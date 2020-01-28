ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ມີການຄົ້ນພົບ ກໍລະນີໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຢູ່ລາວເທື່ອ ໃນເວລານີ້.
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນການໃຫ້ສຳພາດພິເສດ ແກ່ວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາພາກພາສາລາວໃນຕອນບ່າຍວັນຈັນທີ 27 ມັງກອນວານນີ້ ຢູ່ທີ່ສະຖານທູດລາວປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກ່າວວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ ລາວແລະຈີນແມ່ນໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດແລະທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງ ນີ້ຕື່ມວ່າ:
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊກ່າວວ່າ ລາວຍັງບໍ່ມີມາດຕະການໃດໆເພື່ອຫ້າມພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນເທື່ອ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ທ່ານກ່າວວ່າ ມີແຕ່ການເອົາມາດຕະການປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັສລາມເຂົ້າມາລາວ ຄືເຝົ້າລະວັງ ຕິດຕາມຄົນຈີນເຂົ້າອອກເມືອງກໍໄດ້ມີການກວດກາວ່າ ຜູ້ເຂົ້າມາ ບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ທ່ານເວົ້າວ່າ ບໍ່ໄດ້ປະໝາດລາວມີມາດຕະການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທາງສາທາລະນະສຸກ ຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະກະຊວງຕ່າງປະເທດ ພວກເຮົາແມ່ນເຝົ້າລະວັງເພື່ອຕິດຕາມ.
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ມີໜັງສືເຖິງເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອຂໍໃຫ້ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄປສົມທົບ ກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະສະພາບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ດ່ານສາກົນສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເພື່ອຊ່ວຍສະກັດກັ້ນແລະປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່.
ລາຍງານຫຼ້າສຸດໃນມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວທັງໝົດຍ້ອຍເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ 106 ຄົນ ແລະມີຜູ້ຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວຢູ່ຈີນຫຼາຍກວ່າ 4,500 ຄົນ.
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