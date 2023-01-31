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ວັນພຸດ, 01 ກຸມພາ 2023
ລາວ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຍອມຮັບວ່າ ຍັງບໍ່ມີການບຳບັດຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຢູ່ໃນລາວ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ນັ່ງ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ຕິດ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຢູ່​ສູນ​ກັກ​ກັນ ແລະ​ບຳ​ບັດ​ຜູ້​ຕິດ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຍອມຮັບວ່າ ຍັງບໍ່ມີການບຳ​ບັດຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຢູ່ໃນລາວ ໂດຍການຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່ຜ່ານ​ມາ ແມ່ນເປັນພຽງການກັກກັນເພື່ອບໍ່​ໃຫ້ໃຊ້ ຢາເສບຕິດເທົ່ານັ້ນ. ຊົງ​ຣິດ ໂພນ​ເງິນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ບຳ​ບັດ​ຜູ້​ຕິດ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ໃນ​ລາວບໍ່​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ພົນເອກວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຖະ​ແຫລງວ່າ ສະ​ຖານ​ທີ່ກັກກັນຂອງກະຊວງປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບໃນທົ່ວປະເທດ ​ໄດ້ຄຸມ​ຂັງ​ຜູ້​ຕິດ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 60,000 ຄົນ​ ໃນປັດ​ຈຸບັນ​ນີ້ ທັງຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ອີກ​ດ້ວຍ ເພາະ​ວ່າ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້ຢາ ເສບຕິດໃນສັງຄົມລາວ ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສານັ້ນ ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ກຸ່ມ ​ທີ່​ຊົມ​ໃຊ້​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ສະ​ຖານ​ກັກ​ກັນກໍ​ຍັງປະເຊີນກັບບັນ​ຫາຂາດແຄນທັງງົບປະມານ ແລະບຸກຄະລາກອນອີກ​ດ້ວຍ​ແລ້ວ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ການບຳ​ບັດ​ຜູ້​ຕິດ​ຢາ​ທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ຢູ່ໃນສະ​ຖານ​ກັກ​ກັນ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດນັ້ນ ​ບໍ່​ໄດ້​ມາດຕະຖານ ກໍ​ຄືບໍ່​ມີ​ການບຳ​ບັດ ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຝຶກອາ​ຊີບ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ດັ່ງ​ທີ່​ພົນ​ເອກວິ​ໄລ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ກະຄິດເບິ່ງວ່າປະມານ 50-60 ພັນກວ່າຄົນແລ້ວດຽວນີ້. ແລ້ວລ້ຽງ​ມື້​ນຶ່ງ ລັດຖະບານ​ນີ້​ ກະບໍ່ແມ່ນເສຍ​ເງິນ​ໜ້ອຍໃນ​ການລ້ຽງ​ພາກ​ສ່ວນດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ ແລ້ວກະ​ຢາ​ປົວ​ ກໍ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ, ​ແພດ​ກະ​ເອົາ​ແພດ​ທະຫານ-ແພດ​ຕຳ​ຫລວດເຮົາດ​ໜິ​ແລ້ວ​ໄປ​ປົວ. ກັກຂັງບໍ່​ໃຫ້ກິນຊື່ໆ​ໜາ ບໍ່ແມ່ນ​ກັກ​ຂັງເພື່ອ​ປິ່ນ​ປົວ ເພາະ​ວ່າ ການ​ປິ່ນ​ປົວມັນກໍ ຕ້ອງມີລະບົບຂອງມັນ, ເປັນລະບົບລະ​ບຽບ, ມີ​ການກວດ​ກາ​ຄັກ​ແນ່ ວິ​ຊາ​ຊີບ​ໜິ ກະ​ບໍ່​ໄດ້​ຝຶກດອກ, ບໍ່ມີ​ດອກວ່າ ສິ​ສອນ​ເຈົ້າ​ມາ​ຈອດ​ເຫລັກ ຈອດ​ຂາງ ເຮັດ​ແນວນັ້ນແນວນີ້ ມີແຕ່​ວ່າ ເຮັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໂລດ ປູກຜັກ, ສານ​ແຫ, ສານມອງຢູ່​ຫັ້ນ​ຫລະ​ເນາະ. ຄັນ​ຊິ​ໃຫ້​ຝຶກ​ຈົບ​ມີ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບອື່ນໆໄດ້​ໜິ ມັນຍາກຫຼາຍ.”

