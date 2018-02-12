ພວກນັກຮົບເກົ່າ ລາວ ບໍ່ພາກັນເສຍພາສີ ທີ່ດິນ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຮັບ ເງິນອຸດໜູນ ຈາກລັດຖະບານ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ

ບັນດາອະດີດນາຍທະຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີບຸນຄຸນຕໍ່ປະເທດຊາດ ບໍ່ຍອມເສຍພາສີອາກອນ
ທີ່ດິນ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າບໍ່ມີເງິນຈ່າຍ ເພາະລັດຖະບານລາວ ຍັງບໍ່ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ
ແລະ ເບ້ຍບຳນານໃຫ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ທ່ານນາງ ຂັນກາບ ໄຊຍະກຸມານ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໄຊສົມບູນ
ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສາເຫດສຳຄັນປະການນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບພາສີອາກອນ
ຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ກໍຄືບັນດາອະດີດນາຍທະຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີບຸນຄຸນ
ຕໍ່ປະເທດຊາດບໍ່ຍອມເສຍພາສີອາກອນໃຫ້ຕາມການຮຽກເກັບຂອງພະນັກງານພາສີ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສີທີ່ດິນນັ້ນ ຖືເປັນພາກສ່ວນທີ່ບັນດາອະດີດນາຍທະຫານ ແລະ
ຜູ້ມີບຸນຄຸນຕໍ່ປະເທດຊາດໄດ້ພາກັນປະຕິເສດການຊຳລະຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນ
ວ່າ ບໍ່ມີເງິນຊໍາລະເພາະລັດຖະບານຍັງບໍ່ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເບ້ຍບຳນານໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຈົ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ເມື່ອປະກອບກັບບັນດາພະນັກງານພາກສີກໍເປັນລູກຫຼານ
ຂອງບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກທີ່ຈະຮຽກເກັບພາສີໄດ້ໃນ
ຄວາມເປັນຈິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ຂັນກາບ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ.
"ບັນຫາທີ່ວ່າຢູ່ພື້ນຖານນະ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແມ່ນການເກັບພາສີອາກອນທີ່ດິນ ກະຄືວ່າ
ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄົນໜຸ່ມເນາະ ລຸ້ນລູກຫັ້ນນະ ບັດນີ້ຜູ້ທີ່ເປັນ
ພະນັກງານບຳນານ ຫຼືວ່າເປັນນັກປະຕິວັດອາວຸໂສ ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມສ່ວນຫຼາຍເພິ່ນ
ຜ່ານສະໜາມຮົບມາກ່ອນ ເພິ່ນເປັນອະດີດການນຳມາກ່ອນ ຈຳນວນນຶ່ງບຳນານແລ້ວ
ຫຼືວ່າເສຍອົງຄະ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍໃຫ້ເພິ່ນຫັ້ນ
ແລະ ເພິ່ນບໍ່ເສຍພາສີທີ່ດິນ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກະເກັບພາສີທີ່ດິນບໍ່ໄດ້ ບັດນີ້ຜູ້ໄປເກັບແມ່ນ
ເປັນລູກ ແຕ່ວ່າເປັນອຳນາດການປົກຄອງບັດນີ້ນະ."
ທາງດ້ານທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມົນຕີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກແຂວງອັດຕະປື ກໍ
ຢືນຢັນວ່າ ການນຳສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ມີທັງການລັກລອບ
ແລະ ການລ່ຽງການຊຳລະພາສີອາກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍມີເຈົ້າໜ້າທີ່
ຂັ້ນສູງໃນວົງການລັດຖະບານໄດ້ເຂົ້າໄປມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນການແຈ້ງປະລິມານ
ສິນຄ້າ ແລະ ການສະແດງລາຄາສິນຄ້າເປັນເທັດ ເພື່ອທີ່ວ່າຈະໄດ້ຊຳລະພາສີອາກອນ
ໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າປະເພດເຫຼົ້າ, ເບຍ, ວັດ
ສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ປູນຊີເມັນທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ມີການແຈ້ງຊຳລະພາສີ
ອາກອນໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າກວ່າສິນຄ້າຊະນິດດຽວກັນທີ່ຜະລິດໃນ ລາວ ເຖິງ 43 ເປີເຊັນ
ຈຶ່ງກະທົບຕໍ່ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໃນ ລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ນອກຈາກນັ້ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຜິດລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຍົກເວັ້ນພາສີ
ອາກອນສຳລັບການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄພຂອງບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນ
ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນວົງການລັດຖະບານ
ໃນຮອບ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ສູນເສຍລາຍຮັບໄປຫຼາຍ
ກວ່າ 2,407 ຕື້ກີບ ໂດຍຍັງບໍ່ລວມເຖິງຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການລັກລອບຂາຍໄມ້
ອອກໄປຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າເສຍຫາຍອີກຫຼາຍພັນຕື້ກີບໃນໄລຍະດຽວກັນນີ້.
ສ່ວນທ່ານ ຄຳລຸຍ ຍາດຕິວົງ ຫົວໜ້າຜະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ຍອມຮັບວ່າຍັງມີການລັກລອບຕັດໄມ້ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ລາວ ແລະ ລັກລອບຂົນ
ອອກໄປຍັງ ຫວຽດນາມ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງ
ປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ ນັບຈາກເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາກໍຕາມ ແຕ່ກໍບໍ່ສາ
ມາດສະກັດກັ້ນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.
ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັບແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງກໍໄດ້ສັ່ງປິດໂຮງງານ
ປຸງແຕ່ງໄມ້ເຖິງ 281 ແຫ່ງທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍຜິດກົດໝາຍ ສ່ວນການກວດກາ
15 ເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກຮ້ອງຮຽນຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍພົບວ່າມີການລັກລອບຄ້າໄມ້ຜິດກົດໝາຍ
ໃນປະລິມານຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານ 7 ແສນແມັດກ້ອນໃນຊ່ວງປີ 2011-2015 ໂດຍໄມ້
ສ່ວນໃຫຍ່ຖືກລັກລອບຕັດຈາກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງ
ຫວຽດນາມ. ຫຼ້າສຸດໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານ ລາວ ກໍຈັບກຸມລົດບັນທຸກ 27
ຄັນຂອງ 5 ບໍລິສັດເອກະຊົນ ລາວ ທີ່ລັກລອບຂົນໄມ້ຜິດກົດໝາຍຈາກແຂວງອັດຕະປື
ໄປ ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນກັນ.
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