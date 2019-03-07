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ບົດ​ບາດ ແມ່​ຍິງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວຄົນ​ນຶ່ງ​ ໃນການ​ສົ່ງ​ເສີມ ສິດ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ ຂອງ​ແມ່​ຍິງ ໃນ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ການ ແລະ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ

ທ.​ນ. ​ນ້ອຍ ບັນ​ລະ​ຍາຍ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ Global Road Safety, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ນຶ່ງ​ຂອງມູ​ນນິ​ທິ UPS, ຈັດ​ໂດຍ ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ​ວັນ​ທີ 28 ກຸມ​ພາ, 2019

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ວັນ​ທີ 8 ​ມີ​ນາ ເປັນ​ວັນ​ແມ່​ຍິງ​ສາ​ກົນ. ຫລາຍ​ປະ​ເທດລວມ​ທັງ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ພາ​ກັນ​ສະ​ຫລອງວັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ເພື່ອລະ​ດົມຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ຄົນໃຫ້​ສົນ​ໃຈຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ, ການ​ເມືອງ, ເສດ​ຖ​ະກິດ ແລະ​ວັ​ດ​ທະ​ນະ​ທຳ ທີ່​ແມ່​ຍິງ​ທົ່ວ ທັງ​ໂລກ​ປະ​ເຊີນ​ຢູ່. ທັງ​ຍັງເປັນ​ການລະ​ດົມ​ຄວາມ​ຄິດໃຫ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແມ່​ຍິງ ​ໃນ​ດ້ານ​ຕ່າໆ. ອົງ​ການ​ສາ​ກົນ ແລະອົງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມບົດ​ຍາດ​ແມ່​ຍິງ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ກໍຍົກ​ເອົາ​ຜົນ​ງານ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງໂດຍບໍ່​ຈຳ​ແນກເຊື້ອ​ຊາດ, ຊົນ​ເຜົ່າ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ຖາ​ນະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ​ການ​ເມືອງ ມາ​ສົນ​ທະ​ນາແລະໃຫ້ການ​ສັນ​ລະ​ເສີນກັນ​ໃນ​ໂອ​ກາດນີ້. ສຳ​ລັບ ວີ​ໂອ​ເອແລ້ວ ມື້​ນີ້​ຈະນຳ​ເອົາ​ປະ​ສົບ​ການ​ ຂອງ​ແມ່​ຍິງຊາວ​ລາວ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຄົນ​ນຶ່ງຈາກ​ລັດ​ຈໍ​ເຈຍ ທີ່ປະ​ກອບ​ສ່ວນຢ່າງ​ຫ້າວ​ຫັນ ເຂົ້າໃນ​ການສົ່ງ​ເສີມແມ່​ຍິງ​ ທັງ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ​ໃນ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວມາ​ເວົ້າ​ສູ່​ບັນ​ດາ​ທ່ານ​ຟັງ. ຂໍ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຮັບ​ຟັງ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເລື້ອງນີ້ ຈາກ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ​ໄດ້​ເລີຍ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສິດ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງໂດຍ​ແມ່​ຍິງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ, ຫລາຍໆ​ທ່ານ​ຄົງ​ຮູ້​ແລ້​ວ​ເນາະ​ວ່າ ວັນ​ແມ່​ຍິງ​ສາ​ກົນ​ທີ່ມີ​ການ​ສະ​ເຫລີມ​ສະ​ຫລອງ​ກັນ ​ຢູ່ຫລາຍ​ປະ​ເທດນັ້ນ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ແຮງ​ບັນ​ດານ​ໃຈມາ​ຈາກວັນ​ແມ່​ຍິງແຫ່ງ​ຊາດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ກຸມ​ພາ ປີ 1909 ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ນີວຢອກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໂດຍ​ພັກ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ. ໃນ​ປີ​ຕໍ່​ມາ ກໍ​ມີ​ການປະ​ຊຸມກັນຂອງ​ພວກ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ​ສາ​ກົນຢູ່ປະ​ເທດເນ​ເທີ​ແລນ ທີ່​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ວ່າໃຫ້​ມີ​ວັນ​ແມ່​ຍິງ​ສາ​ກົນ. ຈາກນັ້ນໃນ​ປີ 1911 ກໍ​ມີ​ການ​ສະ​ຫລອງວັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢູ່​ເນ​ເທີ​ແລນ, ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ສະ​ວິດ​ເຊີ​ແລນ ແລະ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣຍ ຊຶ່ງ​ການ​ສະ​ຫລອງນັ້ນ ສ່ວນ​ໃຫຍ່ເປັນ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ ຫລື​ ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ແບບ​ອື່ນໆ ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ​ສິດ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ໃນ​ດ້ານຕ່າງໆ. ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈາກ​ຂະ​ບວນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ແມ່​ຍິງເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ຢູ່​ແຫ່ງ​ຫົນ​ໃດ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ນ້ອຍ​ໜ້າ​ໃຜ ໃນ​ການປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ ສ້າງ​ສາ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສັງ​ຄົມ, ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ​ສົ່ງ​ເສີມວັດ​ທະ​ນະ​ທຳຂອງ​ຕົນ. ​ມື້ນີ້ທາງວີ​ໂອ​ເອ​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີທີ່ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ບົດ​ຮຽນ ແລະ​ປະ​ສົບ​ການຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ນ້ອຍ ໂບ​ຊາດ (Noy Bozarth) ແມ່​ຍິງ​ລາວ ທີ່​ຫ້າວ​ຫັນ​ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ແມ່​ຍິງຄົນ​ອື່ນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ ແມ່ນຜູ້​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຊົນ​ຊາດ ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ນ້ອຍ ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອ​ງ​ການ ກໍ​ຄື​ໃນ​ປະ​ຊາ​ຄົມທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ອາ​ໄສ​ຢູ່, ໃນ​ເມືອງຄຳ​ມິງ (Cumming), ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ນະ​ຄອ​ນແອັດ​ແລນ​ຕາ, ເມືອງ​ເອກ​ຂອງ​ລັດ​ຈໍ​ເຈຍ ​ປະ​ມານ 40 ກິໂລ​ແມັດ.