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ອັດ​ຕາການເຂົ້​າ​ຮຽນ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ​ອ​າ​ຍຸ​ລະ​ຫວ່າງ 3-5 ປີ ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ 52 ​ເປີ​ເຊັນ ສ່ວນກ​າ​ນ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ ລະ​ດັບ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ຕົ້ນ ແລະ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ປາຍ ຢູ່​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 97.9 ເປີ​ເຊັນ ກັ​ບ 82.2 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 47.8 ເປີ​ເຊັນ ຕາມ​ລຳ​ດັບ ຊຶ່ງ​ກໍ​ຖື​ເປັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ດ້ານ​ການ​ສຶ​ກ​ສາ ທີ່​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນໃນ​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶ​ກ​ສາ​ໃນ​ລາວ ກໍ​ຍັງ​ຂາດ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຄ້າງ​ຫ້ອງຮຽນ​ ໃນ​ລະ​ດັບ​ປະຖົມ​ສຶກ​ສາ​ຍັງ​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ 3.8 ເປີ​ເຊັນ ສ່ວນ​ບັນ​ຫາ​ຍາກ​ຈົນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ກໍ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວຕ້ອງ​ປະ​ລະ​ການ​ຮຽນໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ເຖິງ 4.8 ​ເປີ​ເຊັນ ສ່ວນ​ການ​ປະ​ລະ​ການ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ນັ້ນ​ສູງກວ່າ 20 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ນັກ​ຮຽນ​ລະ​ດັບ​ປະ​ຖົ​ມ​ທັງໝົດ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ຊຶ່ງ​ບັນ​ຫາ​ນີ້​ກໍ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ລ​າວ​ທີ່​ບໍ່ໄດ້​ຮຽນ​ໜັງ​ສື​ ແລະຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ຫວ່າງ​ງາ​ນ​ດ້ວຍ​ນັ້ນ ໄດ້​ພາ​ກັນເຂົ້າ​ໄປ​ຫຍຸ້ງກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ດ້ວຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຮ້​ານ​ເກມ Computer ແລະ​ການ​ສັ່ງ​ຊຶ້​ສິນ​ຄ້າ​ທາງ Online ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ປັດ​ໃຈ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຍົ​າວະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ເຂົ້າ​ໄປ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ ດັ່ງ​ທີ່ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາ​ວ ທ່ານ​ນຶ່ງ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“​ບັນ​ຫາ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຕໍ່​ໄວ​ໜຸ່ມ​ນີ້​ມັນ​ເຫັນ​ໄດ້​ກະ​ແຈກ​ກະ​ຈາຍ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ໄດ້​ເຊື່ອມ​ຊຶມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ ນັກ​ສຶກ​ສາ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ໃຊ້​ກອກ​ຢາ​ໄຟ​ຟ້າ ມັນ​ເປັນ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ທີ່​ເອົາ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ກອກ​ຢາ​ຫັ້ນ ບັນ​ຫາ​ທີ 2 ກໍ​ຄື​ບັນ​ຫາ​ເລື້ອງ​ຮ້ານ​ເກມ Online​ ເນາະ ມັນ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ກະ​ຈາຍ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ໄດ້​ງ່າຍ​ທີ່ສຸດ ບັ​ນ​ຫາ​ທີ 3 ກໍ​ຄື​ການ​ຂົນ​ສົ່ງວັດ​ສະ​ດຸ​ຄ້າ​ຂາຍ Online ໃນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຊື້​ເຄື່ອງ-ຊື້​ຂອງ-ຫີ​ບ​ຫໍ່ ເປັນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ການ​ລົງ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຂາຍ​ກັນ​ຊາທາງ Online ມັນ​ມີ​ຜົນ​ຫລາຍ.”

ທັງ​ນີ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ການ​ສຳ​ຫລວດ​ເພື່ອ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ດ້ານການ​ຮຽນ ແລະ​ການ​ສອນ​ດ້ວຍ​ລະ​ບົບ Online ຂອງ​ໂຮງຮຽນໃນ​ທຸກ​ລະ​ດັບ​ຊັ້ນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ປີ 2021-2022 ຜ່າ​ນ​ມາ​ພົບ​ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິພາບຕ່ຳຫຼາຍ ໂດຍນອກ​ຈາກ​ຈະ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ​ມາ​ຈາກການ​ຂາດ​ແຄນ​ດ້ານ​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ສື່​ສານ ແລະ​ລະ​ບົບ​ສັນ​ຍານ Internet ທີ່ຍັງ​ໄປ​ບໍ່​ທົ່ວ​ເຖິງ​ໃນ​ທຸກ​ພື້ນ​ທີ່ ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ແລ້ວ ກໍ​ຍັງ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ພໍ່​ແມ່ ແລະ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ທີ່​ຂາດ​ການ ​ເ​ບິ່ງ​ແຍງນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ເປັນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ຕົນ​ອີກ​ດ້ວຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະກໍ​ແມ່ນ​ນັກ​ຮຽນ​ລະ​ດັບ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ຕົ້ນ​ນັ້ນ ​ຖືເປັນ​ກຸ່ມ​ໃຫ​ຍ່​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ຮຽນ​ເລີຍ ແຕ່​ວ່​ກັບ​ພາ​ກັນ​ໄດ້​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນສື່​ສານ​ເພື່ອກິດ​ຈະ​ກຳ​ສ່ວນ​ຕົວເປັນ​ຫລັກ ທາງ​ດ້ານ​ສູນ​ກາງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ປະ​ເມີນ​ວ່າ ມີ​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ລາວ​ຫລາຍກວ່າ 5 ແສນ​ຄົນທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ທີ່​ຈະ​ຊົມ​ໃຊ້​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ໃນ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

ສ່ວນ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານກອງ​ທຶນ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ສາ​ກົນ (UNICEF) ກໍ​ຢືນຢັນ​ວ່າ ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ການ​ສຶກ​ສາ ​ໃນ​ເຂດ​ໂຕ​ເມືອງ​ກັບ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຂອງ​ລາວ ມີ​ການ​ແຕກ​ໂຕນ​ກັນ​ຫລາຍ ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ບັ​ນ​ຫາ​ຂາດ​ແຄນຄູ ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໃນເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ອາ​ໄສ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນຈາກ​ຄູ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ຈຳ​ນວນ 9,809 ຄົນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ໃນ​ເຂດ​ໂຕ​ເມືອງ​ມີ​ຄູ​ເກີນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເຖິງ 8,611 ຄົນ ແລະໃນ​ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຄູ​ຄົນ​ໃດ ທີ່ສະ​ໝັກ​ໄປ​ສອນ​ຢູ່ເຂດຊົນ​ນະ​ບົດ ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃຫ້​ບັນ​ຈຸ​ຄູໃໝ່​ໄດ້​ພຽງ 300 ກວ່າຄົນໃນ​ປີ 2023 ນີ້.

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