່ອຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ 27 ແຫ່ງ ເພື່ອເປັນບ່ອນພັກເຊົາສຳລັບນັກກິລາຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຄົນ.
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