ທ່ານ​ນາງ​ນ້ອຍ ໂບ​ຊາດ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໃນ​ປີ 2018
ທ່ານ​ນາງ​ນ້ອຍ ໂບ​ຊາດ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໃນ​ປີ 2018

ກ່ອນ​ອື່ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ເວົ້າ​ເຖິງນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ​ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ພັດ​ທະ​ນາ ​ແມ່​ຍິງ ໃນຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານນາງ ກໍ​ຄື​ບໍ​ລິ​ສັດ UPS, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄປ​ສະ​ນີ​ພັນໃຫຍ່ ລະ​ດັບ​ໂລກ​ອັນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນແອັດ​ແລນ​ຕາ. ​ທ່ານ​ນາງ ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

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​ສຽງ​ນ້ອຍ-1-ວຽກ​ງານ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

​ທ່ານ​ນາ​ງ​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງໃນການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຖືກ​ນຳ​ມາ​ປະ​ຕິ​ບັດ ​ດັ່ງນີ້:

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​ສຽງ​ນ້ອຍ-2-ວິ​ທີການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ແມ່​ຍິງຢູ່​ຫ້ອງ​ການ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ.​ນ. ​ນ້ອຍກັບ​ດາ​ລາ ສະ​ແດງຮູບ​ເງົາ, Michelle Yeoh, ທີ່​ເປັນທູດ​ດ້ານ​ສ້າງ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ຂອງ UNDP, ວັນ​ທີ 28 ກຸມ​ພາ, 2019
ທ.​ນ. ​ນ້ອຍກັບ​ດາ​ລາ ສະ​ແດງຮູບ​ເງົາ, Michelle Yeoh, ທີ່​ເປັນທູດ​ດ້ານ​ສ້າງ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ຂອງ UNDP, ວັນ​ທີ 28 ກຸມ​ພາ, 2019

