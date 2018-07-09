ໜ່ວຍປາບປາມ ຢາເສບຕິດລາວ ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອຕິດຕາມຈັບກຸມ ກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດ

ໜ່ວຍປາບປາມຢາເສບຕິດໃນ ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນທຸກໆດ້ານ
ຈາກລັດຖະບານ ລາວ ຈຶ່ງຈະສາມາດຕິດຕາມຈັບກຸມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດທີ່
ນຳໃຊ້ເທັກນິກຂັ້ນສູງໄດ້ຢ່າງທັນການ.
ທ່ານ ພູມມີ ວັນດີໄຊ ຮອງປະທານກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍປາບປາມ
ຢາເສບຕິດຂອງລັດຖະບານ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕິດຕາມຈັບກຸມບັນດາ
ສະມາຊິກໃນຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບນັ້ນ ກໍເພາະວ່າໜ່ວຍປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງລັດຖະບານມີເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ລ້າ
ສະໄໝ ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດໃນ ລາວ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຂະບວນ
ການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດດ້ວຍນັ້ນ ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ເທັກນິກຂັ້ນສູງເຂົ້າໃນການຕິດ
ຕໍ່ສື່ສານກັນໃນລະຫວ່າງທີ່ທຳການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ
ຜ່ານ ລາວ ໄປຍັງຕ່າງປະເທດນັ້ນ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໜ່ວຍປາບປາມ
ຢາເສບຕິດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນທຸກໆດ້ານຈາກລັດຖະບານ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການສະໜັບສະໜູນດ້ານເທັກນິກຂັ້ນສູງທີ່ເທົ່າທັນກັບເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມື
ຂອງຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດນັ້ນ ແລະ ພ້ອມກັນນີ້ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ກະ
ທຳຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ຢາເສບຕິດຍັງຈະຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄວາມເດັດ
ຂາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນທຸກພາກສ່ວນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພູມມີ ຢືນຢັນວ່າ.
"ປັບປຸງຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານສືບສວນສອບສວນ ດຳເນີນຄະດີໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຊັດເຈນ ຮັດກຸມວ່ອງໄວໂປ່ງໃສ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ສະໜອງງົບປະ
ມານ, ພາຫະນະ, ອາວຸດ, ອຸປະກອນເທັກນິກ ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານສະກັດກັ້ນ
ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ຫັນລົງຮາກ
ຖານທີ່ເຫັນວ່າຢາເສບຕິດມີການແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍ ກຳແໜ້ນທຸກກົນອຸບາຍເຄື່ອນ
ໄຫວ ເປົ້າໝາຍຄ້າຢາເສບຕິດທັງລາຍໃຫຍ່, ລາຍຍ່ອຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້ໄຂຄະດີເຂົ້າໃໝ່ ແລະ ຄະດີຄົງຄ້າງໃຫ້ຫຼຸດລົງ ເຮັດວຽກງານ
ໂຄສະນາຕ້ານຢາເສບຕິດໂດຍສູ້ຊົນປະຕິບັດບໍ່ຂາຍ, ບໍ່ຊື້, ບໍ່ເສບ ແລະ ບໍ່ຜະລິດປຸງ
ແຕ່ງ ໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ຫ່າງໄກຢາເສບຕິດ."
ທາງດ້ານທ່ານ ສົມແກ້ວ ສີລາວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ພາຍໃນ ຍອມຮັບວ່າເຄືອຂ່າຍການຄ້າຢາເສບຕິດຢູ່ໃນ ລາວ ມີລັກສະນະຂ້າມຊາດ
ແລະ ເປັນກຸ່ມແກັງຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ມີການນຳໃຊ້ເທັກນິກຂັ້ນສູງ ແລະ ຍາກຕໍ່ການຕິດ
ຕາມກວດກາ ແລະ ຈັບກຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການນີ້ສາມາດລັກລອບຂົນສົ່ງ
ຢາເສບຕິດຜ່ານ ລາວ ໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ການທີ່ ລາວ ຕົກເປັນ
ເຂດຜ່ານຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳໄປຕ່າງປະເທດ
ດັ່ງກ່າວ ຍັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາການຊົມໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ
ອາຊະຍາກຳ ກ່ຽວກັບ ຢາເສບຕິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍອມຮັບວ່ານັກໂທດທີ່
ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ຢາເສບຕິດເປັນກຸ່ມນັກໂທດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍ
ສານປະຊາຊົນ ລາວ ໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິນຄວາມຜິດໄປແລ້ວ 28,475 ຄະດີ ຈາກທັງ
ໝົດ 29,780 ຄະດີໃນຊ່ວງ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທາງດ້ານຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດ ໄທ ໄດ້
ລາຍງານວ່າການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທາງການ ຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ
ຫວຽດນາມ ພາຍໃຕ້ປະຕິບັດການແມ່ນໍ້າຂອງປອດໄພຈາກບັນຫາຢາເສບຕິດ ທີ່ໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນໃນຊ່ວງປີ 2013-2017 ຜ່ານມາ ສາມາດປາບປາມການຄ້າ
ຢາເສບຕິດໄດ້ 125,274 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 160,000 ກວ່າຄົນ, ຍຶດຢາບ້າໄດ້
363 ລ້ານກວ່າເມັດ, ສານເຄມີ 270 ໂຕນ, ຢາໄອຊ໌ ກວ່າ 13 ໂຕນ, ເຮໂຣອິນ 7,553
ກິໂລກຣາມ, ຝິ່ນດິບກວ່າ 14 ໂຕນ, ກັນຊາແຫ້ງ 20 ໂຕນ, ອາວຸດ ແລະ ອຸປະກອນສື່
ສານທີ່ທັນສະໄໝອີກນັບໝື່ນລາຍການ ສ່ວນການລັກລັບປູກຝິ່ນໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ
ກໍຍັງຄົງສືບຕໍ່ຢູ່ເລື້ອຍມາ ໂດຍກວ້າງກວ່າ 6 ໝື່ນເຮັກຕາໃນ ພະມ້າ ແລະ ກວ້າງກວ່າ
1 ໝື່ນເຮັກຕາໃນ ລາວ ກັບ 1,500 ກວ່າເຮັກຕາໃນ ໄທ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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