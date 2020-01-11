ການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວໄປໄທ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 7,000 ເມກາວັດ ໃນປີ 2022 ທັງຍັງຈະມີໄຟຟ້າເກີນການຊົມໃຊ້ພາຍໃນເພື່ອສົ່ງໄປຂາຍໃຫ້ກຳປູເຈຍ ແລະຫວຽດນາມໄດ້ຕາມສັນຍາອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ຖະແຫຼງວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ລາວມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າແລ້ວ ເຖິງ 73 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 9,531 ເມກາວັດ ໃນນີ້ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຂາຍໃຫ້ໄທແລ້ວເຖິງ 5,620 ເມກາວັດ ແລະຄາດວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 7,000 ເມັກກາວັດ ໃນປີ 2022 ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນັ້ນ ກໍຈະສົ່ງຂາຍໃຫ້ກຳປູເຈຍ ແລະຫວຽດນາມ ໄດ້ຕາມສັນຍາຢ່າງແນ່ນອນ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳມະນີ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາຂາຍໄຟອອກສູ່ປະເທດໄທ ທີ່ມີສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຮຽບຮ້ອຍແລ້ວແມ່ນ 8 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າເຖິງ 5,620 ເມກາວັດ ແລະກໍຍັງສົ່ງອອກເພີ້ມໃນປີ 2021-2022 ນີ້ ຄາດວ່າຈະເຕັມ 7,000 ເມກາວັດ ແລະກຳປູເຈຍ ພວກເຮົາໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ກໍປະມານ 3,200 ເມກາວັດ ສຳຫລັບກັບຫວຽດນາມ ປັດຈຸບັນນີ້ ທາງລັດຖະບານຫວຽດນາມກະໄດ້ເຊັນຢັ້ງຢືນວ່າຈະຊື້ໄຟຈາກ ສປປ ລາວ 1,000 ກວ່າເມກາວັດ.”
ທ່ານຄຳມະນີ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ຕ້ອງການທີ່ຈະເລັ່ງການຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ ທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບກຳປູເຈຍ ທີ່ຕ້ອງຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານລວມ 3,200 ເມກາວັດ ຫາກແຕ່ການຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍລັດຖະບານກຳປູເຈຍໄດ້ຂໍໃຫ້ ລັດຖະບາຍຍີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການວາງແນວສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄປພາກເໜືອຂອງກໍາປູເຈຍໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
ໃນປັດຈຸບັນ ກຳປູເຈຍຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານ 200 ເມກາວັດເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງດັ່ງກ່າວ ສ່ວນຫວຽດນາມໄດ້ຕົກລົງຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານ 5,000 ເມກາວັດ ໃນປີ 2025 ທາງດ້ານມາເລເຊຍກໍໄດ້ຕົກລົງຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວ 300 ເມກາວັດ ທັງຍັງໄດ້ ເຈລະຈາກກັບລັດຖະບານສິງກະໂປ ເພື່ອໃຫ້ເລັ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແຮງສູງເຂົ້າດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງກໍຈະເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດສົ່ງໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ສິງກະໂປ ໂດຍຜ່ານໄທ ແລະມາເລເຊຍ ໄດ້ຕາມການຕົກລົງ ທີ່ທັງ 4 ປະເທດມມີຮ່ວມກັນ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຊັກຊ້າໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກວ່າ ລັດຖະບານມາເລເຊຍ ຕ້ອງການສຶກສາເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການວາງແນວສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງໃນປະເທດຂອງຕົນເສຍກ່ອນ.
ສ່ວນທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ລາຍງານວ່າການຜະລິດໄຟຟ້າໃນລາວຈະຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນ 7.5 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2020 ທຽບໃສ່ປີ 2019 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າຂອງລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ໄທນັ້ນຈະປັບໂຕສູງຂຶ້ນກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ທັງຍັງຈະເພີ້ມຂຶ້ນອີກໃນປີຕໍ່ໄປ ເພາະລັດຖະບານໄທ ໄດ້ຕົກລົງຮັບຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວ 9,000 ເມກາວັດໃນຊ່ວງປີ 2019 ຫາ 2044.
ສ່ວນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລາວນັ້ນ ກໍຍັງມີທ່າອຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫຼັງຈາກການເປີດການເດີນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນທ້າຍປີ 2021 ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລາວເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 2 ເທົ່າ ຈາກລະດັບປັດຈຸບັນ ເພາະການເດີນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະເຮັດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ ເພີ້ມຂຶ້ນ ທັງຍັງຈະມີການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນລາວ ຫຼາຍຂື້ນອີກດ້ວຍ.
ທັ້ງນີ້ໂດຍແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທັງ 73 ໂຄງການທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 9,531 ເມກາວັດນັ້ນ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 50,438 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ແລະລາວຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 100 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມເຖິງ 13,000 ເມກາວັດ ທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 67,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງໃນປີ 2021 ຊຶ່ງໃນນີ້ 85 ເປີເຊັນ ຈະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຫາກແຕ່ວ່າການຖືກອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດສາກົນ ຄັດຄ້ານ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍົກເລີກທຸກໂຄງການເຂື່ອນ ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງຢູ່ເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວນັ້ນ ກໍຄືອຸບປະສັກທີ່ສຳຄັນປະການນຶ່ງ.
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