ເມື່ອ​ຖືກ​ຖາມ​ວ່າດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ທ່ານ​ນາງ​ນ້ອຍ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ຢາກ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ແມ່​ຍິງ​ມີ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ງານ ທ່ານ​ນາງ​ໃຫ້​ເຫດ​ຜົນ​ວ່າ:

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ສຽງ​ນ້ອຍ-3-ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ນອກ​ຈາກການ​ເອົາ​ໃຈໃສ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແມ່​ຍິງ​ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ ແລະ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຕົນ​ແລ້ວ ທ່ານ​ນາງ​ນ້ອຍຍັງ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຫ້າວ​ຫັນ​ໃນ​ການພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ ໂດຍແນ​ໃສ່​ສົ່ງ​ເສີມແມ່​ຍິງລາວ ແລະແມ່​ຍິງເຊື້ອ​ສາຍ​ເອ​ເຊ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ກໍຄື ​ລັດ​ຈໍ​ເຈຍເປັນ​ຈຸດ​ໜັກ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງໃນ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ດັ່ງກ່າວ​ວ່າ:

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ສຽງ​ນ້ອຍ-4-ການ​ພັດ​ທະ​ນາແມ່​ຍິງ​ໃນ​ປະ​ຊາ​ຄົມ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ລະ​ດົມ​ທຶນ​ຈາກ​ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ເພື່ອ​ມາ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ຄົນ​ລາວ ແລະ​ຄົນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ເອ​ເຊຍທົ່ວ​ໄປອີກ​ດ້ວຍ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ນາງເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ​ນ້ອຍ-5
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເມື່ອ​ຖາມ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ​ທ່ານ​ນາງ​ຈຶ່ງມີ​ຄວາມ​ມຸ້ງ​ໝັ້ນ​ຕໍ່​ການພັດ​ທະ​ນາ ແມ່​ຍິງ ແລະ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ ກໍ​ຄື​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ເອ​ເຊຍໂດຍ​ລາວທ່ານ​ນາງບອກວ່າ ທັງ​ນີ້ ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າຕົນ​ເປັນ​ລູກ​ສາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ລາວທີ່​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1980 ແລະ​ກໍປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກນາງໆ ປະ​ການ ລວມ​ທັງ​ການ​ຂາດ​ຜູ້​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ທີ່​ດີ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາຊຶ່ງ​ຜູ້​ກ່ຽວຕ້ອງ​ດີ້ນ​ຮົນ ສູ້​ຊົນ​ຊີ​ວິດ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕອນ​ເປັນ​ໄວ​ໜຸ່ມ. ທ່ານ​ນາງ​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ້ມ​ເຕີມ​ດັ່ງ​ນີ້:

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ສຽງ​ນ້ອຍ-6-ຄອບ​ຄົວ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນ​ນາມ​ວ່າເປັນ​ລູກ​ສາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ລາວ​ຄົນ​ນຶ່ງທີ່​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການສຶ​ກ​ສາ ແລ​ະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົນ​ເອງຫລັງ​ຈາກ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເມື່ອ​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດໃນ​ລະ​ດັບໃດ​ນຶ່ງແລ້ວ ທ່ານ​ນາງ​ນ້ອຍ ໂບ​ຊາດ ຈຶ່ງ​ໄດ້ຕັ້ງ​ໜ້າ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນຢ່າງ​ຫ້າວ​ຫັນໃນ​ການຊ່ວຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແມ່​ຍິງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະແມ່​ຍິງ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ແລະເອ​ເຊຍ​ກຸ່ມ​ອື່ນໃຫ້ ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ​ຜູ້​ຊາຍໃນ​ການ​ສ້າງ​ຜົນ​ງານຢູ່ໃນ​ຫ້ອງການ​ຕ່າງໆ ແລະຢູ່ໃນປະ​ຊາ​ຄົມ​ຂອງຕົນ.

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