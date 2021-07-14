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ຊາວຝຣັ່ງ ເຊື້ອສາຍລາວ ສະຫຼອງວັນຊາດ 14 ກໍລະກົດ

ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອມມານູຍແອລ ມາກຣົງ ກຳລັງກວດແຖວທະຫານ ຢູ່ຖະໜົນຊັງເອລີເຊ ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2019.

ມື້ນີ້ ວັນພຸດ ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ແມ່ນວັນຊາດຝຣັ່ງ (1789-2021) ນັບແຕ່ການ
ໂຄ່ນລົ້ມການປົກຄອງກະສັດຝຣັ່ງມາ ເປັນເວລາເກົ້າຮ້ອຍກວ່າປີ ແລະໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້
ກາຍມາເປັນ ສາທາລະນະລັດຝຣັ່ງ ທີ່ຮູ້ກັນເທົ້າທຸກວັນນີ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ວັນຊາດ
ຝຣັ່ງ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນອີກວ່າ ບາສຕີລ ເດ (Bastille Day.)

ໃນໄລຍະກວ່ານຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຝຣ່ັງກໍບໍ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກບັນດາປະເທດອື່ນໃດ ທີ່
ປະສົບກັບການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ໂດຍໄດ້ມີການປິດເມືອງ ທຸລະກິດຕ່າງໆ ແລະ
ວາງມາດຕະການຢ່າງເຄັ່ງຄັດຂອງການອອກນອກບ້ານ. ບັດ ນີ້ທາງການໄດ້ເລີ້ມເປີດ
ໃຫ້ປະຊາຊົນໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ແລ້ວ ແລະເປີດກິດຈະ ການຕ່າງໆ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້
ຊາວຝຣັ່ງພາກັນຕື່ນເຕັ້ນ ຖືໂອກາດນີ້ສະຫຼອງ ບຸນວັນຊາດກັນຢ່າງຄຶກຄື້ນ ຊຶ່ງ ທ່ານ
ສີສຸກ ຄົນຝຣັ່ງເຊື້ອສາຍລາວຜູ້ນຶ່ງ ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ໄດ້ກ່າວເຖິງປະເພນີທີ່ຊາວ
ຝຣັ່ງຮວມທັງຄົນຝຣັ່ງເຊື້ອສາຍ ລາວ ພາກັນສະຫຼອງບຸນວັນຊາດສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:

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ເຊີນຟັງທ່ານສີສຸກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ມື້ນີ້ເປັນວັນພັກລາດຊະການ ຊາວຝຣັ່ງພາກັນຢຸດພັກຜ່ອນ ປິກນິກ ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່
ຕາມບ້ານເຮືອນ ສະໂມສອນຕ່າງໆ ແລະເຕັ້ນລໍາສັງສັນກັນຢ່າງຄຶກຄຶ້ນ. ແນ່ນອນສິ່ງ
ທີ່ຫລີກລ່ຽງ ແລະຂາດບໍ່ໄດ້ອັນເປັນຮິດຕອງປະເພນີມາແຕ່ຍາວ ນານນັ້ນ ກໍຄືການ
ດື່ມເຫຼົ້າແວັງ.

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